Odklenite čarobne trenutke: Spoznajte Devona Murraya in se podajte na vikend poln vznemirjenja!

Spoznajte igralca Devona Murraya, znanega po svoji vlogi Seamus Finnigan, v kulturnem prostoru E. Leclerc v soboto, 7. februarja, od 10. do 18. ure.

Obiščite 20. turnir v boju s palico Bazhataeg v športni dvorani Penhars, ki poteka ves vikend z brezplačnim vstopom in uvodnimi tečaji.

Ljubitelji ragbija ne smejo zamuditi tekme med Francijo in Anglijo v Ragbi klubu Quimpérois, ki se začne ob 17:45 v soboto.

Navijajte za Quimper Volley v njihovi tekmi proti Béziers ob 20. uri v soboto, cena vstopnic je 6 €.

Raziskujte 16. razstavo ptic v Saint-Évarzec, ki se začne v soboto popoldne, in 36. sejem antičnega orožja v nedeljo.

Ta vikend je poln živahnih dogodkov, ki obljubljajo nepozabne izkušnje!

**V soboto, 7. februarja**, oboževalci očarljive sage **Harry Potter** ne smejo zamuditi osebnega srečanja z **Devonom Murraya**, talentiranim igralcem, znanim po svoji vlogi **Seamus Finnigan**. Od **10. do 18. ure** v kulturnem prostoru E. Leclerc bo Murray na voljo za fotografije in avtograme, da se zagotovi, da se vsak oboževalec počuti magično povezano. To je redka priložnost, da se srečate z ljubljeno osebo od blizu.

A to je šele začetek! **20. turnir v boju s palico Bazhataeg** se bo odvijal v **športni dvorani Penhars** ta vikend. Z brezplačnim vstopom in uvodnimi tečaji lahko gledalci odkrivajo vznemirljiv svet tega dinamičnega borilnega športa od **sobote do nedelje**.

Ljubitelji ragbija prav tako ne smejo zamuditi akcije! Pridružite se **Ragbi klubu Quimpérois** ob **17:45** v soboto in si oglejte epski dvoboj med **Francijo in Anglijo** na velikem platnu. Uživajte v tej intenzivni tekmi z brezplačnim vstopom in možnostmi prehrane.

Kar zadeva športne entuziaste, se ekipa **Quimper Volley** sooča z odločilno tekmo proti **Béziers** ob **20. uri**, kar obeta napetost za samo **6 €**.

Nazadnje, ljubitelji narave lahko raziskujejo eksotične ptice na **16. razstavi ptic** v **Saint-Évarzec** od sobotnega popoldneva, medtem ko bodo ljubitelji zgodovine cenili **36. sejem antičnega orožja** v nedeljo.

Ta vikend je poln vznemirljivih priložnosti. Ne glede na to, ali ste navdušeni nad srečanjem z čarovnikom ali navijate na tekmi, je tu nekaj za vsakogar— **ne zamudite zabave!**

Odkrijte magijo in vznemirjenje: Dogodki tega vikenda, ki jih ne smete zamuditi!

### Prihajajoči dogodki ta vikend

Ta vikend je zakladnica očarljivih dogodkov, ki ustrezajo oboževalcem fantazije in avanture! Tukaj je pregled nekaterih razburljivih dejavnosti, ki se dogajajo na tem območju:

#### Srečanje z Devonom Murrayjem!

V **soboto, 7. februarja**, od **10. do 18. ure**, so oboževalci serije **Harry Potter** povabljeni na osebno srečanje z **Devonom Murrayjem**, igralcem najbolj znanim po svoji vlogi **Seamus Finnigan**. V **kulturnem prostoru E. Leclerc** ta dogodek ponuja priložnost za fotografije in avtograme, kar oboževalcem omogoča, da ustvarijo čarobne spomine.

#### 20. turnir v boju s palico Bazhataeg

Za tiste, ki jih zanimajo borilne veščine, **20. turnir v boju s palico Bazhataeg** v **športni dvorani Penhars** poteka ves vikend. Vstop je brezplačen, dogodek pa vključuje uvodne tečaje za gledalce, ki jih zanima ta edinstvena borilna veščina.

#### Tekma v ragbiju

Entuziasti ragbija naj se odpravijo v **Ragbi klub Quimpérois** v **soboto** ob **17:45**, da si ogledajo dolgo pričakovano tekmo med **Francijo in Anglijo**. Uživajte v vzdušju z brezplačnim vstopom in različnimi možnostmi hrane.

#### Quimper Volley

Ekipa **Quimper Volley** se bo ob **20. uri** v soboto pomerila proti **Béziers**. Vstopnice so cenovno dostopne po **6 €**, kar je popoln načrt za športne navdušence, ki iščejo adrenalin.

#### Naravne in zgodovinske dejavnosti

Ljubezen do ptic lahko doživite na **16. razstavi ptic** v **Saint-Évarzec**, ki se začne v soboto popoldne. Hkrati bodo zgodovinski navdušenci lahko raziskovali zanimive razstave na **36. sejmu antičnega orožja**, ki poteka v nedeljo.

### Rich Snippets in dodatni vpogledi

**Tržni trendi**: Dogodki, kot je tekma Quimper Volley in turnirji borilnih veščin, so del naraščajočega trenda angažiranosti skupnosti preko športnih in kulturnih dejavnosti, kar povečuje lokalni turizem.

**Inovacije v upravljanju dogodkov**: Integracija brezplačnih vstopnih dogodkov, ki jih spremljajo jedi in interaktivne izkušnje, so se izkazale za izboljšanje angažiranosti obiskovalcev, kar vodi do boljšega obiska in vključenosti skupnosti.

**Uporabni primeri za oboževalce**: Ti dogodki nudijo neprecenljive priložnosti oboževalcem, da ne le spremljajo šport in srečajo zvezde, temveč tudi oblikujejo povezave in postanejo del kolektivne izkušnje.

### Vprašanja, ki bi jih morda imeli:

**1. Kakšni so poudarki srečanja z Devonom Murraya?**

Srečanje vključuje priložnosti za fotografije in avtograme, kar oboževalcem omogoča, da se povežejo z Devonom Murrayjem in prvič doživijo malo čarobnega sveta Harry Potter.

**2. Ali so povezani z dogodki kakšni stroški?**

Večina dogodkov je brezplačnih, razen tekme Quimper Volley, ki ima vstopnino **6 €**. Turnir Bazhataeg prav tako ponuja brezplačne uvodne tečaje za zainteresirane udeležence.

**3. Katere druge dejavnosti so na voljo družinam ta vikend?**

Vikend ponuja različne dejavnosti, prijazne družinam, vključno z razstavo ptic in sejmom antičnega orožja, ki sta privlačna tako za ljubitelje narave kot za zgodovinske navdušence.

