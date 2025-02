Odomknite magické chvíle: Stretnite Devona Murraya a naveďte sa do víkendu plného vzrušenia!

By

Stretnite sa s hercom Devonom Murrayom, známym za svoju úlohu Šéamusa Finnigana, v Kultúrnom priestore E. Leclerc v sobotu, 7. februára, od 10:00 do 18:00.

Zúčastnite sa 20. turnaja v boji s palicou Bazhataeg v športovej hale Penhars s voľným vstupom a kurzmi pre začiatočníkov, ktorý sa koná počas celého víkendu.

Podporte rugbyový zápas medzi Francúzskom a Anglickom v Rugby Clube Quimpérois, ktorý sa začína v sobotu o 17:45.

Potlesk pre Quimper Volley v zápase proti Béziers o 20:00 v sobotu, vstupenky za 6 €.

Preskúmajte 16. výstavu vtákov v Saint-Évarzec, ktorá začína v sobotu popoludní, a 36. veľtrh historických zbraní v nedeľu.

Tento víkend je preplnený živými akciami, ktoré sľubujú nezabudnuteľné zážitky!

V **sobotu, 7. februára**, fanúšikovia očarujúcej ságy **Harry Potter** by si nemali nechať ujsť osobné stretnutie s **Devonom Murrayom**, talentovaným hercom známym za svoju úlohu **Šéamusa Finnigana**. Od **10:00 do 18:00** v Kultúrnom priestore E. Leclerc bude Murray k dispozícii na fotky a autogramy, pričom zabezpečí, aby sa každý fanúšik cítil ako súčasť mágie spojenia. Je to vzácna príležitosť stretnúť sa s obľúbenou postavou zblízka.

Ale to je len začiatok! **20. turnaj Bazhataeg** v boji s palicou sa uskutoční v **športovej hale Penhars** tento víkend. S voľným vstupom a dostupnými kurzami pre začiatočníkov môžu diváci ponoriť do vzrušujúceho sveta tohto dynamického bojového umenia od **soboty** do **nedele**.

Fanúšikovia rugby si tiež nenechajú ujsť akciu! Pridajte sa k **Rugby Club Quimpérois** v **17:45** v sobotu, aby ste sledovali epický súboj medzi **Francúzskom a Anglickom** na veľkom plátne. Užite si tento intenzívny zápas s voľným vstupom a možnosťami stravovania.

Pre športových nadšencov sa tím **Quimper Volley** stretne s **Béziers** o **20:00**, pričom sľubuje vysoko rizikovú akciu za len **6 €**.

Nakoniec, milovníci prírody môžu preskúmať exotické vtáky na **16. výstave vtákov** v **Saint-Évarzec** začínajúcej v sobotu popoludní, zatiaľ čo historickí nadšenci ocenia **36. veľtrh historických zbraní**, ktorý sa uskutoční v nedeľu.

Tento víkend je nabitý vzrušujúcimi príležitosťami. Či už túžite stretnúť čarodejníka alebo povzbudiť na zápase, je tu niečo pre každého— **nenechajte si ujsť zábavu!**

Uvoľnite mágiu a vzrušenie: Akcie, ktoré si tento víkend nemôžete nechať ujsť!

### Nadchádzajúce akcie tento víkend

Tento víkend je pokladnicou očarujúcich akcií, ktoré sú určené pre fanúšikov fantastického a dobrodružného! Tu je prehľad niektorých vzrušujúcich aktivít, ktoré sa konajú v oblasti:

#### Stretnite sa s Devonem Murrayom!

V **sobotu, 7. februára**, od **10:00 do 18:00** sú fanúšikovia série **Harry Potter** pozvaní na osobné stretnutie s **Devonom Murrayom**, hercom najznámejším za svoju úlohu **Šéamusa Finnigana**. Uskutočný sa v **Kultúrnom priestore E. Leclerc**, táto akcia ponúka príležitosť na fotky a autogramy, čo umožní fanúšikom vytvoriť si magické spomienky.

#### 20. turnaj v boji s palicou Bazhataeg

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o bojové umenia, sa **20. turnaj v boji s palicou Bazhataeg** v **športovej hale Penhars** koná počas víkendu. Vstup je voľný a podujatie zahŕňa kurzy pre začiatočníkov pre divákov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tomto jedinečnom bojovom umení.

#### Rugbyový zápas

Fanúšikovia rugby by sa mali vydať do **Rugby Club Quimpérois** v **sobotu** o **17:45** na očakávaný zápas medzi **Francúzskom a Anglickom**. Užite si atmosféru s voľným vstupom a rôznymi možnosťami stravovania.

#### Súboj Quimper Volley

Tím **Quimper Volley** sa stretne s **Béziers** o **20:00** v sobotu. Vstupenky sú za dostupnú cenu **6 €**, čo robí z tejto akcie skvelý plán pre športových nadšencov hľadajúcich adrenalín.

#### Akcie prírody a histórie

Milovníci vtákov sa môžu ponoriť do **16. výstavy vtákov** v **Saint-Évarzec** začínajúcej v sobotu popoludní. Medzitým historickí nadšenci môžu preskúmať zaujímavé exponáty na **36. veľtrhu historických zbraní**, ktorý sa uskutoční v nedeľu.

### Bohaté úryvky a ďalšie informácie

**Trendy na trhu**: Akcie ako zápas Quimper Volley a turnaje bojových umení sú súčasťou rastúceho trendu zapojenia komunity prostredníctvom športových a kultúrnych aktivít, čím sa zvyšuje miestny cestovný ruch.

**Inovácie v správe podujatí**: Integrácia akcií s voľným vstupom spolu s jedlom a interaktívnymi zážitkami sa osvedčila ako spôsob, ako zvýšiť zapojenie návštevníkov, čo vedie k lepšej účasti a zapojeniu komunity.

**Prípadové štúdie pre fanúšikov**: Tieto akcie poskytujú neoceniteľné príležitosti pre fanúšikov nielen sledovať šport a stretnúť sa so celebrity, ale aj nadviazať spojenia a byť súčasťou kolektívneho zážitku.

### Otázky, ktoré by vás mohli zaujímať:

**1. Aké sú hlavné atrakcie osobného stretnutia s Devonem Murrayom?**

Osobné stretnutie zahŕňa možnosti na fotky a autogramy, čo umožňuje fanúšikom interagovať s Devonem Murrayom a zažiť kúsok magického sveta Harryho Pottera na vlastnej koži.

**2. Sú s akciami spojené nejaké náklady?**

Väčšina akcií je zadarmo, okrem zápasu Quimper Volley, ktorý má vstupné vo výške **6 €**. Turnaj bazhataeg tiež ponúka voľné kurzy pre zaujímavých účastníkov.

**3. Aké ďalšie aktivity sú pre rodiny tento víkend?**

Tento víkend ponúka rôzne rodinám priateľské aktivity, vrátane výstavy vtákov a veľtrhu historických zbraní, čo zaujme milovníkov prírody aj histórie.

Pre viac informácií o miestnych podujatiach a aktivitách navštívte Miestne podujatia.

