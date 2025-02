Het gedenkteken eerde Kirishima, een voormalige radicale figuur verbonden aan het Oost-Aziatische Anti-Japanse Gewapende Front, met de nadruk op zijn mythologische verleden en identiteitsopenbaring voor zijn dood.

Stofachtige fluisteringen van een turbulente tijd stegen op terwijl rouwenden zich naar een plechtige locatie in Tokio begaven. De zaal, gevuld met ongeveer 80 aanwezigen, was getuige van een eerbetoon voor een figuur die zoveel leeft in de mythe als in de realiteit—een voormalige radicale uit de turbulente jaren ’70.

Te midden van de echo’s van de geschiedenis kwamen verhalen naar voren van een groep die beruchte bomaanslagen coördineerde: het Oost-Aziatische Anti-Japanse Gewapende Front. Een van hen, bekend als Kirishima, had lang genoeg geleefd om in een spookachtige legende te veranderen. Vorig jaar verklaarde een broze, 70-jarige man in de prefectuur Kanagawa zijn identiteit als Kirishima terwijl hij vocht tegen terminaal kanker. Vier dagen later overleed hij, met onbeantwoorde vragen die zo zwaar waren als zijn onuitgesproken waarheden.

In de stilte van de herinnering verzamelden vrienden en kameraden zich op de eerste van de maand voor zijn gedenkteken. De sfeer verdikte terwijl de ogen zich sloten in een collectief moment van stilte. Onder de sprekers herinnerde Ugajin, een voormalig lid van Kirishima’s divisie, zich de spookachtige wegen die niet waren bewandeld: de onvervulde belofte om elkaar te ontmoeten, de jaren van verstikkende eenzaamheid. Hij betreurde waarom Kirishima zich vastklampte aan bekende gronden te midden van zijn ballingschap.

Kamerad Yukiko Ekida reflecteerde op hun verleden, gekenmerkt door arrestaties en gevangenisstraffen. Ze uitte gedachten over complexe loyaliteiten en verloren dromen van een uitdagende jeugd die jaren van hun leven achter tralies kostte.

In deze bijeenkomst van echo’s realiseerden de aanwezigen zich dat het verleden een meedogenloze metgezel is die weigert te vervagen. Kirishima’s verhaal, één van heroverde identiteit en aanhoudende spijt, verlichtte de verwarde banden van loyaliteit en de prijs van ideologie. De boodschap: de geschiedenis laat nooit volledig los.

