La crise forestière méconnue du Japon : pourquoi les forêts ont besoin de plus que des arbres

Les forêts du Japon, principalement composées de sugi et de hinoki, couvrent près de 40 % des forêts du pays, mais la surcroissance et la négligence ont créé des risques écologiques tels qu’une biodiversité réduite et des menaces accrues de glissements de terrain.

Le projet « Tsunagu Mori » de Nomura Real Estate Holdings vise à restaurer ces forêts en utilisant des pratiques forestières durables, équilibrant les besoins écologiques avec le développement urbain.

Les initiatives de sylviculture durable sont vitales car elles garantissent un approvisionnement domestique fiable en bois, répondant à des défis tels que le « choc du bois » induit par la COVID-19 et s’alignant sur les demandes croissantes de bois local.

La viabilité économique est une préoccupation en raison des défis logistiques et des problèmes historiques liés au bois de sugi, mais des utilisations innovantes pour tous les composants forestiers offrent de nouvelles opportunités.

Le modèle de gestion des forêts du Japon privilégie la durabilité et l’équilibre écologique, encourageant l’adoption à l’échelle nationale et le développement régional accru.

Niché au cœur du paysage abondant du Japon, où plus de 67 % du terrain national fleurit avec une verdure luxuriante, se trouve une crise silencieuse et croissante souvent éclipsée par le désagrément des allergies saisonnières au pollen. Les vastes étendues de forêts du pays, dominées par des étendues artificielles de sugi (cèdre) et de hinoki (cyprès), font face à un dilemme qui menace bien au-delà des yeux qui piquent et des accès de éternuements que beaucoup d’urbains détestent.

Ces forêts artificielles, plantées avec zèle à travers les montagnes du Japon lors de la reconstruction d’après-guerre, couvrent maintenant près de 40 % des forêts du pays. Mais des décennies de négligence les ont laissées envahir, projetant des ombres non seulement physiquement avec leurs branches sprawling mais aussi métaphoriquement, alors qu’elles présentent des risques tangibles pour les communautés à travers la nation insulaire.

Sans intervention humaine, ces forêts se dégradent. Les canopées envahies laissent peu de lumière du soleil pénétrer, ce qui limite la végétation et réduit la biodiversité. En conséquence, les anciens réservoirs naturels, autrefois résilients, ont du mal à retenir les eaux de pluie, augmentant ainsi les menaces de glissements de terrain et diminuant leur rôle en tant que sources d’eau vitales.

Aux périphéries ouest de Tokyo, un projet dirigé par Nomura Real Estate Holdings se dresse comme un phare de transformation. Connu sous le nom de « Tsunagu Mori » ou « Forêt Connectante », cette initiative cherche à restaurer les fonctions naturelles des forêts grâce à une approche cyclique et durable de la sylviculture. En récoltant sélectivement des arbres vieillissants et en les remplaçant par des espèces plus jeunes et biologiquement diversifiées, le projet envisage un futur où les forêts peuvent prospérer de manière autonome.

Mais pourquoi une entreprise immobilière s’occupe-t-elle de sylviculture ? La réponse réside dans une compréhension plus large de la responsabilité écologique et de l’influence spatiale. Le projet vise non seulement à conserver, mais aussi à intégrer des pratiques durables dans le développement urbain, garantissant que la nature et la vie citadine se renforcent mutuellement. Cette synergie est essentielle, comme le démontre le « choc du bois » causé par la pandémie de COVID-19, où les pénuries mondiales de bois ont mis en évidence l’importance des ressources domestiques fiables.

Alors que la demande de bois durable et local augmente, les opportunités foisonnent pour que les forêts japonaises retrouvent de la notoriété. Cependant, la viabilité économique demeure un défi. Les terrains montagneux compliquent les efforts d’exploitation forestière et augmentent les coûts. La désalignement historique du sugi avec les besoins de construction, en raison de problèmes de durabilité et de contraintes esthétiques, exacerbe ces préoccupations économiques. Néanmoins, l’intérêt croissant pour les matériaux domestiques, couplé à des utilisations innovantes pour toutes les parties des arbres récoltés—y compris la conversion des branches et des feuilles en huiles essentielles—offre des perspectives prometteuses.

De plus, des projets comme « Tsunagu Mori » illustrent le potentiel de transformation des forêts en atouts durables, favorisant la croissance régionale et l’emploi. Tokyo a même lancé des initiatives pour planter des variétés de cèdre à faible pollen, espérant atténuer les problèmes d’allergie au fil du temps.

Ce récit n’est pas isolé. Il résonne à travers le Japon, appelant à un changement généralisé dans la gestion des forêts—fusionnant ambitions économiques et stewardship écologique. Le projet « Tsunagu Mori » défend un modèle à émuler, avec l’ambition d’inspirer des initiatives similaires à l’échelle nationale. Alors que la déforestation mondiale attire l’attention, la révolution silencieuse des forêts du Japon nous rappelle que des préoccupations environnementales pressantes existent chez nous, entrelacées avec nos vies quotidiennes et notre prospérité future. Ce message est un appel à l’équilibre, la durabilité et la prévoyance, incitant à l’action collective pour restaurer la tapisserie complexe de la vie que la nature soutient et qui est essentielle à notre existence même.

La crise silencieuse des forêts au Japon : comment l’écologie et l’économie sont entrelacées

### Le puzzle écologique des forêts japonaises

Les forêts du Japon couvrent environ deux tiers de son paysage, une part significative consistant en plantations artificielles de sugi (cèdre) et de hinoki (cyprès). Cette vaste reforestation, initialement destinée à aider à la reconstruction d’après-guerre, fait désormais face à un dilemme écologique en raison de décennies de négligence. Les couvertures denses de ces forêts limitent la lumière du soleil, répriment la végétation et réduisent la biodiversité. Cet déséquilibre exacerbe davantage les risques de glissements de terrain et nuit aux fonctions naturelles des réservoirs d’eau, posant des menaces substantielles pour les communautés locales.

### Initiatives actuelles et pratiques durables

Une solution majeure émergente face à ce défi est le projet « Tsunagu Mori » ou « Forêt Connectante », dirigé par Nomura Real Estate Holdings dans les banlieues de Tokyo. Cette initiative met l’accent sur une sylviculture durable, où les arbres plus âgés sont récoltés sélectivement et remplacés par des espèces plus jeunes et diversifiées. En visant à rajeunir les fonctions naturelles des forêts, Tsunagu Mori représente un modèle pionnier de réaménagement écologique et d’intégration urbaine.

### Cas d’utilisation concrets et implications plus larges

Le projet Tsunagu Mori met en lumière un virage vital vers la gestion durable des ressources dans la planification urbaine. Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales étaient perturbées pendant la pandémie de COVID-19, l’importance du bois domestique et durable est devenue évidente. En favorisant la production locale de bois, le Japon réduit sa dépendance aux importations et cultive un développement respectueux de l’environnement.

De plus, les efforts visant à utiliser toutes les parties des arbres récoltés pour des produits comme les huiles essentielles soulignent une approche globale de la gestion forestière. Cette méthode soutient non seulement la santé écologique, mais peut également maintenir les économies locales en créant des emplois dans la sylviculture et des industries connexes.

### Défis et considérations économiques

Cependant, surmonter les obstacles économiques est crucial pour le succès de telles initiatives. Le terrain montagneux du Japon complique l’exploitation forestière, augmentant les coûts. Les carences passées du sugi dans le secteur de la construction en raison de limitations de durabilité et d’esthétique représentent des barrières supplémentaires. Néanmoins, la demande croissante pour des matériaux écologiques et locaux suscite de l’optimisme pour le renouveau du bois japonais sur le marché.

### Perspectives & Prévisions

La trajectoire actuelle du Japon vers la sylviculture durable reflète une prise de conscience plus profonde de la nécessité d’un équilibre entre le stewardship écologique et l’avancement économique. L’initiative « Forêt Connectante » peut catalyser des projets similaires à l’échelle nationale, ouvrant la voie à une croissance régionale durable et à une biodiversité accrue.

De plus, le passage à des variétés de cèdre à faible pollen montre une approche innovante pour équilibrer les besoins de santé humaine avec les objectifs environnementaux, réduisant potentiellement les problèmes d’allergie au fil du temps.

### Conseils rapides pour une gestion durable des forêts

1. **Promouvoir la biodiversité** : Mettre en œuvre des stratégies de plantation diversifiées pour renforcer la résilience des forêts.

2. **Intégrer des solutions urbaines-écologiques** : Tirer parti des projets de développement urbain pour inclure des pratiques de sylviculture durables.

3. **Maximiser l’utilisation des ressources** : Développer des produits commercialisables à partir de toutes les parties des arbres pour soutenir la viabilité économique.

4. **Engager les communautés locales** : Favoriser la participation locale pour garantir la gestion durable des ressources forestières.

### Recommandations pratiques

– Pour les gouvernements locaux et les organisations : Envisager des politiques qui incitent à des pratiques de sylviculture durables et soutiennent des projets comme Tsunagu Mori.

– Pour les consommateurs : Opter pour des produits en bois locaux et issus de récoltes durables pour soutenir ces initiatives.

– Pour les développeurs : Intégrer des considérations écologiques dans la planification urbaine afin d’harmoniser la croissance des villes avec les écosystèmes naturels.

En conclusion, la révolution de la gestion forestière au Japon souligne un pivot critique vers la durabilité qui équilibre la santé écologique avec la croissance économique, favorisant un avenir où la beauté naturelle et la prospérité humaine coexistent.