McDonald’s toob ellu ajatu “Macku vs. Makudo” lahingu Hatsune Miku kütkestava meloodia saatel

Virtuaalne staar Hatsune Miku ja McDonald’si koostöö on taaselustanud pikka aega kestnud “Makku” ja “Makudo” hüüdnime debate Jaapanis.

Hatsune Miku video, mis avaldati 10. märtsil ehk “Miku päeval”, sisaldas mängulist uue versiooni McDonald’si “Shaka Shaka Potato” bist, muusikaliseks numbriks.

Video fraas “Maku-do ni itte mite ne” tõstatab piirkondlikud eelistused Kanto “Makku” ja Kansai “Makudo” vahel.

2017. aasta McDonald’si kampaania tõi juba esile selle vastasseisu, kus “Makudo” võitis sotsiaalmeedia häältega napilt.

Video demonstreerib, kuidas popkultuur ja brändi lojaalsus põimuvad, rikastades vestlust keele ja brändingu ümber.

See partnerlus tähistab erinevat brändiarmastust, tuletades meelde universaalset rõõmu jagatud toitudest.

Kujutage ette: ikooniline anime staar teeb koostööd globaalsete kiirtoidugigantidega, taaselustades vaimuka debati, mis on sama maitsev kui vaidlusalused friikad. Selle toreda segaduse keskmes on Hatsune Miku, sinise juuksevärviga virtuaalne sensatsioon, kes on tuntud oma futuristliku võlu ja köitvate rütmide poolest, ning kes tõi hiljuti internetti elavust McDonald’si koostöövideoga.

10. märtsil, päev, mida hellitatakse “Miku päevana” häälduse tõttu, kogus video kiiresti üle 350 000 vaatamise, võludes fänne, kui Miku muutis McDonald’si populaarse “Shaka Shaka Potato” snäki mänguliseks muusikaliseks numbriks. Ta tantsis ja laulis oma tee publiku südamesse, nagu seda tegi oma hitiga “Miku Miku ni Shite Ageru ♡,” seekord mänguliselt ümber kujundatuna, et tähistada krõbedaid kartuleid.

Kuid see polnud animatsioonigiglite ja rõõmude naer, mis saates šõu varastas. See oli Miku julge laulmine reaga: “Maku-do ni itte mite ne”—”Miks sa ei lähe Makudosse?”—mis andis kerge löögi pikaajalisele piirkondlikule hüüdnime vaidlusele, mis ümbritseb armastatud kiirtoiduahelat. Dekadeid on Jaapani inimesed olnud selle keelelise kakluse tõttu energilised: Kanto inimesed nimetavad seda “Makku,” samas kui Kansai elanikud kaitsevad kindlalt “Makudot.”

See ei ole esimene kord, kui McDonald’s on kokku puutunud. 2017. aastal korraldasid nad maitsva “Macku vs. Makudo” kampaania, mis seadis Tokyost ja Osakast inspireeritud burgereid vastamisi sotsiaalmeedia buzz’i alusel. Väikese erinevusega võitis “Makudo,” viies toona-CEO-võitja rõõmustama Kansai dialektis, mis süvendas sõna juured ettevõtte ametlikus kõnepruukis.

Kuid kuna “Makku” jätkab paljude menüü lemmikutega, nagu “Makku Fry Potato,” püsib duell, laienedes igasse nurgasse riigis iga söögi ajal. Mänguline Hatsune Miku video on lisanud popkultuuri sära, tuletades meelde, et keel on sama palju osa brändi lojaalsusest kui krõbedad maiustused, millesse me süüvime.

Olgu te “Makku” entusiast või “Makudo” toetaja, see ikooniline partnerlus tähistab brändi armastuse mitmekesisust, tõestades, et mõnikord võivad kõige lihtsamad vaidlused sütitada kujutlusvõimet. Nii et kui naudite igat suutäit neid kuldseid friikartuleid, pidage meeles—märgid võivad muutuda, kuid hea söögi armastus on universaalne side, mis meid kõiki seob.

Hatsune Miku ja McDonald’s: Popkultuuri ja Kiirtoidu Fusion

Hämmastavas koostöös, mis ühendab anime ja kiirtoidu maailmad, on Hatsune Miku, virtuaalne superstaar, keda tuntakse oma sähviva muusika ja iseloomuliku sinise juuksevärvi poolest, teinud koostööd McDonald’siga. See partnerlus on huvitav mitte ainult fännide, vaid ka nende jaoks, kes on huvitatud turundusstrateegiast ja kultuurilisest mõjust.

### Kuidas See Koostöö Alguse Sai?

Hatsune Miku, Vocaloid tarkvarabaas, mis on välja töötatud Crypton Future Media poolt, on muutunud kultuuriliseks fenomeniks üle maailma. Tuntud oma holograafiliste kontsertide ja suure online-järgimise poolest, on tema võlu tema mitmekesisuses ja seoses tehnoloogiat armastavate publikuga. McDonald’s, kes on tuntud oma brändi kohandamise poolest aktuaalsete suundumustega, nägi ainulaadset võimalust noore vaatajaskonna kaasamiseks, tehes koostööd temaga 10. märtsil, päeval, mida tähistatakse kui “Miku päev” häälduse sarnase tõttu.

### Mida Oodata Sellest Partnerlusest?

– **Video Väljalaskmine**: Välja antud kui funky hümn, oli video, kus Miku laulab McDonald’sist, muutnud “Shaka Shaka Potato” mänguliseks meloodiaks, luues uue ja kaasahaarava narratiivi, mis kiiresti kogus üle 350 000 vaatamise.

– **Keelene Tug-of-War**: Miku meelelahutuslikult sekkus “Makku vs. Makudo” debatti, mängulise lõhkeava kohalike murrakute eelistuste üle, mis on kestnud aastakümneid. See samm kasutab kultuurilisi erinevusi nutika meelelahutuslikuna, peegeldatuna McDonald’si piirkondlikest turundusstrateegiatest.

### Reaalsed Kasutuse Näited

1. **Brändi Lojaalsus ja Kaasatus**: See partnerlus on kriitiline näide sellest, kuidas kaubamärgid saavad hoida oma asjakohasust ja stimuleerida fänni kaasatust, ühilduvad popkultuurigede nägudega. See võib olla tõhus meetod tarbijate meelitamiseks, kes tavaliselt ei seosta traditsioonilist kiirtoidu reklaami.

2. **Kultuuriline Kommenteerimine Reklaamimise kaudu**: McDonald’si ja Miku mänguline tunnustamine keelelise mitmekesisuse osas toob esile kultuurilised nüansid, edendades kaasavust ja mitmekesiseid brändi narratiive.

### Tootmisvaldkonna Suundumused ja Ennustused

– **Tehnoloogia ja Mood**: Miku virtuaalne isik kajastab jätkuvat trendi, kus tehnoloogia lõikub kultuuriliste ja moesuundadega. Nagu tehisintellekt areneb, oodake rohkem brände koostööd digitaalsete mõjutajatega, et luua immersiivseid ja interaktiivseid turunduskogemusi.

– **Suurenenud Fookus Isikupärastamisele**: Brändid kalduvad üha enam hüper-isikupärastatud reklaamimise suunas, arvestades piirkondlike eelistustega ning kaasates publikut rohkem isiklikult.

### Virtuaalsete Mõjutajate Plussid ja Miinused

**Plussid:**

– **Kaasatus**: Hoidke publik kaasatuna uuendusliku sisu kaudu.

– **Ülesehitava Turgude Edu**: Ületab kergesti kultuuri- ja keelebarjääre, meeldides globaalsetele turgudele.

**Miinused:**

– **Autentsuse Probleemid**: Küsimused kerkivad seoses kaasatuse tõelisuse osas võrreldes inimeste mõjutajatega.

– **Sisu Väljakutsed**: Nõuab pidevat värsket sisu, et säilitada tarbijate huvi.

### Tegevussoovitused

– **Brändid peaksid pidevalt otsima innovatiivseid partnerlusi kultuurikoonidega, et jääda asjakohaseks ja kontekstuaalselt seotuks nišipublikutega.**

– **Tarbijate murretesse ja piirkondlikesse eelistustesse jätkuv kaasamine võib anda brändidele kohandatud ja kaasava tunde.**

Rohkemate teadusuuringute jaoks selle kohta, kuidas brändid nagu McDonald’s kujundavad globaalseid narratiive, külastage McDonald’si. Süvenege kultuuriliste ja kaubanduslike turunduse liidu maailmasse ning osalege käimasolevates kultuurilistes debattides, mis kujundavad brändi identiteete globaalselt.