Криза лісів Японії, яку не помічають: чому лісам потрібно більше, ніж просто дерева

Ліси Японії, переважно сугі та хінокі, займають майже 40% лісових угідь країни, але зарослі та занедбаність створили екологічні ризики, такі як зменшення біорізноманіття та збільшення загроз зсувів.

Проєкт “Цунага Ме́рі” компанії Nomura Real Estate Holdings має на меті відновлення цих лісів за допомогою сталого лісового господарства, балансуючи екологічні потреби з урбаністичним розвитком.

Ініціативи сталого лісового господарства є життєво важливими, оскільки забезпечують надійне постачання вітчизняної деревини, реагуючи на виклики, такі як “деревний шок”, викликаний COVID-19, та відповідаючи на зростаючий попит на місцеву деревину.

Економічна життєздатність викликає занепокоєння через логістичні складнощі та історичні проблеми з деревиною сугі, але інноваційні способи використання всіх компонентів лісів надають нові можливості.

Модель управління лісами Японії пріоритизує сталість та екологічну рівновагу, що сприяє їх запровадженню по всій країні та зростанню регіонального розвитку.

Серед мальовничого ландшафту Японії, де понад 67% території країни процвітає в зелені, є тихий, але зростаючий кризис, який часто залишається в тіні сезонних полінозів. Широкі простори лісів країни, в основному насаджені сугі (кедри) та хінокі (кіприс), стикнулися з проблемою, яка загрожує не лише сверблячці в очах і чханню, які ненавидять багато міських мешканців.

Ці штучні ліси, активно висаджені по горах Японії під час відновлення країни після війни, тепер покривають майже 40% лісів. Але десятиліття недбалості дозволили їм зарости, створюючи тінь не лише фізично своїми розлогими гілками, але й метафорично, адже вони становлять реальні ризики для спільнот по всій острівній нації.

Без втручання людини ці ліси деградують. Зарослі крони обмежують проникнення сонячного світла, затримуючи підріст і знижуючи біорізноманіття. Як наслідок, колись стійкі природні резервуари не можуть утримувати дощову воду, збільшуючи ризики зсувів та зменшуючи їхню роль як важливих джерел води.

На західному околиці Токіо проєкт, очолюваний компанією Nomura Real Estate Holdings, є маяком трансформації. Відомий як “Цунага Ме́рі” або “З’єднуючий Ліс”, цей ініціатива прагне відновити природні функції лісу за допомогою циклічного та сталого лісового господарства. Вибірковий збір старих дерев та заміна їх молодшими, біологічно різноманітнішими видами покликані забезпечити майбутнє, в якому ліси можуть процвітати незалежно.

Але чому компанія нерухомості переймається лісовим господарством? Відповідь криється в більш широкому розумінні екологічної відповідальності та просторового впливу. Проєкт не лише має на меті збереження, але й прагне інтегрувати стійкі практики в урбаністичний розвиток, забезпечуючи взаємодію природи та міського життя. Ця синергія є критично важливою, як показано під час “деревного шоку”, викликаного пандемією COVID-19, коли глобальні дефіцити деревини підкреслили важливість надійних вітчизняних ресурсів.

Як зростає попит на сталу, місцево вироблену деревину, з’являються нові можливості для японських лісів. Однак економічна життєздатність залишається викликом. Гірські райони ускладнюють ведення лісозаготівель і підвищують витрати. Історичні проблеми з деревиною сугі через проблеми з довговічністю та естетичні обмеження погіршують ці економічні занепокоєння. Проте зростаючий інтерес до вітчизняних матеріалів, разом із інноваційними способами використання всіх частин зібраних дерев, включаючи перетворення гілок та листя на ефірні олії, відкриває багатообіцяючі перспективи.

Більше того, проєкти, такі як “Цунага Ме́рі”, є прикладом потенціалу перетворення лісів на стійкі активи, сприяючи регіональному розвитку та збільшенню зайнятості. Токіо навіть запустив ініціативи для висаджування кедрових сортів з низьким вмістом пилку, сподіваючись зменшити проблеми з алергією з часом.

Ця розповідь далека від ізоляції. Вона відгукується по всій Японії, закликаючи до загального переходу до нового підходу в управлінні лісами — поєднуючи економічні амбіції з екологічним піклуванням. Проєкт “Цунага Ме́рі” пропагує модель, яку інші можуть наслідувати, з амбіцією натхнення подібних ініціатив по всій країні. Поки глобальне вирубування лісів привертає увагу, тихі лісові революції Японії нагадують нам, що актуальні екологічні питання існують вдома, переплітаючись з нашим повсякденним життям і майбутнім процвітанням. Це послання про баланс, сталість і передбачливість, закликаючи до колективних дій для відновлення складної тканини життя природи, що підтримує наше існування.

Тиха Лісова Криза в Японії: Як Екологія та Економіка Переплетені

### Екологічна Загадка Лісів Японії

Ліси Японії займають близько двох третин її ландшафту, значна частина яких складається з штучних насаджень сугі (кедра) та хінокі (кіприса). Це широке лісонасадження, спочатку призначене для підтримки відновлення після війни, тепер стикається з екологічною дилемою через десятиліття недбалості. Щільні крони цих лісів обмежують сонячне світло, гальмують підріст і знижують біорізноманіття. Ця диспропорція ще більше посилює ризики зсувів та погіршує функції природних водяних резервуарів, становлячи суттєві загрози для місцевих спільнот.

### Поточні Ініціативи та Стійкі Практики

Одним з вагомих рішень, що виникають у цій ситуації, є проєкт “Цунага Ме́рі” або “З’єднуючий Ліс”, очолюваний компанією Nomura Real Estate Holdings на околицях Токіо. Ця ініціатива акцентує увагу на сталому лісовому господарстві, в якому старі дерева вибірково заготовляються та замінюються різноманітними, молодшими видами. Спрямований на відновлення природних функцій лісу, Цунага Ме́рі є новаторською моделлю екологічного відновлення та інтеграції в міську середу.

### Реальні Кейс-стаді та Ширші Вимоги

Проєкт Цунага Ме́рі підкреслює важливий перехід до сталого управління ресурсами в урбаністичному плануванні. Оскільки глобальні ланцюги постачання були перервані під час пандемії COVID-19, сталість у виробництві вітчизняної деревини стала очевидною. Сприяючи локальному виробництву деревини, Японія зменшує свою залежність від імпортів та культивує екологічно відповідальний розвиток.

Крім того, зусилля з використання всіх частин зібраних дерев для виготовлення продуктів, таких як ефірні олії, підкреслює комплексний підхід до управління лісами. Цей метод не лише підтримує екологічну здоров’я, але й може підтримувати місцеві економіки, створюючи робочі місця в лісовому господарстві та суміжних галузях.

### Виклики та Економічні Міркування

Проте подолання економічних труднощів є критично важливим для успіху таких ініціатив. Гірський рельєф Японії ускладнює ведення лісозаготівель, що підвищує витрати. Недоліки сугі в минулому в будівельному секторі через проблеми з довговічністю та естетичні обмеження є ще одними перешкодами. Проте зростаючий попит на екологічно чисті, місцево вироблені матеріали вселяє оптимізм у відновлення японської деревини на ринку.

### Інсайти та Прогнози

Поточна траєкторія Японії у напрямку сталого лісового господарства відображає глибше усвідомлення потреби в балансі між екологічним піклуванням та економічним розвитком. Ініціатива “З’єднуючий Ліс” може стати каталізатором подібних проєктів по всій країні, прокладаючи шлях до стійкого регіонального розвитку та покращення біорізноманіття.

Більш того, перехід до кедрових сортів з низьким вмістом пилку демонструє інноваційний підхід до узгодження потреб людського здоров’я та екологічних цілей, що потенційно зменшить проблеми з алергією з часом.

### Швидкі Поради для Стійкого Управління Лісами

1. **Сприяння Біорізноманіттю**: Запроваджуйте різноманітні стратегії посадки для посилення стійкості лісів.

2. **Інтеграція Урбано-Екологічних Рішень**: Використовуйте проєкти урбаністичного розвитку для включення сталих практик лісового господарства.

3. **Максимізація Використання Ресурсів**: Розвивайте ринкові продукти з усіх частин дерев, щоб підтримати економічну життєздатність.

4. **Залучення Місцевих Спільнот**: Сприяйте місцевій участі для забезпечення сталого управління лісовими ресурсами.

### Рекомендації до Дій

– Для місцевих органів влади та організацій: Розгляньте політики, які заохочують сталі практики лісового господарства та підтримують проєкти, такі як Цунага Ме́рі.

– Для споживачів: Обирайте місцеві вироби з деревини, отримані з дотриманням сталих стандартів, щоб підтримати ці ініціативи.

– Для розробників: Інтегруйте екологічні питання в урбаністичне планування, щоб узгодити зростання міст із природними екосистемами.

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На завершення, революція управління лісами в Японії підкреслює критичний поворот до сталості, що балансує екологічне здоров’я з економічним зростанням, сприяючи майбутньому, в якому природна краса та людське процвітання існують пліч-о-пліч.