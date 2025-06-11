Pi网络钱包风波升级：用户 Demand 缺失代币，迁移问题加剧

Pi Network 面临重大反弹：钱包显示余额缺失，用户在 2025 年要求透明度

数千名 Pi Network 用户报告代币缺失，原因包括 KYC 延迟、钱包迁移失败，以及对项目透明度的日益怀疑。

快速事实 代币价格： Pi 下跌 1.5%，交易价为 $0.6286

Pi 下跌 1.5%，交易价为 $0.6286 报告问题： 数百人声称在钱包迁移后余额为“零”

数百人声称在钱包迁移后余额为“零” 技术阻力： 20 日简单移动平均线 (SMA) 为 $0.70；有下跌至 $0.55 的风险

20 日简单移动平均线 (SMA) 为 $0.70；有下跌至 $0.55 的风险 迁移延迟：第 2 阶段更新暂无明确时间表

随着用户涌入社交媒体报告代币缺失和空白钱包余额，Pi Network 社区引发了轩然大波。尽管遵循了规定的客户身份验证（KYC）流程并参与了期待已久的主网迁移，用户却发现他们的 Pi 钱包显示余额为零。此次争议引发了愤怒和焦虑，许多用户开始质疑该网络的可靠性和透明度。

Pi Network 最近发布的更严格的钱包安全指南，尤其是在保护种子短语方面，本是为了让用户放心。然而，这一更新反而激发了更多的挫败感。社交媒体平台如 X 上充斥着空钱包的帖子，同时关于舞弊行为、技术故障甚至诈骗指控的声音也越来越高。

为什么 Pi 钱包余额缺失？

许多用户表示，他们在 KYC 和钱包迁移过程中严格按照 Pi 核心团队的指示进行操作。然而，尽管一切都做对了，他们的钱包现在却显示没有代币余额。更令人困惑的是，一些用户发现与其单一的 Pi 账户关联的多个钱包地址，进一步引发了对迁移软件的可靠性和映射过程完整性的质疑。

Pi Network 团队如何回应？

Pi 核心团队已发表声明，强调他们正在不懈努力解决这些问题。然而，他们最新的更新未能恢复用户的信心。沟通仍然模糊，用户依然不清楚何时能期待其迁移余额或完全的 KYC 批准。团队的定期更新未包含针对受影响用户的具体解决方案或补偿选项。

这个问题是否影响了 Pi 币的价格？

市场数据表明，Pi 面临压力，过去一天下跌 1.5%，当前交易价为 $0.6286。技术分析显示该币在关键均线以下进行了整理，20 日简单移动平均线 (SMA) 在 $0.70 处充当阻力。如果 Pi 无法突破这一水平，分析师警告可能会下跌至 $0.55，进一步考验社区的耐心。

分析师指出相对强弱指数（RSI）接近 40，显示出缺乏强劲的上行动力——尽管像随机 RSI 这样的指标暗示可能会有短期反弹。然而，在核心问题迅速得到解决之前，Pi 社区的情绪总体上仍然较为悲观。

Pi Network 接下来可能发生什么？

随着有关“第 2 阶段”更新的传言不断增加，许多人希望此次更新能够彻底解决 KYC 积压和钱包映射的错误。但考虑到缺乏明确的时间表和反复延迟的历史，用户的不确定性继续上升。曾经是 Pi Network 最大资产的社区信任，现在岌岌可危。

有关更多加密货币的报道，请访问 CoinDesk、Cointelegraph 和 crypto.news。

问答：Pi Network 用户现在应该做什么？

问：我该如何保护我的 Pi 钱包？

答：遵循 Pi 核心团队最新的安全规则。安全地备份您的种子短语。切勿分享钱包凭证。

问：我该联系谁以解决缺失的 Pi 余额？

答：使用 Pi Network 的官方支持渠道或应用内帮助部分。记录您的 KYC 和迁移步骤以加快解决速度。

问：我应该等第 2 阶段更新吗？

答：继续关注官方公告。避免接受任何承诺更快获取访问或余额恢复的第三方报价——它们可能是诈骗。

如何保持安全和知情

定期检查 Pi Network 的官方更新和社区论坛。

离线存储钱包种子短语，不要保存在云平台或共享设备上。

切勿点击可疑链接或与非官方渠道分享账户详细信息。

关注加密货币新闻媒体，获取更广泛的市场趋势和警告。



Pi Network 的下一步将决定其在 2025 年的命运。保护您的资产，要求答案，并保持警惕：加密市场奖励那些保持知情的人！



您的 Pi 安全与解决检查表

[ ] 安全地备份您的种子短语

[ ] 监控您的钱包余额变化

[ ] 每天检查官方 Pi 核心团队的更新

[ ] 通过官方支持报告余额缺失问题

[ ] 避免与非官方渠道分享个人信息或凭证

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

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