Cockatoos Ingeniosos Superam as Fontes de Água de Sydney—E o Vídeo Viral É Inacreditável

Cacatuas Astutas Abrem Fontes Públicas em Sydney: Assista a Esses Gênios Enfrentarem o Calor da Cidade com Estilo!

Cacatuas aladas de crista amarelada em Sydney dominam fontes de água, exibindo inteligência viral e redefinindo como a vida selvagem prospera em pontos urbanos.

Fatos Rápidos: Taxa de Sucesso de 41%: As cacatuas tiveram acesso à água em quase metade das tentativas nas fontes.

As cacatuas tiveram acesso à água em quase metade das tentativas nas fontes. Aprendizes Urbanos: O comportamento se espalhou rapidamente entre os bandos do oeste de Sydney até 2025.

O comportamento se espalhou rapidamente entre os bandos do oeste de Sydney até 2025. Bebedores ao Amanhecer: A maioria das visitas ocorreu ao amanhecer e ao anoitecer, seus horários preferidos para hidratação.

A maioria das visitas ocorreu ao amanhecer e ao anoitecer, seus horários preferidos para hidratação. Não Apenas os Machos: Tanto os machos quanto as fêmeas das cacatuas exibiram esse truque inteligente.

As fontes de água públicas em Sydney estão recebendo um treino diário—e não são apenas humanos sedentos atrás das torneiras. Conheça as astutas cacatuas de crista amarelada da cidade, que surpreenderam os cientistas e encantaram os locais ao dominarem a arte de ligar fontes de água para um rápido banho e golinho.

Em um estudo conjunto do Instituto Max Planck, Universidade de Viena, Universidade do Oeste de Sydney e Universidade Nacional da Austrália—recentemente publicado na Biology Letters—os pesquisadores rastrearam esses papagaios urbanos com câmeras acionadas por movimento. As filmagens contam uma história impressionante: cacatuas selvagens não apenas giram as torneiras das fontes da cidade, mas também ensinam o truque a seus amigos emplumados, provocando um fenômeno em toda a cidade.

Assista seus movimentos inteligentes em ação—o vídeo viral está fazendo todo mundo comentar!

Por Que as Cacatuas de Repente Estão Usando Fontes de Água?

As cacatuas são bem conhecidas por sua perspicácia e adaptabilidade. Essas aves brilhantes primeiro chamaram a atenção com suas travessuras de revirar lixeiras—abrindo latas de lixo para se banquetear com sobras. Agora, diante do calor intenso e de fontes naturais de água limitadas, elas miraram em um novo desafio na cidade: descobrir como operar fontes de água complicadas.

Usando um trabalho de pés coordenado—um pé gancho no botão giratório, o outro segurando o bico—essas aves torcem, puxam e finalmente bebem, tudo com uma precisão impressionante. As câmeras capturaram bandos inteiros aguardando pacientemente nas reservas locais de Sydney ao amanhecer e ao anoitecer, revezando-se para um drinque hidratante.

P: Como Elas Aprenderam Esse Novo Truque?

Os cientistas notaram algo extraordinário: a técnica de beber se espalhou rapidamente entre os grupos de cacatuas nas proximidades. Os pesquisadores sugerem que este é um exemplo clássico de aprendizado social—uma ave inovadora quebra o código e em breve toda a comunidade está aprendendo.

Ao contrário de suas anteriores travessuras de abrir latas, tanto os machos quanto as fêmeas estavam igualmente ansiosos para participar da ação das fontes. É um raro caso de igualdade de gênero na inteligência das aves urbanas.

P: As Paisagens Urbanas Estão Tornando as Cacatuas Mais Inteligentes?

Com certeza. Os pesquisadores afirmam que os parques e campos movimentados de Sydney estão se mostrando os playgrounds perfeitos para papagaios solucionadores de problemas. Apesar da perda de habitat, essas cacatuas não apenas estão sobrevivendo nas cidades—estão inventando tradições completamente novas.

Essa “cultura pop urbana” ajuda as cacatuas a lidarem com extremos climáticos e demonstra a adaptabilidade evolutiva em tempo real. Acredita-se agora que essa estratégia inovadora de beber água da fonte possa se espalhar para outras espécies de papagaios e áreas urbanas internacionalmente.

Visite National Geographic para mais histórias sobre a inteligência aviária, ou explore Universidade Nacional da Austrália para as últimas pesquisas em ecologia.

Como Você Pode Spot (e Ajudar) os Gênios das Aves Urbanas?

As aves urbanas precisam de água limpa e acessível—especialmente em ondas de calor. Apoie espaços amigáveis à vida selvagem:

Mantenha as fontes públicas e os bebedouros limpos.

Relate fontes vandalizadas ou com vazamentos às autoridades locais.

Observe e grave comportamentos selvagens incomuns com seu telefone ou aplicativos de vida selvagem.

Compartilhe suas observações com cientistas e outros amantes da natureza em plataformas de ciência cidadã.

Pronto para ver essas cacatuas superinteligentes pessoalmente? Vá a um parque em Sydney ao amanhecer ou ao anoitecer e mantenha sua câmera ligada—you might witness the next viral animal sensation!

Lista de Ações: Como Apoiar a Inovação da Vida Selvagem Urbana em 2025

Visite seu parque local ao amanhecer ou ao anoitecer para uma observação ideal de aves.

Mantenha as fontes de água públicas limpas e acessíveis.

Compartilhe avistamentos notáveis com pesquisadores ou nas redes sociais.

Aprenda mais sobre ecologia urbana com recursos de BirdLife International.

Sulphur-crested cockatoos observed using bubblers in western Sydney

Watch this video on YouTube

Seja parte da nova tendência mais selvagem de Sydney. Observe, compartilhe e apoie os gênios alados da sua cidade hoje!