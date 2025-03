McDonald’s oživuje nadčasový boj „Macka vs. Makudo“ s chytlavou melodií Hatsune Miku

Spolupráce mezi virtuální hvězdou Hatsune Miku a McDonald’s vyvolala znovu zájem o dlouhotrvající debatu o přezdívkách „Makku“ a „Makudo“ v Japonsku.

Video Hatsune Miku, vydané 10. března neboli „Miku Day,“ předvedlo hravou reinterpretaci McDonald’s „Shaka Shaka Potato“ jako hudební číslo.

Fráze „Maku-do ni itte mite ne“ z videa zdůrazňuje regionální preference mezi „Makku“ v Kanto a „Makudo“ v Kansai.

V kampani McDonald’s z roku 2017 byla tato rivalita již dříve zdůrazněna, přičemž „Makudo“ zvítězilo o malou sociální mediální převahu.

Video ukazuje, jak se pop kultura a loajalita ke značkám prolínají, a posiluje diskusi o jazyce a brandingu.

Toto partnerství oslavuje různorodou náklonnost k značkám a připomíná nám univerzální radost ze sdílených jídel.

Představte si to: ikonická anime hvězda se spojila se světovým fast-foodovým gigantem a znovu oživila nadšenou debatu, která je stejně chutná jako hranolky, o které se jedná. V srdci tohoto nádherného chaosu je Hatsune Miku, virtuální senzace s modrými vlasy, známá pro svůj futuristický šarm a chytlavé melodie, která nedávno zaplnila internet videem o spolupráci s McDonald’s.

Video, které bylo odvysíláno 10. března, dni láskyplně přezdívaném „Miku Day“ kvůli jeho fonetickému znění, rychle získalo přes 350 000 zhlédnutí a okouzlilo fanoušky, když Miku proměnila oblíbenou pochoutku McDonald’s „Shaka Shaka Potato“ na hravou hudební číslo. Tančila a zpívala do srdcí diváků, podobně jako na svém počátku s hitem „Miku Miku ni Shite Ageru ♡,“ tentokrát hravě reinterpretováno, aby oslavilo křupavé brambory.

Jak však ukázaly animované smíchy a radost, nebylo to to, co ukradlo show. Bylo to Miku, která odvážně zazpívala větu „Maku-do ni itte mite ne“—“Proč se nevydáš k Makudovi?“—lehce zasáhla do dlouhotrvající debaty o regionálních přezdívkách kolem milovaného fast-foodového řetězce. Desítky let byli Japonci oživeni touto jazykovou bitvou: lidé v Kanto ji nazývají „Makku,“ zatímco obyvatelé Kansai důsledně brání „Makudo.“

Není to poprvé, co se McDonald’s zapojilo do této bitvy. V roce 2017 uspořádali lahodnou kampaň „Macku vs. Makudo,“ která postavila proti sobě burgery inspirované Tokiem a Osakou na základě buzzu na sociálních médiích. O malý kousek zvítězilo „Makudo,“ což vedlo tehdejšího generálního ředitele k oslavy v radostném dialektu Kansai, čímž dále prohloubil kořeny tohoto slova jako součást oficiálního slovníku společnosti.

Přesto s „Makku“ stále patřící mezi oblíbené pokrmy jako „Makku Fry Potato,“ duel pokračuje a rozvíjí se v každém koutě země s každým rozhodnutím o jídle. Co hravé video Hatsune Miku udělalo, je přidat nádech pop kultury, a připomíná nám, že jazyk je stejně součástí loajality k značce jako křupavé pochoutky, které si dopřáváme.

Ať už jste nadšenec „Makku“ nebo zastánce „Makudo,“ toto ikonické partnerství oslavuje rozmanitost v náklonnosti k značkám a dokazuje, že někdy nejjednoduší debaty mohou rozproudit představivost. Takže, když si vychutnáváte každý kousek těch zlatých hranolků, pamatujte—nálepky se mohou měnit, ale láska k dobrému jídlu je univerzálním poutem, které nás všechny spojuje.

