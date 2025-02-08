释放魔法时刻：与德文·穆雷相遇，畅游一个充满激情的周末！

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与因饰演Seamus Finnigan而闻名的演员Devon Murray于2月7日（星期六）上午10点至下午6点在E. Leclerc文化空间见面。

参加第20届Bazhataeg手杖格斗锦标赛，地点在Penhars体育馆，周末期间免费入场和初学课程。

在Rugby Club Quimpérois观看法国和英国之间的橄榄球比赛，比赛将在星期六下午5:45开始。

星期六晚上8点为Quimper Volley在与Béziers的比赛中加油，门票价格为6欧元。

从星期六下午开始在Saint-Évarzec探索第16届鸟展，星期天还有第36届古代武器博览会。

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这个周末充满了活力四射的活动，承诺带来难忘的经历！

在**2月7日星期六**，迷人的**哈利·波特**系列的粉丝们绝对不想错过与**Devon Murray**的亲密见面。作为饰演**Seamus Finnigan**的才能演员，从**上午10点到下午6点**，Devon将会在E. Leclerc文化空间提供拍照和签名服务，让每一位粉丝都能感受到连接的魔力。这是与心爱的角色近距离接触的难得机会。

但这仅仅是个开始！本周末将在**Penhars体育馆**举行第**20届Bazhataeg**团队手杖格斗锦标赛。入场免费，提供初学课程，观众可以在**星期六**至**星期日**期间沉浸在这种充满活力的武术世界中。

橄榄球迷也不想错过这里的精彩！在**星期六下午5:45**加入**Rugby Club Quimpérois**，观看**法国与英国**之间的史诗对决。免费入场并提供多种美食选择，让你享受这一激烈的比赛。

对于体育爱好者来说，**Quimper Volley**队在**星期六晚上8点**将与**Béziers**进行一场关键比赛，票价仅为**6欧元**，保证提供高悬念的比赛。

最后，自然爱好者可以从星期六下午开始在**Saint-Évarzec**的**第16届鸟展**中探索各种奇异鸟类，而历史爱好者将会喜欢在星期天进行的**第36届古代武器博览会**。

这个周末充满了激动人心的机会。无论你是想与魔法师相遇还是在比赛中加油，人人都有乐趣的地方——**不要错过这个乐趣！**

释放魔法与兴奋：这个周末你不能错过的活动！

### 本周末即将举行的活动

这个周末是一个充满迷人活动的宝藏，满足着那些热爱幻想与冒险的粉丝！以下是一些在本地区发生的令人兴奋的活动：

#### 与Devon Murray见面！

在**2月7日星期六**，从**上午10点到下午6点**，**哈利·波特**系列的粉丝们被邀请与**Devon Murray**进行亲密见面，Devon是因饰演**Seamus Finnigan**而闻名的演员。该活动在**E. Leclerc文化空间**举行，提供拍照和签名机会，让粉丝们留下魔法般的回忆。

#### 第20届Bazhataeg手杖格斗锦标赛

对于武术爱好者来说，本周末在**Penhars体育馆**举行的**第20届Bazhataeg手杖格斗锦标赛**将十分精彩。入场免费，同时为希望了解这种独特武术的观众提供初学课程。

#### 橄榄球比赛

橄榄球爱好者应该在**星期六下午5:45**前往**Rugby Club Quimpérois**，观看期待已久的**法国与英国**比赛。享受愉快的氛围，入场免费，各种美食选择可供享用。

#### Quimper Volley对决

**Quimper Volley**队将在**星期六晚上8点**与**Béziers**进行对决。门票价格实惠，仅为**6欧元**，为寻找刺激的运动爱好者提供了一个绝佳的选择。

#### 自然与历史活动

鸟类爱好者可以从星期六下午开始沉浸在**Saint-Évarzec**的**第16届鸟展**中。与此同时，历史爱好者也可以探索星期天举行的**第36届古代武器博览会**的吸引人展品。

### 丰富的摘要与额外见解

**市场趋势**：像Quimper Volley比赛和武术锦标赛这样的活动是社区参与通过体育与文化活动增强的一个日益增长的趋势，促进了地方旅游业的发展。

**活动管理创新**：免费入场活动与美食和互动体验的结合已被证明有助于提高访客的参与度，从而实现更好的出席率和社区参与。

**粉丝的应用案例**：这些活动为粉丝们提供了宝贵的机会，不仅能目睹体育和与名人见面，还能建立联系，成为共同体验的一部分。

### 你可能有的问题：

**1. 与Devon Murray的哈利·波特见面会的亮点是什么？**

见面会包括拍照和签名的机会，允许粉丝与Devon Murray互动，并体验到哈利·波特魔法世界的一些乐趣。

**2. 这些活动是否有任何费用？**

大多数活动是免费的，除了Quimper Volley比赛，需要支付**6欧元**的入场费。Bazhataeg锦标赛也为感兴趣的参与者提供免费的初学课程。

**3. 这个周末还有什么适合家庭的活动？**

这个周末有很多适合家庭的活动，包括鸟类展览和古代武器博览会，吸引了自然爱好者和历史爱好者。

欲了解更多本地活动和活动信息，访问Local Events。

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