Kan Yokohama F. Marinos weer opstijgen onder de nieuwe coach Steve Holland?

By Aliza Markham

Aliza Markham is een ervaren auteur en thought leader op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Ze heeft een masterdiploma in Financial Technology van de Universiteit van Excelsior, waar ze haar begrip van de kruising tussen financiën en technologie heeft verdiept. Met meer dan tien jaar ervaring in de industrie begon Aliza haar carrière bij JandD Innovations, waar ze bijdroeg aan baanbrekende projecten die blockchaintechnologie integreerden in traditionele financiële systemen. Haar inzichtelijke schrijven combineert rigoureus onderzoek met praktische toepassingen, waardoor complexe concepten toegankelijk worden voor een breder publiek. Aliza's werk is featured in verschillende gerenommeerde publicaties, waardoor ze zich heeft gepositioneerd als een prominente stem in het zich ontwikkelende landschap van financiële technologie.