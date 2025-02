Odemkněte kouzelné okamžiky: Potkejte Devona Murrayho a vyplujte do víkendu plného vzrušení!

By

„`html

Setkejte se s hercem Devonem Murrayem, známým svou rolí Seamus Finnigana, v Kulturním prostoru E. Leclerc v sobotu 7. února od 10:00 do 18:00.

Navštivte 20. turnaj v boji s holí Bazhataeg v sportovní hale Penhars, s volným vstupem a iniciačními kurzy, který se koná celý víkend.

Podívejte se na ragbyový zápas mezi Francií a Anglií v Rugby Clubu Quimpérois, který začíná v 17:45 v sobotu.

Povzbuzujte Quimper Volley v jejich zápase proti Béziers v 20:00 v sobotu, vstupenky za 6 €.

Prozkoumejte 16. výstavu ptáků v Saint-Évarzec, která začíná v sobotu odpoledne, a 36. výstavu starověkých zbraní v neděli.

„`

Tento víkend je plný živých událostí, které slibují nezapomenutelné zážitky!

V **sobotu 7. února** se fanoušci okouzlujícího **Harryho Pottera** nechtějí nechat ujít osobní setkání s **Devonem Murrayem**, talentovaným hercem známým svou rolí **Seamus Finnigana**. Od **10:00 do 18:00** v Kulturním prostoru E. Leclerc bude Murray k dispozici na fotografie a autogramy, což zajistí, že každý fanoušek pocítí kouzlo spojení. Je to vzácná příležitost setkat se s milovanou postavou zblízka.

Ale to je jen začátek! **20. turnaj Bazhataeg** v boji s holí se uskuteční v **sportovní hale Penhars** tento víkend. Vstup je zdarma a jsou k dispozici iniciační kurzy, takže diváci se mohou ponořit do vzrušujícího světa tohoto dynamického bojového umění od **soboty** do **neděle**.

Fanoušci ragby si také nenechají ujít akci! Připojte se k **Rugby Club Quimpérois** v **17:45** v sobotu, abyste sledovali epický zápas mezi **Francií a Anglií** na velkém plátně. Užijte si tento intenzivní zápas s volným vstupem a možnostmi občerstvení.

Pokud jde o sportovní nadšence, tým **Quimper Volley** se utká s **Béziers** v **20:00**, což slibuje akci s vysokými sázkami za pouhých **6 €**.

Nakonec milovníci přírody mohou prozkoumat exotické ptáky na **16. výstavě ptáků** v **Saint-Évarzec**, která začíná v sobotu odpoledne, zatímco historici ocení **36. výstavu starověkých zbraní** v neděli.

Tento víkend je plný vzrušujících příležitostí. Ať už se těšíte na setkání s kouzelníkem nebo povzbuzování na zápase, pro každého je tu něco – **nenechte si ujít zábavu!**

Uvolněte kouzlo a vzrušení: Události tohoto víkendu, které si nesmíte nechat ujít!

### Nadcházející události tento víkend

Tento víkend je pokladnicí okouzlujících událostí, které oslovují fanoušky fantazie a dobrodružství! Tady je přehled některých vzrušujících aktivit, které se konají v oblasti:

#### Sejděte se s Devonem Murrayem!

V **sobotu 7. února**, od **10:00 do 18:00**, jsou fanoušci série **Harry Potter** zváni na osobní setkání s **Devonem Murrayem**, hercem nejlépe známým svou rolí **Seamus Finnigana**. V Kulturním prostoru E. Leclerc tato akce nabízí možnost fotografování a podpisů, což umožní fanouškům vytvořit si magické vzpomínky.

#### 20. turnaj v boji s holí Bazhataeg

Pro ty, kteří se zajímají o bojová umění, se **20. turnaj v boji s holí Bazhataeg** koná v **sportovní hale Penhars** po celé víkend. Vstup je zdarma a akce zahrnuje iniciační kurzy pro diváky, kteří se chtějí dozvědět o tomto jedinečném bojovém umění.

#### Ragbyový zápas

Ragbyoví nadšenci by se měli vypravit do **Rugby Clubu Quimpérois** v **sobotu** v **17:45**, aby sledovali dlouho očekávaný zápas mezi **Francií a Anglií**. Užijte si atmosféru s volným vstupem a různými možnostmi jídla.

#### Soupeření Quimper Volley

Tým **Quimper Volley** se utká s **Béziers** v **20:00** v sobotu. Vstupenky jsou cenově dostupné za **6 €**, což činí skvělý plán pro milovníky sportu, kteří hledají adrenalinový zážitek.

#### Přírodní a historické akce

Milovníci ptáků se mohou ponořit do **16. výstavy ptáků** v **Saint-Évarzec**, která začíná v sobotu odpoledne. Mezitím mohou historici objevovat zajímavé exponáty na **36. výstavě starověkých zbraní**, která probíhá v neděli.

### Bohaté úryvky a další informace

**Trendy na trhu**: Události jako zápas Quimper Volley a turnaje v bojových uměních jsou součástí rostoucího trendu zapojení komunity do sportovního a kulturního dění, což zvyšuje místní turistiku.

**Inovace v organizaci akcí**: Integrace akcí s volným vstupem spojená s jídlem a interaktivními zážitky se ukázala jako způsob, jak zvýšit angažovanost návštěvníků, což vede k vyšší účasti a zapojení komunity.

**Případové studie pro fanoušky**: Tyto události poskytují neocenitelné příležitosti pro fanoušky nejen sledovat sporty a setkávat se se slavností, ale také vytvářet vazby a být součástí společenského prožitku.

### Otázky, které byste mohli mít:

**1. Jaké jsou hlavní body setkání s Devonem Murrayem?**

Setkání zahrnuje možnosti fotografování a podpisy, což umožňuje fanouškům komunikovat s Devonem Murrayem a zažít kousek kouzelného světa Harryho Pottera na vlastní kůži.

**2. Jsou s událostmi spojeny nějaké náklady?**

Většina událostí je zdarma, s výjimkou zápasu Quimper Volley, který má vstupný poplatek **6 €**. Turnaj Bazhataeg také nabízí zdarma iniciační kurzy pro zájemce.

**3. Jaké další aktivity jsou k dispozici pro rodiny tento víkend?**

Víkend nabízí různé aktivity vhodné pro rodiny, včetně výstavy ptáků a výstavy starověkých zbraní, které oslovují milovníky přírody i historie.

Pro více informací o místních událostech a aktivitách navštivte Místní události.

Don't make eye contact

Watch this video on YouTube