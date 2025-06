Defiance lance le tout premier ETF 2X Short ciblant Palantir : Ce que les professionnels du trading doivent savoir maintenant

By Aliza Markham

Aliza Markham est une auteure expérimentée et une leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Elle détient un Master en Technologie Financière de l'Université d'Excelsior, où elle a approfondi sa compréhension de l'intersection entre la finance et la technologie. Forte de plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie, Aliza a commencé sa carrière chez JandD Innovations, où elle a contribué à des projets révolutionnaires intégrant la technologie blockchain dans les systèmes financiers traditionnels. Son écriture perspicace allie recherche rigoureuse et applications pratiques, rendant des concepts complexes accessibles à un public plus large. Le travail d'Aliza a été présenté dans diverses publications de renom, la plaçant comme une voix éminente dans le paysage en évolution de la technologie financière.