Por que os americanos estão perdendo o interesse em carros elétricos? Novas pesquisas chocantes revelam o dilema dos veículos elétricos de 2025.

A Hype dos Carros Elétricos Esfria: Novas Pesquisas de 2025 Revelam Por que Americanos Estão Pisando no Freio nos EVs

As últimas pesquisas da AAA e Gallup retratam uma realidade sóbria, à medida que o entusiasmo dos EUA por EVs cai drasticamente—descubra os verdadeiros obstáculos e o que vem a seguir.

Fatos Rápidos: 16% dos adultos nos EUA provavelmente comprarão um EV como seu próximo carro (frente a 25% em 2022)

dos adultos nos EUA provavelmente comprarão um EV como seu próximo carro (frente a 25% em 2022) 63% agora são improváveis de considerar um veículo elétrico

agora são improváveis de considerar um veículo elétrico Apenas 23% esperam que a maioria dos carros seja EVs até 2035 (frente a 40% em 2022)

esperam que a maioria dos carros seja EVs até 2035 (frente a 40% em 2022) +15% Crescimento nas vendas de EVs ano a ano—desacelerando drasticamente

Prepare-se—o romance da América com os veículos elétricos parece estar parando. Duas pesquisas importantes, realizadas quase simultaneamente, entregam a mesma verdade alarmante: menos americanos do que nunca estão se preparando para um futuro elétrico.

O apetite dos consumidores americanos por veículos elétricos (EVs) caiu para seu nível mais baixo desde 2019. De acordo com uma nova pesquisa da AAA, apenas 16% dos adultos provavelmente escolherão um EV como seu próximo carro. Isso representa uma queda constante em relação a 18% no ano passado e uma queda dramática em relação a 25% em 2022.

Enquanto isso, uma pesquisa da Gallup reflete esses achados, mostrando que apenas 51% dos americanos estão abertos à ideia de um EV—uma queda de 8% em dois anos. A porcentagem que diz “de jeito nenhum” para os EVs saltou de pouco mais da metade para quase dois terços. Por que, após centenas de novos modelos chamativos, tantos motoristas não estão interessados? Aqui está o que você precisa saber.

P: O que Está Alimentando o Ceticismo Americano sobre EVs?

Múltiplos fatores estão fazendo os americanos pisarem no freio:

– Custos de reparo e substituição da bateria afastam potenciais compradores.

– Altos preços de etiqueta dos EVs deixam os elétricos fora de alcance para famílias comuns.

– Ansiedade de autonomia—o medo de ficar sem carga—continua a ser uma grande preocupação.

– Infraestrutura de carregamento público ainda é irregular, deixando os viajantes de carro inseguros.

– Preocupações sobre suitabilidade para viagens de longa distância persistem.

A conclusão: Muitos consumidores sentem que o sonho dos EVs ainda não se encaixa nas realidades cotidianas.

P: Apesar das Preocupações, As Vendas de EVs Ainda Estão Crescendo?

Sim, mas o ímpeto está diminuindo.

As vendas de EVs ultrapassaram 365.000 unidades no último trimestre de 2024, um aumento em relação a 317.000 no ano anterior. Mas essa taxa de crescimento anual desacelerou drasticamente. O mercado dos EUA agora está atrasado em relação à explosiva “curva S” normalmente observada com novas tecnologias disruptivas.

Notavelmente, as vendas da Tesla nos EUA despencaram em meio a movimentos de liderança controversos. No entanto, mesmo antes da turbulência política, os especialistas atribuíram a desaceleração dos EVs a preocupações práticas, e não apenas partidárias.

Para mais informações sobre tendências de montadoras globais, confira a Tesla e veja atualizações sobre políticas dos EUA no Departamento de Energia.

P: Quem Ainda Está Animado Com a Ideia de Ser Elétrico?

O interesse em EVs diminuiu entre a maioria dos grupos—incluindo consumidores jovens e democratas. Mesmo os americanos mais entusiastas agora estão mais cautelosos.

Híbridos, e não EVs completos, estão sendo recebidos de forma mais calorosa, especialmente por compradores republicanos. Cinquenta e cinco por cento dos republicanos considerariam um híbrido, enquanto apenas 31% considerariam um veículo totalmente elétrico.

Por outro lado, especialistas da indústria observam que metade do mercado está pelo menos “aberta” a EVs. Com apenas 10% das vendas de carros novos sendo elétricos, há um amplo espaço para crescimento futuro se grandes obstáculos puderem ser superados.

Como Decidir se um EV é Certo para Você em 2025

– Faça as Contas: Considere não apenas o preço de compra, mas os menores custos de combustível e manutenção. A recente análise da AAA descobriu que os EVs muitas vezes saem ganhando em despesas diárias.

– Verifique Suas Opções de Carregamento: Há fácil acesso a carregadores em casa ou públicos perto de você? Sites como PlugShare podem ajudar.

– Entenda Seu Deslocamento: Se você raramente faz viagens longas, um EV de menor autonomia pode funcionar.

– Fique de Olho nas Novidades de Política: Créditos fiscais e tarifas podem mudar rapidamente a economia.

Para mais informações sobre tecnologia de energia limpa, consulte recursos na EPA e avaliações automotivas no Edmunds.

P: O que o Futuro Reserva para os Carros Elétricos na América?

Os americanos não estão mais convencidos de que a maioria dos carros se tornará elétrica até 2035. Em 2022, 40% previam uma transição quase total—agora, apenas 23% acreditam nisso.

Com novas tarifas, incentivos fiscais incertos e ventos políticos adversos, tanto montadoras quanto formuladores de políticas enfrentam um caminho difícil.

Ainda assim, as principais vantagens—custos de operação mais baixos, benefícios ambientais e o avanço da tecnologia de baterias—significam que a história está longe de acabar. Metade dos compradores de carros nos EUA continua interessada, e a inovação continua em ritmo acelerado.

Pronto para Escolher Seu Próximo Veículo? Aqui Está uma Lista de Verificação para Compradores de Carros em 2025:

Compare os custos iniciais e de vida dos veículos

Avalie a disponibilidade de carregamento em casa e público

Calcule as necessidades reais de autonomia de condução

Verifique incentivos estaduais e federais

Faça test drives tanto em híbridos quanto em EVs completos

Mantenha-se atualizado sobre novos modelos de EV e melhorias tecnológicas

O caminho à frente está mudando—agora é hora de fazer sua pesquisa e traçar seu caminho para o futuro da condução.

