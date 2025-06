Pi Networki rahakoti draama plahvatab: Kasutajad nõuavad puuduvad tokenid, kuna migratsioonihädad süvenevad

Pi Network seisab silmitsi suure tagasilöögiga: Rahakotid näitavad puuduvaid saldosid, pettunud kasutajad nõuavad läbipaistvust 2025. aastal

Tuhanded Pi Networki kasutajad teatavad puuduva tokeni probleemidest KYC viivituste, ebaõnnestunud rahakoti migreerimiste ja kasvava kahtluse tõttu projekti läbipaistvuse osas.

Kiirete faktide kokkuvõte Tokeni hind: Pi langes 1.5%, kauplemine $0.6286

Pi langes 1.5%, kauplemine $0.6286 Teatatavad probleemid: Sajad väidavad, et rahakoti migreerimise järel on saldo ‘null’

Sajad väidavad, et rahakoti migreerimise järel on saldo ‘null’ Tehniline vastupanu: 20-päevane SMA $0.70 juures; risk langeda $0.55-le

20-päevane SMA $0.70 juures; risk langeda $0.55-le Migreerimise viivitused: 2. etapi uuenduse jaoks pole selget ajakava

Pi Networki kogukond on ärevuses, kuna kasutajad uputavad sotsiaalmeediat puuduva tokeni ja tühjade rahakoti saldoga. Vaatamata nõutud Klientide Tunne (KYC) protsessi järgimisele ja kauaoodatud põhivõrgu migreerimises osalemisele, ärkavad kasutajad üles, et näha, kuidas nende Pi rahakotid näitavad nullsaldo. See vaidlus on tekitanud pahameelt ja ärevust, paljud kasutajad hakkavad nüüd kahtlema võrgu usaldusväärsuses ja läbipaistvuses.

Pi Networki hiljutine rangemate rahakoti turvareeglite, eriti seemnefraaside kaitse osas, väljalaskmine pidi kasutajaid rahustama. Selle asemel on uuendus tekitanud veelgi rohkem frustratsiooni. Sotsiaalmeedia platvormid nagu X on täidetud postitustega, kus on näidatud tühje rahakotte, samas kui süüdistused ebaausas mängus, tehnilistes tõrgetes ja isegi pettuste osas saavad hoogu.

Millisest põhjusest on Pi rahakoti saldod puudu?

Paljud kasutajad väidavad, et nad järgnesid täpselt kõigile Pi Core Team’i juhistele KYC ja rahakoti migreerimise protsessi ajal. Siiski, vaatamata sellele, et nad tegid kõike õigesti, näitavad nende rahakotid nüüd, et seal pole tokene. Segaduse süvendamiseks avastasid mõned kasutajad mitu rahakoti aadressi, mis on seotud nende ainsa Pi kontoga, tekitades küsimusi migreerimistarkvara usaldusväärsuse ja kaardistamisprotsessi terviklikkuse kohta.

Kuidas reageerib Pi Networki meeskond?

Pi Core Team on andnud teada, et nad töötavad väsimatult probleemide lahendamise nimel. Siiski pole nende viimased uuendused suutnud taastada usaldust. Kommunikatsioon jääb ebamugavaks ja endiselt pole selge ajakava, millal kasutajad saavad oodata oma migreeritud saldosid või täielikku KYC heakskiitu. Meeskonna regulaarsed uuendused ei ole sisaldanud konkreetseid lahendusi või hüvitamisvõimalusi mõjutatud kasutajatele.

Kuidas on see probleem mõjutanud Pi müntide hinda?

Turud data näitab, et Pi on surve all, langes 1.5% viimase päeva jooksul ja kaupleb praegu $0.6286. Tehniline analüüs näitab, et münt konsolideerub kriitiliste keskmiste alla, 20-päevane lihtne liikuv keskmine (SMA) $0.70 juures, toimides vastupanuna. Kui Pi ei suuda sellest tasemest üle tõusta, hoiatavad analüütikud võimaliku languse eest $0.55-le, testides veelgi kogukonna kannatlikkust.

Analüütikud märkavad, et Relatiivne Tugevuse Indeks (RSI) on lähedal 40-le – mis näitab tugeva ülespoole suunatud momentum’i puudumist – kuigi sellised näitajad nagu stohhastiline RSI viitavad võimaliku lühiajalise tõusu. Siiski jääb Pi kogukonnale tuju selgelt languslikuks, kui põhiküsimused ei lahendata kiiresti.

Mis võib järgmiseks juhtuda Pi Networkiga?

Kuna spekulatsioonid kasvavad kuulujutud “2. etapi” uuenduse ümber, loodab paljusid, et uuendus lahendab KYC järjekorrad ja rahakoti kaardistamise vead kord ja lõpuks. Kuid arvestades kindla ajakava puudumist ja korduvate viivituste ajalugu, kasvab kasutajate ebakindlus pidevalt. Kogukonna usaldus—kunagi Pi Networki suurim vara—on nüüd tasakaalus.

Rohkem krüptoinfot leiate siit: CoinDesk, Cointelegraph ja crypto.news.

Küsimused ja vastused: Mida peaksid Pi Networki kasutajad praegu tegema?

K: Kuidas saan kaitsta oma Pi rahakotti?

A: Järgi Pi Core Team’i uusimaid turvareegleid. Varunda oma seemnefraas turvaliselt. Ära jaga kunagi rahakoti volitusi.

K: Kelle poole pöörduda, kui Pi saldo on puudu?

A: Kasuta Pi Networki ametlikke tugikanaleid või rakendusesisese abi sektsiooni. Dokumenteeri oma KYC ja migreerimise sammud kiiremaks lahendamiseks.

K: Kas peaksin ootama 2. etapi uuendust?

A: Jätka ametlike teadaannete jälgimist. Väldi kolmandate osapoolte pakkumisi, mis lubavad kiiremat juurdepääsu või saldo taastamist—need võivad olla petuskeemid.

Kuidas jääda turvaliseks ja informeerituks

Kontrolli regulaarselt Pi Networki ametlikke uuendusi ja kogukonna foorumeid.

Hoia rahakoti seemnefraasid offline, mitte pilveplatvormidel või jagatud seadmetes.

Ära kliki kahtlastel linkidel ega jaga oma konto andmeid mitteametlike allikatega.

Jälgi krüptouudiste väljaandeid laiemate turusuundumuste ja hoiatuste jaoks.



Pi Networki järgmised sammud määravad selle saatuse 2025. aastal. Kaitsige oma varasid, nõudke vastuseid ja olge valvel: krüptoturg premeerib neid, kes on kursis!



Teie Pi ohutuse ja lahenduste kontrollnimekiri

[ ] Varunda oma seemnefraas turvaliselt

[ ] Jälgi oma rahakoti saldo muutusi

[ ] Kontrolli iga päev ametlikke Pi Core Team’i uuendusi

[ ] Teata puuduva saldo probleemidest ametliku toe kaudu

[ ] Väldi isikuandmete või volituste jagamist mitteametlike kanalitega

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

Watch this video on YouTube