Drama okoli denarnice Pi Network se zaostruje: uporabniki zahtevajo manjkajoče tokene, saj se težave s prenosom slabšajo

Pi Network se sooča z večjim nezadovoljstvom: Denarnice prikazujejo manjkajoče stanje, razočarani uporabniki zahtevajo preglednost v letu 2025

Na tisoče uporabnikov Pi Network poroča o manjkajočih tokenih zaradi zamud pri KYC, neuspelih migracijah denarnic in naraščajočih dvomih o preglednosti projekta.

Hitre informacije Cena tokena: Pi navzdol 1,5 %, trguje pri $0.6286

Pi navzdol 1,5 %, trguje pri $0.6286 Poročani problemi: Na stotine trdi, da imajo ‘ničelno stanje’ po migraciji denarnice

Na stotine trdi, da imajo ‘ničelno stanje’ po migraciji denarnice Tehnična odpor: 20-dnevno SMA pri $0.70; tveganje padca na $0.55

20-dnevno SMA pri $0.70; tveganje padca na $0.55 Zamude pri migraciji: Ni jasnega časovnega okvira za ažuriranje faze 2

Skupnost Pi Network je v prevratu, saj uporabniki preplavljajo družbena omrežja s poročili o manjkajočih tokenih in praznih stanju denarnic. Kljub temu, da so sledili predpisanemu postopku Poznaj svojega kupca (KYC) in sodelovali v dolgo pričakovani migraciji glavnega omrežja, se uporabniki zbujajo in vidijo, da njihove Pi denarnice prikazujejo stanje nič. Ta kontroverza je sprožila jezo in tesnobo, mnogi uporabniki pa zdaj postavljajo vprašanja o zanesljivosti in preglednosti omrežja.

Nedavna izdaja stricnih smernic za varnost denarnic s strani Pi Network—zlasti glede zaščite semenskih fraz—je bila mišljena, da zagotovi uporabnike. Vendar je ta posodobitev sprožila še več razočaranja. Družbena omrežja, kot je X, so polna objav, ki prikazujejo prazne denarnice, obtožbe o prevari, tehničnih napakah in celo obtožbe o goljufijah pridobivajo pozornost.

Zakaj manjkajo saldi Pi denarnic?

Mnogi uporabniki trdijo, da so skrbno sledili vsem navodilom ekipe Pi Core med postopkom KYC in migracijo denarnic. Vendar, kljub temu, da so vse naredili pravilno, njihove denarnice zdaj ne kažejo nobenega salda tokenov. Da bi dodatno zmedli, so nekateri uporabniki odkrili več naslovov denarnic, povezanih z njihovim enim računom Pi, kar postavlja vprašanja o zanesljivosti migracijske programske opreme in celovitosti postopka preslikave.

Kako se ekipa Pi Network odziva?

Ekipa Pi Core je izdala izjave, ki poudarjajo, da neizmerno delajo na reševanju težav. Kljub temu pa njihove najnovejše posodobitve niso uspele obnoviti zaupanja. Komunikacija ostaja nedoločna in še vedno ni časovnega okvira, kdaj lahko uporabniki pričakujejo svoje migrirane salde ali popolno odobritev KYC. Redne posodobitve ekipe niso vključevale specifičnih rešitev ali možnosti nadomestila za prizadete uporabnike.

Ali je ta težava vplivala na ceno Pi Coin?

Tržne podatke razkrivajo, da je Pi pod pritiskom, navzdol 1,5 % v zadnjem dnevu in trenutno trguje pri $0.6286. Tehnična analiza kaže, da se kovina konsolidira pod kritičnimi povprečji, pri čemer 20-dnevno preprosto gibljivo povprečje (SMA) pri $0.70 deluje kot odpor. Če Pi ne uspe vzpeti nad to raven, analitiki opozarjajo na možnost padca proti $0.55, kar še dodatno preizkuša potrpljenje skupnosti.

Analitiki opažajo, da je relativni indeks moči (RSI) blizu 40—kar kaže na pomanjkanje močne navzgor usmerjene silnice—čeprav kazalniki, kot je stochastic RSI, nakazujejo možno kratkoročno povrnitev. Razpoloženje v skupnosti Pi pa ostaja odločno negativno, razen če se osnovne težave hitro rešijo.

Kaj bi se lahko zgodilo naslednje za Pi Network?

Ob naraščajočem govoru o domnevni posodobitvi “Faza 2” mnogi upajo, da bo ta posodobitev končno odpravila zamude pri KYC in napake pri preslikavi denarnic. Vendar pa ob pomanjkanju trdnega časovnega okvira in zgodovini ponavljajočih se zamud, negotovost uporabnikov narašča. Zaupanje skupnosti—kdaj je bilo največje bogastvo Pi Network—zdaj visi na nitki.

Za več pokritosti kriptovalut obiščite CoinDesk, Cointelegraph in crypto.news.

Vprašanja in odgovori: Kaj naj naredijo uporabniki Pi Network zdaj?

V: Kako lahko zaščitim svojo Pi denarnico?

O: Sledite najnovejšim pravilom varnosti ekipe Pi Core. Varnostno shranite svojo semensko frazo. Nikoli ne delite podatkov o denarnici.

V: S kom se lahko obrnem glede manjkajočega salda Pi?

O: Uporabite uradne podporne kanale Pi Network ali razdelka za pomoč v aplikaciji. Dokumentirajte svoje_korake KYC in migracije za hitrejšo rešitev.

V: Ali naj počakam na posodobitev faze 2?

O: Nadaljujte z opazovanjem uradnih napovedi. Izogibajte se ponudbam tretjih oseb, ki obljubljajo hitrejši dostop ali obnovo stanja—lahko so prevara.

Kako ostati varen in obveščen

Redno pregledujte uradne posodobitve Pi Network in forum za skupnost.

Semenske fraze denarnice shranite offline, ne na oblačnih platformah ali skupnih napravah.

Nikoli ne kliknite na sumljive povezave ali delite podatke o računu z neformalnimi viri.

Opazujte kripto novičarske medije za širše trende na trgu in opozorila.



Naslednji koraki Pi Network bodo določili njegovo usodo v letu 2025. Ohranite svoje premoženje, zahtevajte odgovore in bodite budni: trg kriptovalut nagrajuje tiste, ki ostanejo obveščeni!



Vaš kontrolni seznam varnosti in reševanja Pi

[ ] Varnostno shranite svojo semensko frazo

[ ] Spremljajte stanje svoje denarnice za spremembe

[ ] Dnevno preverjajte uradne posodobitve ekipe Pi Core

[ ] Poročajte o težavah z manjkajočim stanjem prek uradne podpore

[ ] Izogibajte se deljenju osebnih podatkov ali poverilnic z neformalnimi kanali

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

Oglej si posnetek na YouTube