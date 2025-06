Pi Network Wallet Drama Explode: Gebruikers Eisen Ontbrekende Tokens Terwijl Migratieproblemen Verslechteren

Pi Network ondervindt grote terugslag: Wallets tonen ontbrekende saldo’s, gefrustreerde gebruikers eisen transparantie in 2025

<iDuizenden gebruikers van het Pi Network melden ontbrekende tokens te midden van KYC-vertragingen, mislukte wallet-migraties en groeiende twijfels over de transparantie van het project.

Feiten op een rij Tokenprijs: Pi daalt met 1,5%, verhandeld op $0,6286

Pi daalt met 1,5%, verhandeld op $0,6286 Gerapporteerde problemen: Honderden melden ‘nul saldo’ na wallet-migratie

Honderden melden ‘nul saldo’ na wallet-migratie Technische weerstand: 20-daagse SMA op $0,70; risico op daling naar $0,55

20-daagse SMA op $0,70; risico op daling naar $0,55 Migratievertragingen: Geen duidelijke tijdlijn voor Phase 2-update

De gemeenschap van het Pi Network is in rep en roer, aangezien gebruikers sociale media overspoelen om ontbrekende tokens en lege wallet-saldo’s te melden. Ondanks het volgen van het verplichte Know Your Customer (KYC) proces en deelname aan de langverwachte mainnet-migratie, worden gebruikers wakker om te zien dat hun Pi-wallets een saldo van nul tonen. De controverse heeft woede en angst getriggerd, waardoor veel gebruikers de betrouwbaarheid en transparantie van het netwerk in twijfel trekken.

De recente release van strengere beveiligingsrichtlijnen voor wallets door het Pi Network, met name rondom de bescherming van seed-zinnen, was bedoeld om gebruikers gerust te stellen. In plaats daarvan heeft de update nog meer frustratie veroorzaakte. Sociale mediaplatforms zoals X zijn gevuld met berichten die lege wallets tonen, terwijl klachten over kwaadwilligheid, technische mislukkingen en zelfs oplichtingsverdenkingen toenemen.

Waarom ontbreken de saldo’s in Pi Wallets?

Veel gebruikers zeggen dat ze nauwkeurig alle instructies van het Pi Core Team hebben gevolgd tijdens het KYC- en wallet-migratieproces. Toch tonen hun wallets, ondanks dat ze alles goed hebben gedaan, nu geen token saldo. Om de verwarring te vergroten, ontdekten sommige gebruikers dat er meerdere wallet-adressen zijn gekoppeld aan hun enkele Pi-account, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid van de migratiesoftware en de integriteit van het mappenproces.

Hoe reageert het Pi Network Team?

Het Pi Core Team heeft verklaringen afgegeven waarin wordt benadrukt dat ze onvermoeibaar werken om de problemen op te lossen. Hun nieuwste updates hebben echter niet het vertrouwen hersteld. De communicatie blijft vaag, en er is nog steeds geen tijdlijn voor wanneer gebruikers hun gemigreerde saldo’s of volledige KYC-goedkeuring kunnen verwachten. Regelmatige updates van het team hebben geen specifieke oplossingen of compensatieopties voor betrokken gebruikers opgenomen.

Heeft dit probleem de prijs van Pi Coin beïnvloed?

Marktcijfers tonen aan dat Pi onder druk staat, met een daling van 1,5% in de afgelopen dag en momenteel verhandeld op $0,6286. Technische analyse laat zien dat de munt onder kritische gemiddelden consolideert, met de 20-daagse simpele voortschrijdende gemiddelde (SMA) op $0,70 als weerstand. Als Pi er niet in slaagt om boven dit niveau uit te stijgen, waarschuwen analisten voor een mogelijke daling naar $0,55, wat de geduld van de gemeenschap verder op de proef zal stellen.

Analisten merken op dat de Relative Strength Index (RSI) dichtbij 40 ligt—wat een gebrek aan sterke opwaartse momentum aangeeft—ook al suggereren indicatoren zoals de stochastische RSI een mogelijke herstel op korte termijn. De stemming in de Pi-gemeenschap blijft echter beslist bearish, tenzij de fundamentele problemen snel worden aangepakt.

Wat zou er nu kunnen gebeuren met het Pi Network?

Met de groeiende speculatie over een gerucht ‘Phase 2’-update, hopen velen dat de update het KYC-achterstand en de bugs in het wallet-mappen eindelijk zal verhelpen. Maar gezien het gebrek aan een vaste tijdlijn en de geschiedenis van herhaalde vertragingen, blijft de onzekerheid onder gebruikers toenemen. Het vertrouwen van de gemeenschap—ooit het grootste goed van het Pi Network—hangt nu in de lucht.

Q&A: Wat moeten Pi Network-gebruikers nu doen?

Q: Hoe kan ik mijn Pi-wallet beschermen?

A: Volg de nieuwste beveiligingsregels van het Pi Core Team. Maak je seed-zin veilig; deel nooit je wallet-gegevens.

Q: Met wie moet ik contact opnemen over een ontbrekend Pi-saldo?

A: Gebruik de officiële ondersteuningskanalen van Pi Network of de helpsectie in de app. Documenteer je KYC- en migratiestappen voor een snellere oplossing.

Q: Moet ik wachten op de Phase 2-update?

A: Blijf officiële aankondigingen volgen. Vermijd aanbiedingen van derden die snellere toegang of saldoherstel beloven—het kunnen oplichting zijn.

Hoe veilig en goed geïnformeerd te blijven

Controleer regelmatig de officiële updates van Pi Network en de gemeenschapsforums.

Sla seed-zinnen voor wallets offline op, niet op cloudplatforms of gedeelde apparaten.

Klik nooit op verdachte links of deel accountgegevens met onofficiële bronnen.

Volg cryptonieuws om bredere markttrends en waarschuwingen in de gaten te houden.



De volgende stappen van Pi Network zullen het lot ervan in 2025 bepalen. Bescherm je activa, eis antwoorden en blijf waakzaam: de cryptocurrency-markt beloont degenen die goed geïnformeerd blijven!



Jouw Pi Veiligheid & Oplossingschecklijst

[ ] Maak een veilige back-up van je seed-zin

[ ] Houd je wallet-saldo in de gaten op wijzigingen

[ ] Controleer dagelijks op officiële updates van het Pi Core Team

[ ] Meld problemen met ontbrekende saldo’s via officiële ondersteuning

[ ] Vermijd het delen van persoonlijke info of inloggegevens met onofficiële kanalen

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

