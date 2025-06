Il dramma del wallet di Pi Network esplode: gli utenti chiedono token mancanti mentre i problemi di migrazione peggiorano

Pi Network Affronta un Grande Contrast: I Portafogli Mostrano Saldi Mancanti, Utenti Frustrati Chiedono Trasparenza nel 2025

Migliaia di utenti di Pi Network segnalano token mancanti a causa di ritardi nella KYC, migrazioni di portafoglio fallite e crescenti dubbi sulla trasparenza del progetto.

Fatti Veloci Prezzo del Token: Pi giù dell’1,5%, scambiando a $0.6286

Pi giù dell’1,5%, scambiando a $0.6286 Problemi Segnalati: Centinaia affermano di avere ‘saldo zero’ dopo la migrazione del portafoglio

Centinaia affermano di avere ‘saldo zero’ dopo la migrazione del portafoglio Resistenza Tecnica: SMA a 20 giorni a $0.70; rischio di un calo a $0.55

SMA a 20 giorni a $0.70; rischio di un calo a $0.55 Ritardi nella Migrazione: Nessuna linea temporale chiara per l’aggiornamento della Fase 2

La comunità di Pi Network è in subbuglio mentre gli utenti inundano i social media per segnalare token mancanti e saldi vuoti nei portafogli. Nonostante abbiano seguito il processo di Know Your Customer (KYC) richiesto e partecipato alla tanto attesa migrazione del mainnet, gli utenti si svegliano per scoprire che i loro portafogli Pi mostrano un saldo di zero. La controversia ha innescato indignazione e ansia, con molti utenti ora che mettono in dubbio l’affidabilità e la trasparenza della rete.

Il recente rilascio da parte di Pi Network di linee guida più severe per la sicurezza dei portafogli—soprattutto per quanto riguarda la protezione delle frasi seed—era destinato a rassicurare gli utenti. Invece, l’aggiornamento ha scatenato ancora più frustrazione. Le piattaforme di social media come X sono piene di post che mostrano portafogli vuoti, mentre le grida di gioco scorretto, fallimenti tecnici e persino accuse di truffa guadagnano terreno.

Perché Mancherebbero i Saldi dei Portafogli Pi?

Molti utenti affermano di aver seguito meticolosamente tutte le istruzioni del Pi Core Team durante il processo di KYC e migrazione del portafoglio. Tuttavia, nonostante abbiano fatto tutto correttamente, i loro portafogli ora non mostrano alcun saldo di token. Per aggravare la confusione, alcuni utenti hanno scoperto più indirizzi di portafoglio associati al loro singolo account Pi, sollevando domande sulla affidabilità del software di migrazione e sull’integrità del processo di mappatura.

Come Sta Rispondendo il Team di Pi Network?

Il Pi Core Team ha rilasciato dichiarazioni sottolineando che stanno lavorando instancabilmente per risolvere i problemi. Tuttavia, i loro ultimi aggiornamenti non sono riusciti a ripristinare la fiducia. La comunicazione rimane vaga e non c’è ancora una linea temporale per quando gli utenti possono aspettarsi i loro saldi migrati o l’approvazione completa della KYC. Gli aggiornamenti regolari del team non hanno incluso soluzioni specifiche o opzioni di compensazione per gli utenti colpiti.

Questo Problema Ha Influito sul Prezzo del Pi Coin?

I dati di mercato rivelano che Pi è sotto pressione, giù dell’1,5% nell’ultimo giorno e attualmente scambiato a $0.6286. L’analisi tecnica mostra la moneta che si consolida al di sotto delle medie critiche, con la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni a $0.70 che funge da resistenza. Se Pi non riesce a salire sopra questo livello, gli analisti avvertono di un possibile calo verso $0.55, mettendo ulteriormente alla prova la pazienza della comunità.

Gli analisti notano un Indice di Forza Relativa (RSI) vicino a 40—che mostra una mancanza di forte slancio al rialzo—anche se indicatori come l’RSI stocastico suggeriscono un possibile rimbalzo a breve termine. L’umore nella comunità Pi, tuttavia, rimane decisamente ribassista a meno che i problemi centrali non vengano rapidamente affrontati.

Cosa Potrebbe Succedere Dopo per Pi Network?

Con la speculazione crescente attorno a un aggiornamento “Fase 2” rumoroso, molti sperano che l’aggiornamento risolverà una volta per tutte l’arretrato della KYC e i bug della mappatura del portafoglio. Ma dato il mancato rispetto di una linea temporale ferma e la storia di ripetuti ritardi, l’incertezza degli utenti continua a crescere. La fiducia della comunità—una volta il maggiore asset di Pi Network—ora è in bilico.

Per una copertura più ampia sulle criptovalute, visita CoinDesk, Cointelegraph, e crypto.news.

Q&A: Cosa Dovrebbero Fare Gli Utenti di Pi Network Adesso?

Q: Come posso proteggere il mio portafoglio Pi?

A: Segui le ultime regole di sicurezza del Pi Core Team. Fai un backup della tua frase seed in modo sicuro. Non condividere mai le credenziali del portafoglio.

Q: Chi devo contattare riguardo un saldo Pi mancante?

A: Usa i canali di supporto ufficiali di Pi Network o la sezione di aiuto nell’app. Documenta i tuoi passaggi di KYC e migrazione per una risoluzione più rapida.

Q: Dovrei aspettare l’aggiornamento della Fase 2?

A: Continua a monitorare gli annunci ufficiali. Evita le offerte di terze parti che promettono accesso più veloce o ripristino del saldo—potrebbero essere truffe.

Come Rimanere Sicuri e Informati

Controlla regolarmente gli aggiornamenti ufficiali di Pi Network e i forum della comunità.

Conserva le frasi seed dei portafogli offline, non su piattaforme cloud o dispositivi condivisi.

Non cliccare su link sospetti o condividere dettagli dell’account con fonti non ufficiali.

Monitora i canali di notizie sulle criptovalute per tendenze di mercato più ampie e avvisi.



Le prossime mosse di Pi Network determineranno il suo destino nel 2025. Proteggi i tuoi beni, chiedi risposte e rimani vigile: il mercato delle criptovalute premia chi rimane informato!



La Tua Lista di Controllo per la Sicurezza e Risoluzione di Pi

[ ] Fai un backup della tua frase seed in modo sicuro

[ ] Monitora il saldo del tuo portafoglio per eventuali cambiamenti

[ ] Controlla gli aggiornamenti ufficiali del Pi Core Team quotidianamente

[ ] Segnala problemi di saldo mancante attraverso il supporto ufficiale

[ ] Evita di condividere informazioni personali o credenziali con canali non ufficiali

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

Guarda questo video su YouTube