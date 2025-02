EXILE TAKAHIRO Dará Boas-Vindas a um Novo Pacote de Alegria: Conheça a Sua Terceira Filha!

By

EXILE TAKAHIRO e 武井咲 dão as boas-vindas ao seu terceiro filho, uma filha, e expressam gratidão aos fãs.

O casal enfatiza seu compromisso em nutrir e proteger sua família em crescimento.

A agência de 武井咲 pede privacidade enquanto se concentra no bem-estar da família.

Eles se casaram em setembro de 2017 e agora são uma família de cinco, com três filhas.

O casal expressa empolgação e alegria por este novo capítulo em suas vidas.

Em um anúncio emocionante, EXILE TAKAHIRO e sua esposa, a atriz 武井咲, compartilharam a alegre chegada do seu terceiro filho, uma linda menina. No site oficial da LDH, o casal expressou sua gratidão aos fãs e apoiadores, revelando que tanto a mãe quanto o bebê estão saudáveis e prosperando.

Com a empolgação transbordando, eles expressaram como essa nova vida traz imensa felicidade para sua família. O casal está impregnado com a felicidade de sua família em crescimento, valorizando cada momento precioso juntos. Eles prometeram cuidar e proteger suas filhas, enquanto continuam a trabalhar duro em suas respectivas carreiras.

A agência de talentos de 武井咲, オスカープロモーション, também fez um comunicado, compartilhando a feliz notícia e pedindo privacidade em relação a mais detalhes. O foco permanece firme no bem-estar da família e no apoio que eles receberam dos fãs.

EXILE TAKAHIRO e 武井咲, que se casaram em setembro de 2017, rapidamente se tornaram um casal querido aos olhos do público. Eles receberam sua primeira filha em março de 2018, seguida por uma segunda filha em março de 2022. Agora, eles abraçam a alegria de serem uma família de cinco.

Ao embarcarem neste novo capítulo, o casal estende desejos sinceros de saúde e felicidade a seus apoiadores. Esta mais recente adição à família marca não apenas um novo começo, mas um testemunho do amor e da alegria que os cercam. Junte-se a nós na celebração deste emocionante marco!

