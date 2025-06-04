WhatsApp的游戏变革者：用户名和 PIN 保护将于 2025 年改变您的消息隐私

WhatsApp的新用户名功能将如何改变您的连接方式—并在2025年保护您

WhatsApp计划推出私人用户名、PIN安全和新的隐私功能，以与Telegram和Signal竞争，预计在2025年生效。

快速事实： 90%+ 的WhatsApp用户依赖于电话号码—这一点即将改变

的WhatsApp用户依赖于电话号码—这一点即将改变 27亿 活跃用户可能很快将获得增强的隐私保护

活跃用户可能很快将获得增强的隐私保护 将推出PIN保护以提高账户安全性

WhatsApp终于在2025年迎头赶上隐私趋势，准备推出用户名—这是Telegram、Signal和Discord等平台的标志性功能。

很快，您将能够创建一个独特的@用户名，让您在聊天时无需透露电话号码。这个期待已久的更新现在处于测试阶段，并承诺将彻底改变用户保护身份和与他人连接的方式。

如果您关心隐私，最新的WhatsApp测试版包括用户名的PIN保护。这意味着，即使您丢失手机或更换设备，您的用户名也会安全：只有您可以使用您的秘密PIN来恢复或更改它。

问：WhatsApp用户名对您的隐私意味着什么？

不再需要与陌生人、在线社区或甚至商业联系人分享您的个人号码。相反，给出您的@用户名，您可以控制谁可以联系您。企业和影响者能够与客户或粉丝沟通而无需透露个人信息—非常适合专业帐户和公共群聊。

WhatsApp还计划推出个人资料可见性控制、搜索工具和用户名更改限制。这与以隐私为中心的竞争对手Telegram相呼应，用户名和匿名性是相辅相成的。

如何设置您的WhatsApp用户名（我们目前所知）

前往您的WhatsApp个人资料设置

点击“用户名”以选择您的唯一@用户名

创建一个用于额外安全性的PIN

与任何人分享您的用户名链接（例如wa.me/@yourname）

期待新的隐私控制—即将发布

新功能仍在积极开发中，但由于用户名和PIN已经在iOS TestFlight测试版中，推出可能在几周内到来。根据跟踪更新的消息来源，一旦某个功能出现在Apple或Google Play的测试渠道，全球发布通常会加速。

问：为什么在消息传递领域这意义重大？

WhatsApp从电话号码过渡到用户名标志着隐私的新纪元，使得这家Facebook旗下的巨头与Telegram和Signal等竞争对手提供的先进保护对齐。对于担心垃圾邮件、跟踪或身份保护的用户而言，这一变化提供了便利和安全。

企业和创作者也将受益。现在，与大型社区或客户互动不再意味着暴露个人号码—一个用户名使您的WhatsApp形象显得更加专业。

问：WhatsApp的隐私工具包接下来会发生什么？

请关注以下新增功能：

增强的搜索功能，以便按用户名查找用户

个人资料可见性和可发现性控制

对用户名更改的限制以防止滥用

更好的群组和广播隐私管理

这些升级将加强WhatsApp在全球隐私竞争中的地位。想要领先一步？请关注WhatsApp的官方博客，并在新功能发布时立即更新您的应用。

准备好提升您的隐私吗？接下来该做什么：

别被落在后面。现在就准备好充分利用WhatsApp的新隐私功能！

定期更新WhatsApp以提前访问新功能

构思一个独特、令人难忘的用户名

设置您的PIN以获得额外保护

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参考文献

How To Enable Security Notification In WhatsApp | show security notifications on this device #shorts

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