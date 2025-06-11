Драма з гаманцем Pi Network загострюється: користувачі вимагають зниклі токени у зв’язку з погіршенням ситуації з міграцією

Pi Network стикається з серйозними проблемами: гаманці показують відсутні баланси, розчаровані користувачі вимагають прозорості у 2025 році

Тисячі користувачів Pi Network повідомляють про відсутні токени на фоні затримок KYC, провалених міграцій гаманців та зростаючих сумнівів щодо прозорості проєкту.

Швидкі факти Ціна токена: Pi знизився на 1,5%, торгується по $0.6286

Pi знизився на 1,5%, торгується по $0.6286 Повідомлені проблеми: Сотні заявляють про “нульовий баланс” після міграції гаманців

Сотні заявляють про “нульовий баланс” після міграції гаманців Технічний опір: 20-денна SMA на рівні $0.70; ризик падіння до $0.55

20-денна SMA на рівні $0.70; ризик падіння до $0.55 Затримки міграції: Немає чіткої часової рамки для оновлення етапу 2

Спільнота Pi Network у гніві, оскільки користувачі заповнюють соціальні мережі повідомленнями про відсутні токени та порожні баланси гаманців. Незважаючи на виконання обов’язкової процедури “Знай свого клієнта” (KYC) та участь у давно очікуваній міграції на основну мережу, користувачі прокидаються, щоб побачити, що їхні гаманці Pi показують баланс нуль. Ця суперечка викликала обурення і тривогу, з багатьма користувачами, які тепер ставлять під сумнів надійність і прозорість мережі.

Недавнє введення більш суворих рекомендацій з безпеки гаманців Pi Network — особливо щодо захисту seed-фраз — мало за мету заспокоїти користувачів. Натомість, оновлення викликало ще більше розчарування. Соціальні мережі, такі як X, переповнені дописами, що показують порожні гаманці, в той час як крики про шахраїв, технічні збої та навіть звинувачення у шахрайстві набирають популярності.

Чому відсутні баланси гаманців Pi?

Багато користувачів стверджують, що вони ретельно дотримувалися всіх інструкцій команди Pi Core під час процесу KYC та міграції гаманців. Однак, незважаючи на те, що все робили правильно, їхні гаманці тепер не показують жодного баланс токенів. Щоб ускладнити ситуацію, деякі користувачі виявили декілька адрес гаманців, пов’язаних з їхнім єдиним акаунтом Pi, викликаючи питання про надійність програмного забезпечення для міграції та цілісність процесу відображення.

Як команда Pi Network реагує на це?

Команда Pi Core опублікувала заяви, підкреслюючи, що вони працюють не покладаючи рук, щоб вирішити проблеми. Проте їхні останні оновлення не змогли відновити довіру. Комунікація залишалася розпливчастою, і досі немає чіткої часової рамки, коли користувачі можуть очікувати свої перераховані баланси або повну затвердження KYC. Регулярні оновлення від команди не включали конкретних рішень або варіантів компенсації для постраждалих користувачів.

Чи вплинула ця проблема на ціну монети Pi?

Дані ринку показують, що Pi знаходиться під тиском, впавши на 1,5% за останню добу і наразі торгується по $0.6286. Технічний аналіз показує, що монета консолідується нижче критичних середніх значень, з 20-денною простою ковзаючою середньою (SMA) на рівні $0.70, що виконує роль опору. Якщо Pi не зможе піднятися вище цього рівня, аналітики попереджають про потенційне падіння до $0.55, ще більше випробовуючи терпіння спільноти.

Аналітики відзначають Індекс відносної сили (RSI) близько 40—показуючи відсутність сильного висхідного імпульсу—хоча такі індикатори, як стохастичний RSI, вказують на можливий короткостроковий відскок. Атмосфера в спільноті Pi, однак, залишається явно песимістичною, якщо основні проблеми не будуть швидко вирішені.

Що може відбутися далі для Pi Network?

З посиленням спекуляцій навколо чуток про оновлення “Етап 2”, багато хто сподівається, що оновлення нарешті виправить затримки KYC та помилки відображення гаманців. Однак, з огляду на відсутність чіткої часової рамки та історію повторюваних затримок, невизначеність користувачів продовжує зростати. Довіра спільноти—колись greatest asset Pi Network—тепер висить на волосині.

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Питання та відповіді: Що повинні робити користувачі Pi Network прямо зараз?

П: Як я можу захистити свій гаманець Pi?

A: Дотримуйтесь останніх правил безпеки команди Pi Core. Резервуйте свою seed-фразу безпечно. Ніколи не діліться реквізитами гаманця.

П: До кого я можу звернутися з приводу відсутності балансу Pi?

A: Використовуйте офіційні канали підтримки Pi Network або розділ допомоги в додатку. Документуйте свої кроки KYC та міграції для швидшого вирішення.

П: Чи слід мені чекати оновлення Етапу 2?

A: Продовжуйте стежити за офіційними оголошеннями. Уникайте пропозицій третіх сторін, які обіцяють швидший доступ або відновлення балансу—це можуть бути шахрайства.

Як залишатися в безпеці та поінформованими

Регулярно перевіряйте офіційні оновлення Pi Network та форуми спільноти.

Зберігайте seed-фрази гаманців офлайн, а не на хмарних платформах або спільних пристроях.

Ніколи не клацайте на підозрілі посилання або не діліться деталями акаунту з неофіційними джерелами.

Слідкуйте за криптовалютними новинними ресурсами для отримання загальних ринкових трендів і попереджень.



Наступні кроки Pi Network визначать його долю у 2025 році. Захистіть свої активи, вимагайте відповіді та залишайтеся пильними: крипторинок винагороджує тих, хто залишається поінформованим!



Список перевірки безпеки та вирішення проблем Pi

[ ] Резервуйте свою seed-фразу безпечно

[ ] Перевіряйте баланс свого гаманця на зміни

[ ] Щоденно перевіряйте офіційні оновлення команди Pi Core

[ ] Повідомляйте про проблеми з відсутніми балансами через офіційну підтримку

[ ] Уникайте поширення особистої інформації або реквізитів з неофіційними каналами

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

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