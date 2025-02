Odkrijte Čarobne Trenutke: Upoznajte Devona Murraya i Uživajte u Vikendu Punom Uzbuđenja!

By

Upoznajte glumca Devona Murraya, poznatog po svojoj ulozi Seamusa Finnigana, u E. Leclerc Kulturnom prostoru u subotu, 7. veljače, od 10 do 18 sati.

Prisustvujte 20. Bazhataeg turniru u borbi s štapovima u sportskoj dvorani Penhars, s besplatnim ulazom i tečajevima inicijacije, koji se održava cijeli vikend.

Dođite na ragbi utakmicu između Francuske i Engleske u Ragbi klubu Quimpérois, koja počinje u 17:45 u subotu.

Navijajte za Quimper Volley u njihovoj utakmici protiv Béziersa u 20 sati u subotu, ulaznice su po cijeni od 6 €.

Istražite 16. izložbu ptica u Saint-Évarzecu koja počinje u subotu poslijepodne i 36. sajam antiknog oružja u nedjelju.

Ovaj vikend je ispunjen živopisnim događanjima koja obećavaju nezaboravne doživljaje!

U **subotu, 7. veljače**, obožavatelji očaravajuće **Harry Potter** sage ne žele propustiti osobno upoznavanje s **Devonom Murrayem**, talentiranim glumcem poznatim po svojoj ulozi **Seamusa Finnigana**. Od **10 do 18 sati** u E. Leclerc Kulturnom prostoru, Murray će biti dostupan za fotografije i autograme, osiguravajući da se svaki obožavatelj osjeća čarobno povezano. Ovo je rijetka prilika za susret s voljenim likom iz neposredne blizine.

No to je samo početak! **20. Bazhataeg** timski turnir u borbi s štapovima održat će se u **Penhars Sportsku dvoranu** ovaj vikend. S besplatnim ulazom i dostupnim tečajevima inicijacije, gledatelji mogu zaroniti u uzbudljivi svijet ove dinamične borilačke vještine od **subote** do **nedjelje**.

Obožavatelji ragbija također neće htjeti propustiti akciju! Pridružite se **Ragbi klubu Quimpérois** u **17:45** u subotu kako biste gledali epski okršaj između **Francuske i Engleske** na velikom ekranu. Uživajte u ovoj intenzivnoj utakmici uz besplatan ulaz i dostupne opcije hrane.

Što se tiče sportskih entuzijasta, tim **Quimper Volley** suočava se s ključnom utakmicom protiv **Béziersa** u **20 sati**, obećavajući uzbudljive trenutke za samo **6 €**.

Na kraju, ljubitelji prirode mogu istražiti egzotične ptice na **16. izložbi ptica** u **Saint-Évarzecu** koja počinje u subotu poslijepodne, dok će ljubitelji povijesti cijeniti **36. sajam antiknog oružja** u nedjelju.

Ovaj vikend je ispunjen uzbudljivim prilikama. Bilo da ste spremni upoznati čarobnjaka ili navijati na utakmici, postoji nešto za svakoga— **ne propustite zabavu!**

Oslobodite čaroliju i uzbuđenje: Događaji ovog vikenda koje ne smijete propustiti!

### Naredni događaji ovog vikenda

Ovaj vikend je pravi blagdan čarobnih događaja koji su namijenjeni obožavateljima neobičnog i avanturističkog! Evo pregleda nekih uzbudljivih aktivnosti koje se održavaju u tom području:

#### Upoznajte Devona Murraya!

U **subotu, 7. veljače**, od **10 do 18 sati**, obožavatelji serije **Harry Potter** pozvani su na osobno upoznavanje s **Devonom Murrayem**, glumcem poznatim po svojoj ulozi **Seamusa Finnigana**. Smješteno u **E. Leclerc Kulturnom prostoru**, ovaj događaj nudi priliku za fotografije i autograme, omogućujući obožavateljima da stvore čarobne uspomene.

#### 20. Bazhataeg Turnir u Borbi s Štapovima

Za one zainteresirane za borilačke vještine, **20. Bazhataeg turnir u borbi s štapovima** u **Penhars Sportsku dvoranu** traje cijeli vikend. Ulaz je besplatan, a događaj uključuje tečajeve inicijacije za gledatelje koji žele naučiti više o ovoj jedinstvenoj borilačkoj vještini.

#### Ragbi Utakmica

Entuzijasti ragbija trebaju se uputiti u **Ragbi klub Quimpérois** u **subotu** u **17:45** kako bi gledali dugo očekivanu utakmicu između **Francuske i Engleske**. Uživajte u atmosferi uz besplatan ulaz i raznovrsne opcije hrane.

#### Quimper Volley Sukob

Tim **Quimper Volley** suprotstavit će se **Béziersu** u **20 sati** u subotu. Ulaznice su povoljno cijene **6 €**, što ga čini savršenim planom za ljubitelje sporta koji traže uzbuđenje.

#### Događaji Prirode i Povijesti

Ljubitelji ptica mogu se uroniti u **16. izložbu ptica** u **Saint-Évarzecu** koja počinje u subotu poslijepodne. U međuvremenu, ljubitelji povijesti mogu istražiti zanimljive izložbe na **36. sajmu antiknog oružja** koji se održava u nedjelju.

### Bogati sadržaji i dodatni uvidi

**Tržišni Trendovi**: Događaji poput utakmice Quimper Volley i turnira u borilačkim vještinama dio su rastućeg trenda angažmana zajednice kroz sport i kulturne aktivnosti, što potiče lokalni turizam.

**Inovacije u Organizaciji Događaja**: Integracija događaja s besplatnim ulazom u kombinaciji s hranom i interaktivnim iskustvima dokazano poboljšava angažman posjetitelja, vodeći do boljeg odaziva i uključenosti zajednice.

**Primjene za Obožavatelje**: Ovi događaji pružaju neprocjenjive prilike obožavateljima ne samo da svjedoče sportovima i upoznaju slavne osobe, već i da stvaraju veze i sudjeluju u zajedničkom iskustvu.

### Pitanja koja biste mogli imati:

**1. Koje su glavne točke upoznavanja s Harry Potterom Devonom Murrayem?**

Upoznavanje uključuje prilike za fotografije i autograme, omogućujući obožavateljima da se zbliže s Devonom Murrayem i dožive malo iz čarobnog svijeta Harryja Pottera iz prve ruke.

**2. Postoje li ikakvi troškovi povezani s događajima?**

Većina događaja je besplatna, osim ragbi utakmice Quimper Volley, koja ima ulaznu naknadu od **6 €**. Turnir u bazhataegu također nudi besplatne tečajeve inicijacije za zainteresirane sudionike.

**3. Koje druge aktivnosti postoje za obitelji ovog vikenda?**

Vikend nudi razne aktivnosti pogodna za obitelji, uključujući izložbu ptica i sajam antičkog oružja, privlačeći ljubitelje prirode i povijesti.

