Грайндера WhatsApp: Імена користувачів та захист PIN-кодом, які змінять вашу приватність у повідомленнях у 2025 році

Чому нова функція імен користувачів WhatsApp змінить спосіб, яким ви спілкуєтеся, і захистить вас у 2025 році

WhatsApp планує запустити приватні імена користувачів, захист PIN-кодом та нові функції конфіденційності, які зможуть конкурувати з Telegram і Signal у 2025 році.

Швидкі факти: 90%+ користувачів WhatsApp покладаються на номери телефонів — це незабаром зміниться

користувачів WhatsApp покладаються на номери телефонів — це незабаром зміниться 2.7 мільярда активних користувачів можуть незабаром отримати підвищену конфіденційність

активних користувачів можуть незабаром отримати підвищену конфіденційність Захист PIN-кодом для кращої безпеки облікового запису

WhatsApp нарешті наздоганяє тенденції конфіденційності у 2025 році, готуючи до впровадження імена користувачів — основна функція на таких платформах, як Telegram, Signal та Discord.

Незабаром ви зможете створити унікальний @handle, що дозволить вам спілкуватися, не розголошуючи свій номер телефону. Це давно очікуване оновлення вже в бета-версії, і воно обіцяє революціонізувати спосіб, яким користувачі захищають свою особистість та спілкуються з іншими.

Якщо ви дбаєте про конфіденційність, остання бета-версія WhatsApp включає захист PIN-кодом для імен користувачів. Це означає, що навіть якщо ви втратите свій телефон або зміните пристрій, ваш @handle залишиться безпечним: тільки ви зможете відновити або змінити його, використовуючи свій секретний PIN-код.

Q: Що означатимуть імена користувачів WhatsApp для вашої конфіденційності?

Більше не потрібно ділитися своїм особистим номером з незнайомцями, онлайн-спільнотами чи навіть діловими контактами. Натомість, просто дайте своє @username і контролюйте, хто може з вами зв’язатися. Бізнеси та впливові особи зможуть спілкуватися з клієнтами або фанатами без розкриття особистої інформації — ідеально для професійних акаунтів та публічних групових чатів.

WhatsApp також планує контролі видимості профілю, інструменти пошуку та обмеження на зміну імені користувача. Це нагадує конкурентів, орієнтованих на конфіденційність, таких як Telegram, де імена користувачів та анонімність йдуть рука в руку.

Як налаштувати ім’я користувача WhatsApp (що ми знаємо на сьогодні)

Перейдіть до налаштувань профілю WhatsApp

Натисніть “Ім’я користувача”, щоб вибрати свій унікальний @handle

Створіть PIN для додаткової безпеки

Поділіться своїм посиланням на ім’я користувача (наприклад, wa.me/@yourname) з будь-ким

Очікуйте нові засоби контролю конфіденційності — найближчим часом

Нова функція все ще активно розробляється, але з іменами користувачів та PIN-кодами вже в бета-версії TestFlight для iOS, запуск може відбутися за кілька тижнів. Згідно з джерелами, що відстежують оновлення, як тільки функція з’являється в бета-каналах Apple або Google Play, глобальний реліз зазвичай прискорюється.

Q: Чому це велика справа у світі повідомлень?

Перехід WhatsApp від номерів телефонів до імен користувачів знаменує нову еру у конфіденційності, співвідносячи великого гравця, що належить Facebook, з розширеним захистом, що пропонується конкурентами, такими як Telegram та Signal. Для користувачів, стурбованих спамом, переслідуванням чи захистом особистості, ця зміна забезпечує безпеку зручності.

Бізнеси та творці контенту також отримають вигоду. Тепер взаємодія з великими спільнотами чи клієнтами не означає розкриття особистих номерів — а ім’я користувача робить вашу присутність у WhatsApp значно більш професійною.

Q: Що далі для комплексу інструментів конфіденційності WhatsApp?

Очікуйте на додавання:

Поліпшені функції пошуку для знаходження користувачів за іменем

Контролі видимості профілю та можливості відкриття

Обмеження на зміни імені користувача для запобігання зловживанням

Краще управління конфіденційністю групових та трансляційних чату

Ці оновлення підсилять WhatsApp як ключового гравця у глобальній гонці конфіденційності. Хочете залишитися на крок попереду? Слідкуйте за офіційним блогом WhatsApp і оновлюйте свій додаток, як тільки з’являться нові функції.

Готові оновити свою конфіденційність? Ось що робити далі:

Не залишайтеся позаду. Підготуйтеся зараз, щоб максимально використати нові функції конфіденційності WhatsApp!

Регулярно оновлюйте WhatsApp для раннього доступу до нових функцій

Продовжте думати про унікальне, запам’ятовуване ім’я користувача

Налаштуйте свій PIN для додаткового захисту

Слідкуйте за новинами конфіденційності на сайтах, таких як TechCrunch та WIRED

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How To Enable Security Notification In WhatsApp | show security notifications on this device #shorts

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