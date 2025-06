Drame du portefeuille Pi Network : Les utilisateurs exigent les jetons manquants alors que les problèmes de migration s’aggravent

Le Réseau Pi Faisant Face à une Grande Controverse : Des Portefeuilles Montrent des Soldes Manquants, des Utilisateurs Frustrés Demandent de la Transparence en 2025

Des milliers d’utilisateurs du Réseau Pi signalent des jetons manquants en raison de délais KYC, de migrations de portefeuille échouées et de doutes croissants sur la transparence du projet.

Faits Rapides Prix du Jeton : Pi en baisse de 1.5%, se négociant à 0.6286 $

La communauté du Réseau Pi est en émoi alors que les utilisateurs inondent les réseaux sociaux pour signaler des jetons manquants et des soldes de portefeuille vides. Malgré le suivi du processus Know Your Customer (KYC) obligatoire et la participation à la migration tant attendue vers le mainnet, les utilisateurs se réveillent pour voir leurs portefeuilles Pi afficher un solde de zéro. La controverse a déclenché une indignation et une anxiété, de nombreux utilisateurs remettant désormais en question la fiabilité et la transparence du réseau.

La récente diffusion par le Réseau Pi de directives de sécurité de portefeuille plus strictes—en particulier autour de la protection des phrases de récupération—était censée rassurer les utilisateurs. Au lieu de cela, la mise à jour a suscité encore plus de frustrations. Les plateformes de médias sociaux comme X sont remplies de publications montrant des portefeuilles vides, tandis que les accusations de mauvaise conduite, de défaillances techniques, et même d’escroqueries prennent de l’ampleur.

Pourquoi les Soldes des Portefeuilles Pi Sont-ils Manquants ?

De nombreux utilisateurs affirment avoir suivi minutieusement toutes les instructions de l’équipe de base de Pi durant le processus KYC et la migration de portefeuille. Pourtant, malgré avoir tout fait correctement, leurs portefeuilles affichent désormais aucun solde de jetons. Pour aggraver la confusion, certains utilisateurs ont découvert plusieurs adresses de portefeuille associées à leur seul compte Pi, soulevant des questions sur la fiabilité du logiciel de migration et l’intégrité du processus de mappage.

Comment l’Équipe du Réseau Pi Répond-elle ?

L’équipe de base de Pi a émis des déclarations soulignant qu’elle travaille sans relâche pour résoudre les problèmes. Cependant, leurs dernières mises à jour n’ont pas réussi à restaurer la confiance. La communication reste vagues, et il n’y a toujours pas de calendrier sur quand les utilisateurs peuvent s’attendre à voir leurs soldes migrés ou une approbation complète KYC. Les mises à jour régulières de l’équipe n’incluent pas de solutions spécifiques ni d’options de compensation pour les utilisateurs concernés.

Ce Problème a-t-il Affecté le Prix du Jeton Pi ?

Les données du marché révèlent que le Pi est sous pression, en baisse de 1.5% au cours de la dernière journée et se négociant actuellement à 0.6286 $. L’analyse technique montre que la pièce se consolide en dessous des moyennes critiques, la moyenne mobile simple (SMA) de 20 jours à 0.70 $ agissant comme résistance. Si le Pi ne parvient pas à dépasser ce niveau, les analystes préviennent d’une chute potentielle vers 0.55 $, testant encore plus la patience de la communauté.

Les analystes notent un Indice de Force Relative (RSI) proche de 40—montrant un manque de fort élan à la hausse—bien que des indicateurs comme le RSI stochastique suggèrent un possible rebond à court terme. L’humeur dans la communauté Pi, cependant, reste résolument baissière à moins que les problèmes fondamentaux ne soient rapidement résolus.

Que Pourrait-il Arriver Ensuite pour le Réseau Pi ?

Avec la spéculation croissante autour d’une mise à jour « Phase 2 » supposée, beaucoup espèrent que la mise à jour résoudra une fois pour toutes le backlog KYC et les bugs de mappage de portefeuille. Mais étant donné l’absence d’un calendrier ferme et l’historique de retards répétés, l’incertitude des utilisateurs continue de croître. La confiance de la communauté—autrefois le plus grand atout du Réseau Pi—est désormais en jeu.

Pour couvrir plus de crypto, visitez CoinDesk, Cointelegraph, et crypto.news.

Q&R : Que Doivent Faire les Utilisateurs du Réseau Pi en ce Moment ?

Q : Comment puis-je protéger mon portefeuille Pi ?

R : Suivez les dernières règles de sécurité de l’équipe de base de Pi. Sauvegardez votre phrase de récupération en toute sécurité. Ne partagez jamais les informations d’identification de votre portefeuille.

Q : Qui dois-je contacter concernant un solde Pi manquant ?

R : Utilisez les canaux de support officiels du Réseau Pi ou la section d’aide dans l’application. Documentez vos étapes KYC et de migration pour une résolution plus rapide.

Q : Dois-je attendre la mise à jour de la Phase 2 ?

R : Continuez à surveiller les annonces officielles. Évitez les offres tierces qui promettent un accès plus rapide ou une restauration de solde—elles pourraient être des escroqueries.

Comment Rester en Sécurité et Informé

Vérifiez régulièrement les mises à jour officielles du Réseau Pi et les forums communautaires.

Conservez les phrases de récupération de portefeuille hors ligne, pas sur des plateformes cloud ou des appareils partagés.

Ne cliquez jamais sur des liens suspects ni ne partagez des détails de compte avec des sources non officielles.

Surveillez les médias d’actualités crypto pour des tendances et avertissements de marché plus larges.



Les prochaines actions du Réseau Pi détermineront son destin en 2025. Protégez vos actifs, exigez des réponses et restez vigilant : le marché de la crypto récompense ceux qui restent informés !



Votre Liste de Sécurité et de Résolution Pi

[ ] Sauvegardez votre phrase de récupération en toute sécurité

[ ] Surveillez le solde de votre portefeuille pour des changements

[ ] Vérifiez quotidiennement les mises à jour officielles de l’équipe de base de Pi

[ ] Signalez les problèmes de solde manquant par l’intermédiaire du support officiel

[ ] Évitez de partager des informations personnelles ou des informations d’identification avec des canaux non officiels

