Juuni Bootidide meteorsadu: vaatamisjuhend ja peamised teadmised haruldasest taevase sündmusest

Juuni Bootidide Saladuste Avamine: Ekspertide Juhend Selle Harva Meteoorisadu Tipphetke Vaatepunktist

Juuni Bootidide meteoorisadu on haruldane ja ettearvamatu taevane sündmus, mis köidab taevavaatlejaid oma dramaatilisuse potentsiaaliga. 2025. aastal prognoositakse juuni Bootidide tipphetke 27. juuni öösel, pakkudes ainulaadset võimalust nii harrastus- kui ka professionaalsetele astronoomidele seda salapärast meteoorisadu jälgida.

Juuni Bootid pärinevad komeedi 7P/Pons-Winnecke jääkide jäljest. Erinevalt järjepidevatest sadu, nagu Perseidid või Geminidid, on Bootidid tuntud oma ettearvamatu aktiivsuse poolest. Enamikul aastatel toodab sadu vaid paar meteori tunnis, kuid harvadel juhtudel – näiteks 1916., 1921., 1927. ja 1998. aastal – on kiirus tõusnud üle 100 meteori tunnis (Rahvusvaheline Meteooriorganisatsioon).

2025. aastaks on astronoomid ettevaatlikult optimistlikud. Kasvav kuu loojub varakult, tagades suure osa öö jooksul pimedad taevad. Sadu kiirte punkt, mis asub Boöteses, on põhjaes osalejate jaoks hästi paigutatud. Parim vaatamisaken on oodatavalt ajavahemikus 22:00 kuni 04:00 kohaliku aja järgi, kuna kiirte punkt on kesköö paiku kõrgeim (Aeg ja Kuupäev).

Tippkuupäev: 27. juuni 2025 öö

27. juuni 2025 öö Oodatud kiirus: Tüüpiliselt 1–10 meteori tunnis, kuid ettearvamatud pursked on võimalikud

Tüüpiliselt 1–10 meteori tunnis, kuid ettearvamatud pursked on võimalikud Parim vaatamine: Pärast keskööd, eemal linna valgusest, selge vaatega põhjataevasse

Pärast keskööd, eemal linna valgusest, selge vaatega põhjataevasse Nähtavus: Parim põhja poolkeras, eriti keskmistel kuni kõrgetel laiuskraadidel

Oma võimaluste maksimeerimiseks leidke tumedat asukohta, kus on minimaalne valgusreostus. Laske silmadel 20–30 minutit pimeduses kohaneda ning vaadake põhjataeva suunas, keskendudes Boöteses asuvaid tähti. Erilised tööriistad pole vajalikud – meteore on parim näha palja silmaga.

Kuigi juuni Bootidid ei ole nii usaldusväärsed kui teised sadu, on nende ettearvamatus osa nende ligitõmbavusest. 2025. aastal soodsate kuu tingimustega võib see olla aasta, mil näeme mäletatavat etendust. Reaalajas uuenduste ja prognooside jaoks tutvuge selliste allikatega nagu Rahvusvaheline Meteooriorganisatsioon ja EarthSky.

