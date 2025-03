La crisi trascurata delle foreste in Giappone: perché le foreste hanno bisogno di più di semplici alberi

Le foreste del Giappone, prevalentemente sugi e hinoki, coprono quasi il 40% dei boschi del paese, ma la crescita eccessiva e la trascuratezza hanno creato rischi ecologici, come la riduzione della biodiversità e l’aumento delle minacce di frane.

Il progetto “Tsunagu Mori” di Nomura Real Estate Holdings mira a ripristinare queste foreste utilizzando pratiche di gestione forestale sostenibili, bilanciando le esigenze ecologiche con lo sviluppo urbano.

Le iniziative di gestione forestale sostenibile sono vitali poiché assicurano una fornitura di legno domestico affidabile, rispondendo a sfide come il “wood shock” causato dal COVID-19 e allineandosi alle crescenti richieste di legno locale.

La viabilità economica è una preoccupazione a causa di sfide logistiche e problemi storici con il legno di sugi, ma usi innovativi per tutti i componenti forestali offrono nuove opportunità.

Il modello di gestione forestale del Giappone dà priorità alla sostenibilità e all’equilibrio ecologico, incoraggiando l’adozione a livello nazionale e lo sviluppo regionale aumentato.

Nascosto nel cuore del paesaggio abbondante del Giappone, dove oltre il 67% del territorio nazionale è coperto da una lussureggiante vegetazione, si trova una crisi silenziosa e in crescita spesso oscurata dal fastidio delle allergie stagionali al polline. Le ampie distese di foresta del paese, dominate da spazi artificiali di sugi (cedro) e hinoki (cipresso), affrontano una situazione che minaccia ben oltre gli occhi pruriginosi e gli starnuti che molti abitanti delle città detestano.

Queste foreste artificiali, piantate con zelo sulle montagne del Giappone durante la ricostruzione post-bellica, coprono ora quasi il 40% delle foreste del paese. Ma decenni di trascuratezza hanno permesso loro di crescere eccessivamente, proiettando ombre non solo fisicamente con i loro rami pendenti, ma metaforicamente, poiché rappresentano rischi tangibili per le comunità in tutta la nazione insulare.

Senza l’intervento umano, queste foreste degenerano. Le chiome ingrossate consentono a una luce solare limitata di penetrare, riducendo la crescita sotto il bosco e limitando la biodiversità. Di conseguenza, le once resistenti riserve naturali faticano a trattenere l’acqua piovana, aumentando le minacce di frane e diminuendo il loro ruolo come fonti vitali d’acqua.

Nella periferia occidentale di Tokyo, un progetto guidato da Nomura Real Estate Holdings si erge come un faro di trasformazione. Conosciuto come “Tsunagu Mori” o “Foresta Connettente”, questo progetto cerca di ripristinare le funzioni forestali naturali attraverso un approccio ciclico e sostenibile. Raccolta selettivamente gli alberi anziani e li sostituisce con specie più giovani e biologicamente diverse, il progetto immagina un futuro in cui le foreste possano prosperare in modo indipendente.

Ma perché una società immobiliare si occupa di boschi? La risposta risiede in una comprensione più ampia della responsabilità ecologica e dell’influenza spaziale. Il progetto non mira solo a conservare, ma cerca anche di integrare pratiche sostenibili nello sviluppo urbano, assicurando che natura e vita cittadina si sostengano a vicenda. Questa sinergia è cruciale, come dimostrato durante il “wood shock” causato dalla pandemia di COVID-19, dove le carenze globali di legname hanno evidenziato l’importanza di risorse domestiche affidabili.

Con la crescente domanda di legno locale e sostenibile, ci sono molte opportunità per le foreste giapponesi di riacquistare prominenza. Tuttavia, la viabilità economica rimane una sfida. I terreni montuosi complicano gli sforzi di abbattimento e gonfiano i costi. Il disallineamento storico del sugi con le esigenze costruttive, a causa di problemi di durabilità e vincoli estetici, aggrava queste preoccupazioni economiche. Tuttavia, l’interesse crescente per i materiali domestici, insieme agli usi innovativi per tutte le parti degli alberi abbattuti — inclusa la conversione di rami e foglie in oli essenziali — offre prospettive promettenti.

Inoltre, progetti come “Tsunagu Mori” esemplificano il potenziale di trasformare le foreste in asset sostenibili, favorendo la crescita regionale e aumentando l’occupazione. Tokyo ha persino avviato iniziative per piantare varietà di cedro a bassa produzione di polline, sperando di mitigare i problemi allergici nel tempo.

Questa narrazione è tutt’altro che isolata. Risuona in tutto il Giappone, richiamando un cambiamento diffuso nel modo in cui vengono gestite le foreste — fondendo ambizioni economiche con la stewardship ecologica. Il progetto “Tsunagu Mori” rappresenta un modello da emulare, con l’ambizione di ispirare iniziative simili a livello nazionale. Mentre la deforestazione globale attira l’attenzione, la silenziosa rivoluzione forestale del Giappone ci ricorda che esistono preoccupazioni ambientali pressanti a casa, intrecciate con le nostre vite quotidiane e la nostra prosperità futura. Questo messaggio è di equilibrio, sostenibilità e lungimiranza, esortando un’azione collettiva per ripristinare il complesso arazzo della vita della natura che sostiene la nostra stessa esistenza.

La Crisi Silenziosa delle Foreste in Giappone: Come Ecologia ed Economia Sono Intrecciate

### Il Puzzle Ecologico delle Foreste Giapponesi

Le foreste del Giappone coprono circa due terzi del suo paesaggio, con una parte significativa costituita da piantagioni artificiali di sugi (cedro) e hinoki (cipresso). Questa vasta riforestazione, inizialmente destinata a sostenere la ricostruzione dopo la guerra, sta ora affrontando un dilemma ecologico a causa di decenni di trascuratezza. Le dense chiome di queste foreste limitano la luce solare, sopprimono la crescita sotto bosco e riducono la biodiversità. Questo squilibrio aggrava ulteriormente i rischi di frane e compromette le funzioni naturali dei serbatoi d’acqua, ponendo sostanziali minacce alle comunità locali.

### Iniziative Attuali e Pratiche Sostenibili

Una soluzione prominente che emerge in mezzo a questa sfida è il progetto “Tsunagu Mori” o “Foresta Connettente”, guidato da Nomura Real Estate Holdings nei sobborghi di Tokyo. Questa iniziativa enfatizza la gestione forestale sostenibile, in cui gli alberi più vecchi vengono raccolti selettivamente e sostituiti con specie giovani e diverse. Puntando a ringiovanire le funzioni delle foreste naturali, Tsunagu Mori rappresenta un modello pionieristico di riqualificazione ecologica e integrazione urbana.

### Casi d’Uso Reali e Implicazioni Più Larghe

Il progetto Tsunagu Mori mette in evidenza un cambiamento vitale verso la gestione sostenibile delle risorse nella pianificazione urbana. Poiché le catene di approvvigionamento globali sono state interrotte durante la pandemia di COVID-19, l’importanza del legno domestico e sostenibile è diventata evidente. Favorendo la produzione locale di legno, il Giappone riduce la propria dipendenza dalle importazioni e coltiva uno sviluppo ambientalmente responsabile.

Inoltre, gli sforzi per utilizzare tutte le parti degli alberi abbattuti per prodotti come oli essenziali sottolineano un approccio comprensivo alla gestione forestale. Questo metodo non solo sostiene la salute ecologica, ma può anche sostenere le economie locali creando posti di lavoro nella silvicoltura e nelle industrie correlate.

### Sfide e Considerazioni Economiche

Tuttavia, superare gli ostacoli economici è cruciale per il successo di tali iniziative. Il terreno montuoso del Giappone complica le operazioni di abbattimento, aumentando i costi. Le carenze passate del sugi nel settore delle costruzioni, a causa di limitazioni di durabilità ed estetiche, rappresentano ulteriori barriere. Tuttavia, la crescente domanda di materiali ecologici e a km 0 accende ottimismo per il ritorno del legno giapponese nel mercato.

### Analisi e Previsioni

L’attuale traiettoria del Giappone verso la silvicoltura sostenibile riflette una realizzazione più profonda della necessità di equilibrio tra stewardship ecologica e sviluppo economico. L’iniziativa “Foresta Connettente” potrebbe catalizzare progetti simili in tutto il paese, aprendo la strada a una crescita regionale sostenibile e a una maggiore biodiversità.

Inoltre, il passaggio verso varietà di cedro a bassa produzione di polline mostra un approccio innovativo per bilanciare le esigenze di salute umana con obiettivi ambientali, riducendo potenzialmente i problemi allergici nel tempo.

### Consigli Rapidi per la Gestione Sostenibile delle Foreste

1. **Promuovere la Biodiversità**: Implementare strategie di piantagione diversificate per migliorare la resilienza delle foreste.

2. **Integrare Soluzioni Urbano-Ecologiche**: Sfruttare i progetti di sviluppo urbano per includere pratiche di silvicoltura sostenibile.

3. **Massimizzare l’Uso delle Risorse**: Sviluppare prodotti commercializzabili da tutte le parti degli alberi per sostenere la viabilità economica.

4. **Coinvolgere le Comunità Locali**: Favorire la partecipazione locale per garantire una gestione sostenibile delle risorse forestali.

### Raccomandazioni Attuabili

– Per i governi locali e le organizzazioni: Considerare politiche che incentivino pratiche di silvicoltura sostenibile e supportino progetti come Tsunagu Mori.

– Per i consumatori: Optare per prodotti in legno locali e sostenibili per supportare queste iniziative.

– Per gli sviluppatori: Integrare considerazioni ecologiche nella pianificazione urbana per armonizzare la crescita della città con gli ecosistemi naturali.

Scopri di più su come prendere provvedimenti per la sostenibilità ambientale su Nomura Real Estate.

In conclusione, la rivoluzione nella gestione forestale del Giappone sottolinea un passaggio critico verso la sostenibilità che bilancia la salute ecologica con la crescita economica, favorendo un futuro in cui la bellezza naturale e la prosperità umana convivono.