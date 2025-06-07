Defiance запускає перший у світі 2X короткий ETF, спрямований на Palantir: Що трейдери повинні знати зараз

Уолл-стріт струшений, оскільки Defiance запускає PLTZ: сміливий 2X короткий ETF, що ставить на падіння Palantir у реальному часі

Defiance представляє PLTZ, перший 2X короткий ETF для Palantir: дізнайтеся, для кого цей торговий інструмент, які його ризики і що зараз на кону.

Швидкі факти Тікер: PLTZ — Перший важелевий 2X короткий ETF для Palantir Technologies

PLTZ — Перший важелевий 2X короткий ETF для Palantir Technologies Дата запуску: 6 червня 2025 року

6 червня 2025 року Ціль: -200% щоденного доходу акцій Palantir Technologies (PLTR)

-200% щоденного доходу акцій Palantir Technologies (PLTR) Випускач: Defiance ETFs

Шукаєте новий високопотужний спосіб торгувати Palantir Technologies, гігантом даних, який глибоко інтегрований як у державному секторі, так і в промисловості? Defiance ETFs щойно порушив традиції Уолл-стріт з радикальним новим запуском: Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF — тікер PLTZ. Розроблений для сміливих, досвідчених трейдерів, PLTZ пропонує посилене негативне вплив на щоденні зміни цін Palantir.

Цей продукт не для слабкодухих. Він націлений на жорсткі -200% щоденної продуктивності PLTR, надаючи привабливу можливість ведення справ ведення угод для високочастотних «ведмедів» — і все це без маржинальних рахунків або складних похідних.

Що таке PLTZ і чому це велика угода?

PLTZ — це перший в історії ETF США, який дозволяє трейдерам отримувати прибуток від падіння акцій Palantir (NASDAQ: PLTR) — вдвічі швидше, кожного дня. Якщо PLTR впаде на 1% за сесію, ETF має на меті отримати 2%. Але ризик? У дні, коли Palantir зростає, втрати виникають так само швидко.

Важельні та інверсні ETF на одиничні акції зазнали буму за минулий рік, згідно з Bloomberg, оскільки тактичні трейдери полюють як на підвищення, так і на зниження без прямої торгівлі опціонами. Але PLTZ знаходиться в своєму класі — перший у світі щоденний важельний інверсний інструмент для однієї акції, який настільки обговорюється та волатильний, як Palantir.

Кому слід розглянути PLTZ? (А кому варто втекти в іншу сторону?)

PLTZ призначений виключно для трейдерів, які живуть і дихають найшвидшими рухами Уолл-стріт. Ось що відрізняє його:

Не потрібен маржинальний рахунок: На відміну від коротких продажів або торгівлі опціонами, купити його так само просто, як будь-яку акцію або ETF.

На відміну від коротких продажів або торгівлі опціонами, купити його так само просто, як будь-яку акцію або ETF. Інтрадейний тактичний інструмент: Розроблений для надто активних трейдерів, щоб висловити невпевнені чи ведмежі погляди на PLTR — не для інвесторів, які тримають акції на довгий термін.

Розроблений для надто активних трейдерів, щоб висловити невпевнені чи ведмежі погляди на PLTR — не для інвесторів, які тримають акції на довгий термін. Екстремальний ризик: Складені щоденні доходи означають, що власники середньострокових або довгострокових позицій ризикують непередбачуваними втратами, навіть якщо PLTR рухається вниз.

Будь-який інвестор, який не стежить уважно за своїм портфелем — кожен день — повинен триматися подалі. Навіть пласка ринок може зменшити вартість з часом через ефект складання.

Який вплив може мати PLTZ на акції Palantir та динаміку ринку?

Хоча ETF, як PLTZ, не володіють акціями Palantir безпосередньо, вони використовують складні свопи та похідні фінансові інструменти на основі ціни PLTR. Великий обсяг торгівлі в інверсних ETF може призвести до додаткової короткострокової волатильності, потенційно посилюючи щоденні коливання в базовій акції.

Спостерігачі за ринком припускають, що оскільки все більше трейдерів отримують доступ до цих інструментів, як бичачі, так і ведмежі тиски на технологічні гіганти, такі як Palantir, можуть посилитися.

Для тих, хто інвестує в PLTR або стежить за ним, відстеження щоденних потоків у PLTZ може дати підказки про зміни ринкових настроїв — особливо під час оголошень про прибутки та макроекономічних новин.

Які найбільші ризики торгівлі PLTZ?

Швидка втрата капіталу: Втратити всю свою інвестицію в волатильній сесії можливо.

Втратити всю свою інвестицію в волатильній сесії можливо. Ефекти компаундації: Тримання протягом кількох днів створює непередбачувані результати, відмінні від простого -2X падіння або зростання Palantir.

Тримання протягом кількох днів створює непередбачувані результати, відмінні від простого -2X падіння або зростання Palantir. Складність похідних: ETF використовує свопи та опціони, що додає додаткову волатильність і ризики контрагентів.

ETF використовує свопи та опціони, що додає додаткову волатильність і ризики контрагентів. Ризики ринку та ліквідності: Спреди можуть розширюватися, а ціни можуть відхилятися від чистої вартості активів фонду.

ETF, які зосереджуються на одній акції, особливо таких, що потрапляють у заголовки на кшталт Palantir, також несуть ризик великих цінових рухів через новини, державні контракти або зміни в галузі штучного інтелекту.

Як трейдери можуть стратегічно використовувати PLTZ?

Інтрадейне хеджування або спекуляції під час очікуваної волатильності PLTR (прибутки, новини, зниження оцінок аналітиків)

Короткострокові напрямлені ставки — з суворим управлінням стоп-лоссами

Парні або подієві торги для хедж-фондів та квантових відділів

Ніколи не як основну частину портфелю чи для випадкових інвесторів

Експерти настійно рекомендують: Завжди уважно стежте за відкритими позиціями і читайте проспект на DefianceETFs.com перед входом у торги.

Часті запитання: Все про PLTZ

Чи є PLTZ ставкою проти Palantir як компанії?

Ні. PLTZ — це виключно торговий інструмент; він не відображає довгостроковий потенціал бізнесу Palantir або амбіцій у сфері штучного інтелекту.

Чи може PLTZ знизитися до нуля?

Так. Екстремальні внутрішньоденні рухи або розширені підйоми в акціях PLTR можуть знищити вартість ETF за одну сесію або за короткий період.

Чи володіє PLTZ акціями Palantir?

Ні. Він використовує свопи та опціони — складні деривативні контракти — пов’язані з щоденними доходами Palantir.

Чи є ризик, якщо Palantir торгується вбік?

Абсолютно. Через щоденну компаундацію, пласкі або нерівні ринки все ще можуть спричинити зменшення вартості протягом кількох днів.

Де я можу знайти більше інформації?

Повні розкриття доступні через DefianceETFs.com та SEC.gov для офіційних регуляторних подань.

Як я можу захистити себе при торгівлі волатильними важелевими ETF?

Огляну всі документи фонду, включаючи ризики, на Defiance ETFs

Встановіть жорсткі правила стоп-лоссу та взяття прибутку

Слідкуйте за позиціями щогодини — не просто щодня

Ніколи не виділяйте основний капітал портфелю

Будьте в курсі новин ринку з Yahoo Finance & Barron’s для термінових новин

Пам’ятайте: акції ETF можуть торгуватися з премією або дисконтом до чистої вартості активів

Готові торгувати як професіонал?

Будьте уважні. PLTZ перезаписує правила гри для короткострокової торгівлі на акціях технологій, які викликають заголовки. Освіжайте свої знання, дійте швидко і ніколи не ризикуйте більше, ніж готові втратити на цьому адреналіновому ETF.

Список дій трейдера:

Ретельно прочитайте проспект PLTZ

Торгуйте лише якщо ви розумієте механіку важелевих/інверсних ETF

Використовуйте PLTZ для тактичних, короткострокових стратегій — не для довгострокових інвестицій

Встановлюйте та контролюйте свої ризики щодня торгівлі

Слідкуйте за новинами Palantir і змінами на ринку для раптових ризиків коливань

Опануйте мистецтво тактичної торгівлі — але ніколи не грайте наосліп.

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