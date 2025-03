Japan’s over het hoofd geziene crisis in de bosbouw: Waarom bossen meer nodig hebben dan alleen bomen

By

De bossen van Japan, voornamelijk sugi en hinoki, bedekken bijna 40% van de bossen van het land, maar overgroei en verwaarlozing hebben ecologische risico’s gecreëerd, zoals verminderde biodiversiteit en verhoogde bedreigingen van aardverschuivingen.

Het “Tsunagu Mori” project van Nomura Real Estate Holdings heeft als doel deze bossen te herstellen met duurzame bosbouwpraktijken, waarbij ecologische behoeften worden in balans gebracht met stedelijke ontwikkeling.

Duurzame bosbouwinitiatieven zijn essentieel omdat ze zorgen voor een betrouwbare binnenlandse houtvoorziening, inspelen op uitdagingen zoals de door COVID-19 veroorzaakte “houtshock” en aansluiten bij de groeiende vraag naar lokaal hout.

Economische levensvatbaarheid is een zorg vanwege logistieke uitdagingen en historische problemen met sugi-hout, maar innovatieve toepassingen voor alle boscomponenten bieden nieuwe kansen.

Het bosbeheer model van Japan prioriteert duurzaamheid en ecologisch evenwicht, wat de acceptatie op nationaal niveau aanmoedigt en de regionale ontwikkeling verhoogt.

Genesteld in het hart van Japan’s overvloedige landschap, waar meer dan 67% van het nationale terrein bloeit met weelderig groen, ligt een stille, oplopende crisis vaak overschaduwd door de overlast van seizoensgebonden pollenallergieën. De uitgestrekte bossen van het land, gedomineerd door kunstmatige uitgestrektheden van sugi (ceder) en hinoki (cipres), staan voor een probleem dat ver voorbij de jeukende ogen en niesbuien gaat waar veel stedelijke bewoners een hekel aan hebben.

Deze kunstmatige bossen, met enthousiasme geplant in Japan’s bergen tijdens de wederopbouw na de oorlog, beslaan nu bijna 40% van de bossen van het land. Maar tientallen jaren van verwaarlozing hebben hen laten overgroeien, waardoor ze niet alleen fysiek schaduw werpen met hun uitgestrekte takken, maar ook metaforisch, omdat ze tastbare risico’s vormen voor gemeenschappen in het eilandland.

Zonder menselijke tussenkomst degenereren deze bossen. Overgroeide bladeren laten beperkt zonlicht door, wat de ondergroei stagneert en de biodiversiteit vermindert. Dit leidt ertoe dat de eens veerkrachtige natuurlijke reservoirs moeite hebben om regenwater vast te houden, wat de dreigingen van aardverschuivingen vergroot en hun rol als vitale waterbronnen vermindert.

Aan de westelijke rand van Tokyo staat een project onder leiding van Nomura Real Estate Holdings als een baken van transformatie. Bekend als “Tsunagu Mori” of “Verbonden Bos”, heeft dit initiatief als doel de natuurlijke bosfuncties te herstellen door middel van een cyclische en duurzame bosbouwbenadering. Door selectief verouderde bomen te oogsten en deze te vervangen door jongere, biologisch diversere soorten, voorziet het project in een toekomst waarin bossen zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen.

Maar waarom heeft een onroerend goed bedrijf zich bezig te houden met bosbouw? Het antwoord ligt in een bredere begrip van ecologische verantwoordelijkheid en ruimtelijke invloed. Het project heeft niet alleen als doel te behouden, maar zoekt ook naar een integratie van duurzame praktijken in stedelijke ontwikkeling, ervoor zorgend dat natuur en stadsleven elkaar versterken. Deze synergie is cruciaal, zoals werd aangetoond tijdens de “houtshock” veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, waarbij wereldwijde houttekorten het belang van betrouwbare binnenlandse middelen benadrukten.

Naarmate de vraag naar duurzame, lokaal geproduceerde hout groeit, ontstaan er kansen voor Japanse bossen om opnieuw prominent te worden. Echter, economische levensvatbaarheid blijft een uitdaging. Bergachtig terrein bemoeilijkt de logging en verhoogt de kosten. De historische misalignering van sugi met de bouwbehoeften, vanwege duurzaamheidproblemen en esthetische beperkingen, verergert deze economische zorgen. Desondanks biedt de toenemende belangstelling voor binnenlandse materialen, gekoppeld aan innovatieve toepassingen voor alle delen van geoogste bomen, waaronder het omzetten van takken en bladeren in essentiële oliën, veelbelovende vooruitzichten.

Bovendien exemplificeren projecten zoals “Tsunagu Mori” het potentieel om bossen om te zetten in duurzame activa, regionale groei te bevorderen en werkgelegenheid te stimuleren. Tokyo heeft zelfs initiatieven gelanceerd om laag-pollen ceder variëteiten te planten, met de hoop allergieproblemen in de loop van de tijd te verlichten.

Dit verhaal is verre van geïsoleerd. Het weerklankt door heel Japan en roept op tot een brede verschuiving in de manier waarop bossen worden beheerd – het verzoenen van economische ambities met ecologische zorg. Het “Tsunagu Mori” project pleit voor een model dat anderen kan imiteren, met de ambitie om soortgelijke initiatieven landelijk te inspireren. Terwijl wereldwijde ontbossing de spotlight trekt, herinnert Japan’s stille bosrevolutie ons eraan dat dringende milieu-aangelegenheden bestaan in eigen land, vervlochten met ons dagelijks leven en toekomstige welvaart. Deze boodschap is er een van balans, duurzaamheid en vooruitziendheid, die oproept tot collectieve actie om de verfijnde tapijt van het leven van de natuur te herstellen, dat onze eigen bestaan ondersteunt.

De Stille Boscrisis in Japan: Hoe Ecologie en Economie Met Elkaar Verbonden Zijn

### De Ecologische Puzzel van Japan’s Bossen

De bossen van Japan bedekken ongeveer twee derde van zijn landschap, waarvan een significant deel bestaat uit kunstmatige sugi (ceder) en hinoki (cipres) plantages. Deze uitgebreide herbebossing, oorspronkelijk gericht op het ondersteunen van de wederopbouw na de oorlog, staat nu voor een ecologisch dilemma door tientallen jaren van verwaarlozing. De dichte bladerdaken van deze bossen beperken het zonlicht, onderdrukken de ondergroei en verminderen de biodiversiteit. Dit disbalans verergert de risico’s op aardverschuivingen en schaadt de functies van natuurlijke waterreservoirs, wat substantiële bedreigingen oplevert voor lokale gemeenschappen.

### Huidige Initiatieven en Duurzame Praktijken

Een prominente oplossing die oprijst temidden van deze uitdaging is het “Tsunagu Mori” of “Verbonden Bos” project, geleid door Nomura Real Estate Holdings in de voorsteden van Tokyo. Dit initiatief legt de nadruk op duurzame bosbouw, waarbij oudere bomen selectief worden geoogst en vervangen door diverse, jongere soorten. Door te streven naar het verjongen van natuurlijke bosfuncties, vertegenwoordigt Tsunagu Mori een pionierend model van ecologische herontwikkeling en stedelijke integratie.

### Praktische Toepassingen en Breder Implicaties

Het Tsunagu Mori project benadrukt een belangrijke verschuiving naar duurzame hulpbronnenbeheer in stedelijke planning. Toen wereldwijde toeleveringsketens verstoord werden tijdens de COVID-19-pandemie, werd het belang van binnenlands, duurzaam hout duidelijk. Door de lokale houtproductie te bevorderen, vermindert Japan zijn afhankelijkheid van import en cultiveert het milieuvriendelijke ontwikkeling.

Bovendien onderstrepen inspanningen om alle delen van geoogste bomen te gebruiken voor producten zoals essentiële oliën een uitgebreide benadering van bosbeheer. Deze methode ondersteunt niet alleen de ecologische gezondheid, maar kan ook lokale economieën faciliteren door werkgelegenheid te creëren in de bosbouw en aanverwante industrieën.

### Uitdagingen en Economische Overwegingen

Het overwinnen van economische obstakels is echter cruciaal voor het succes van dergelijke initiatieven. Japan’s bergachtige terrein bemoeilijkt de houtkap, wat de kosten verhoogt. De historische tekortkomingen van sugi in de bouwsector door duurzaamheid en esthetische beperkingen dienen als aanvullende belemmeringen. Desondanks wekt de groeiende vraag naar milieuvriendelijke, lokaal geproduceerde materialen optimisme voor de heropleving van Japanse hout in de markt.

### Inzichten & Voorspellingen

De huidige koers van Japan richting duurzame bosbouw weerspiegelt een dieper besef van de noodzaak om balans te vinden tussen ecologische zorg en economische vooruitgang. Het “Verbonden Bos” initiatief kan mogelijk soortgelijke projecten in het hele land aansteken, de weg effen voor duurzame regionale groei en verhoogde biodiversiteit.

Bovendien toont de verschuiving naar laag-pollen ceder variëteiten een innovatieve benadering van het in balans brengen van de behoeften van de menselijke gezondheid met milieudoelen, wat mogelijk allergieproblemen in de loop van de tijd kan verminderen.

### Snelle Tips voor Duurzaam Bosbeheer

1. **Biodiversiteit bevorderen**: Implementeer diverse aanplantstrategieën om de veerkracht van het bos te verbeteren.

2. **Integreren van stedelijke-ecologische oplossingen**: Maak gebruik van stedelijke ontwikkelingsprojecten om duurzame bosbouwpraktijken op te nemen.

3. **Maximaliseer het gebruik van hulpbronnen**: Ontwikkel verhandelbare producten uit alle delen van de boom om economische levensvatbaarheid te ondersteunen.

4. **Betrek lokale gemeenschappen**: Stimuleer lokale deelname om het duurzame beheer van bosbouwmiddelen te waarborgen.

### Actiegerichte Aanbevelingen

– Voor lokale overheden en organisaties: Overweeg beleid dat duurzame bosbouwpraktijken stimuleert en projecten zoals Tsunagu Mori ondersteunt.

– Voor consumenten: Kies voor lokaal geproduceerd, duurzaam geoogst hout om deze initiatieven te ondersteunen.

– Voor ontwikkelaars: Integreer ecologische overwegingen in stedelijke planning om de groei van steden met natuurlijke ecosystemen in harmonie te brengen.

Ontdek meer over het ondernemen van actie voor milieuduurzaamheid op Nomura Real Estate.

Concluderend benadrukt de bosbeheerrevolutie van Japan een cruciale wending naar duurzaamheid die ecologische gezondheid in balans brengt met economische groei, en een toekomst bevordert waarin natuurlijke schoonheid en menselijke welvaart naast elkaar bestaan.