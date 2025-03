Escândalo na TV Asahi: Dentro da má conduta executiva que abalou uma rede

By Rexford Hale

Rexford Hale é um autor e líder de pensamento reconhecido nos campos de novas tecnologias e fintech. Ele possui um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Zurique, onde sua paixão por inovação e finanças digitais começou a se concretizar. Com mais de uma década de experiência na indústria, Rexford ocupou posições-chave na Technology Solutions Hub, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de aplicações fintech inovadoras que transformaram a maneira como as empresas operam. Suas observações e análises perspicazes são amplamente publicadas, e ele é um palestrante requisitado em conferências ao redor do mundo. Rexford está comprometido em explorar a interseção entre tecnologia e finanças, avançando a conversa sobre o futuro das economias digitais.