WhatsAppova prelomna novost: Uporabniška imena in zaščita s PIN-om bosta leta 2025 spremenila vašo zasebnost sporočanja

Zakaj bo nova funkcija uporabniškega imena WhatsApp spremenila način povezovanja in vas zaščitila leta 2025

WhatsApp se pripravlja na uvedbo zasebnih uporabniških imen, zaščite s PIN-om in novih funkcij zasebnosti, ki se lahko kosajo s Telegramom in Signalom za leto 2025.

Hitre dejstva: 90 %+ uporabnikov WhatsApp se zanaša na telefonske številke—to se bo kmalu spremenilo

uporabnikov WhatsApp se zanaša na telefonske številke—to se bo kmalu spremenilo 2,7 milijarde aktivnih uporabnikov bo kmalu imelo izboljšano zasebnost

aktivnih uporabnikov bo kmalu imelo izboljšano zasebnost Zaščita s PIN-om prihaja za boljšo varnost računov

WhatsApp končno dohiteva trende zaščite zasebnosti leta 2025 in se pripravlja na uvedbo uporabniških imen—klasične funkcije na platformah, kot so Telegram, Signal in Discord.

Kmalu boste lahko ustvarili edinstveno @uporabniško ime, kar vam bo omogočilo klepetanje brez razkrivanja vaše telefonske številke. Ta dolgo pričakovana posodobitev je zdaj v beta različici in obeta si, da bo revolucionirala način, kako uporabniki zaščitijo svoj identitet in se povežejo z drugimi.

Če vam je pomembna zasebnost, najnovejša beta različica WhatsApp vključuje zaščito s PIN-om za uporabniška imena. To pomeni, da bo vaše uporabniško ime varno, tudi če izgubite telefon ali spremenite napravo: le vi ga lahko obnovite ali spremenite s svojim tajnim PIN-om.

V: Kaj bodo uporabniška imena WhatsApp pomenila za vašo zasebnost?

Brez deljenja vašega osebnega števila z neznanci, spletnimi skupnostmi ali celo poslovnimi stiki. Namesto tega preprosto delite svoje @uporabniško ime in ostanite v nadzoru nad tem, kdo vas lahko kontaktira. Podjetja in vplivne osebe bodo lahko komunicirala s strankami ali oboževalci, ne da bi razkrivala osebne podatke—popolno za profesionalne račune in javne skupinske pogovore.

WhatsApp prav tako načrtuje nadzor vidnosti profilov, iskalna orodja in omejitve spreminjanja uporabniških imen. To odraža rivalstvo z usmeritvijo k zasebnosti, kot je Telegram, kjer sta uporabniška imena in anonimnost povezana.

Navodila: Kako nastaviti svoje uporabniško ime WhatsApp (kar vemo doslej)

Pojdite v nastavitve profila WhatsApp

Tapnite “Uporabniško ime”, da izberete svoje edinstveno @uporabniško ime

Ustvarite PIN za dodatno varnost

Delite povezavo do svojega uporabniškega imena (npr. wa.me/@vašename) z vsakomur

Pričakujte nove nastavitve zasebnosti—kmalu prihajajo

Nova funkcija je še vedno v aktivnem razvoju, vendar je z uporabniškimi imeni in PIN-om že v beta različici iOS TestFlight, pričakujemo, da bo uvedba prišla v nekaj tednih. Po podatkih virov, ki spremljajo posodobitve, ko funkcija pride v Appleove ali Google Play beta kanale, je globalna izdaja običajno pospešena.

V: Zakaj je to pomembna novost pri sporočilih?

Premik WhatsAppa od telefonskih številk k uporabniškim imenom pomeni novo obdobje zasebnosti, saj velikana, ki ga je kupil Facebook, usklajuje z naprednimi zaščitami, ki jih ponujajo konkurenti, kot sta Telegram in Signal. Za uporabnike, ki jih skrbi prevara, nadlegovanje ali zaščita identitete, ta sprememba zagotavlja varnost in udobje.

Tudi podjetja in ustvarjalci bodo imeli koristi. Zdaj interakcija z velikimi skupnostmi ali strankami ne pomeni izpostavljanja osebnih številk—uporabniško ime pa naredi vašo prisotnost na WhatsAppu veliko bolj profesionalno.

V: Kaj je naslednje za orodja zasebnosti WhatsAppa?

Pričakujte dodatke:

Izboljšane iskalne funkcije za iskanje uporabnikov po uporabniškem imenu

Nadzor vidnosti in odkrivanja profilov

Omejitve pri spremembah uporabniških imen, da se prepreči zloraba

Boljša upravljanje zasebnosti skupin in oddajanja

Te nadgradnje bodo okrepile WhatsApp kot pomembnega tekmeca v globalni dirki za zasebnost. Želite ostati v prednosti? Spremljajte uradni blog WhatsApp in posodobite svojo aplikacijo takoj, ko bodo nove funkcije na voljo.

Ste pripravljeni nadgraditi svojo zasebnost? Tukaj je, kaj storiti naprej:

Ne zamudite. Pripravite se zdaj, da kar najbolje izkoristite nove funkcije zasebnosti WhatsApp!

Redno posodabljajte WhatsApp za zgodnji dostop do novih funkcij

Razmislite o edinstvenem, nepozabnem uporabniškem imenu

Nastavite PIN za dodatno zaščito

Spremljajte novosti o zasebnosti na spletnih straneh, kot so TechCrunch in WIRED

Razširite vest—delite to posodobitev s prijatelji in sodelavci

