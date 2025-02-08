Відкрийте магічні миті: зустрічайте Девона Мюррея та вирушайте у вікенд, наповнений захопленням!

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Зустрічайте актора Дева Н Мюррея, відомого завдяки ролі Шеймуса Фіннігана, у Культурному просторі E. Leclerc в суботу, 7 лютого, з 10:00 до 18:00.

Відвідайте 20-й турнір з бойових мистецтв на коротких палицях Bazhataeg у Спортивному залі Пенар, з безкоштовним входом та курсами для початківців, що триватимуть упродовж усього вихідних.

Перегляньте матч з регбі між Францією та Англією в Регбі Клубі Кімперуа, який починається о 17:45 у суботу.

Підтримайте Кімпер Волі в матчі проти Безьєра о 20:00 у суботу, квитки коштують 6 €.

Досліджуйте 16-ту виставку птахів у Сен-Еварзеку, що починається в суботу вдень, та 36-ту ярмарок стародавньої зброї в неділю.

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Цей уїк-енд переповнений яскравими подіями, які обіцяють незабутні враження!

У **суботу, 7 лютого**, шанувальники чарівної саги **Гаррі Поттер** не повинні пропустити особисту зустріч з **Девом Мюрреєм**, талановитим актором, відомим за роллю **Шеймуса Фіннігана**. З **10:00 до 18:00** у Культурному просторі E. Leclerc, Мюррей буде доступний для фотографій та автографів, забезпечуючи кожному шанувальнику відчуття магії спілкування. Це рідкісна можливість зустріти улюбленого персонажа в тісному спілкуванні.

Але це тільки початок! **20-й турнір Bazhataeg** з бійки на коротких палицях відбудеться у **Спортивному залі Пенар** цього уїк-енду. Вхід безкоштовний, а також будуть курси для початківців, тож глядачі можуть зануритися у захоплюючий світ цього динамічного бойового мистецтва з **суботи** до **неділі**.

Шанувальники регбі також не повинні пропустити події! Приєднуйтесь до **Регбі Клубу Кімперуа** о **17:45** у суботу, щоб поспостерігати за епічним зіткненням між **Францією та Англією** на великому екрані. Насолоджуйтесь цим напруженим матчем з безкоштовним входом і варіантами їжі.

Щодо спортивних ентузіастів, команда **Кімпер Волі** зустрінеться в важливому матчі проти **Безьєра** о **20:00**, обіцяючи високу азартність за всього **6 €**.

Нарешті, любителі природи можуть досліджувати екзотичних птахів на **16-й виставці птахів** у **Сен-Еварзеку**, що починається в суботу вдень, а фанати історії оцінять **36-й ярмарок стародавньої зброї**, що відбудеться в неділю.

Цей уїк-енд переповнений захоплюючими можливостями. Чи прагнете ви зустріти чарівника, чи підтримати команду, тут є щось для кожного — **не пропустіть розваги!**

Розкрийте магію та емоції: Події цього уїк-енду, які ви не повинні пропустити!

### Майбутні події цього уїк-енду

Цей уїк-енд є скарбницею захоплюючих подій, які задовольнять шанувальників казкового та пригодницького! Ось розклад деяких захоплюючих заходів, що відбуваються в регіоні:

#### Зустріч з Девом Мюрреєм!

У **суботу, 7 лютого**, з **10:00 до 18:00**, шанувальники серії **Гаррі Поттер** запрошуються на особисту зустріч з **Девом Мюрреєм**, актором, відомим за роллю **Шеймуса Фіннігана**. Цей захід, що відбувається в **Культурному просторі E. Leclerc**, надає можливість для фотографій та автографів, що дозволяє фанатам створити магічні спогади.

#### 20-й турнір з бойових мистецтв на коротких палицях Bazhataeg

Для тих, хто цікавиться бойовими мистецтвами, **20-й турнір з бойових мистецтв на коротких палицях Bazhataeg** у **Спортивному залі Пенар** триватиме впродовж вихідних. Вхід безкоштовний, і захід включає курси для початківців для зацікавлених глядачів, які хочуть дізнатися більше про це унікальне бойове мистецтво.

#### Матч з регбі

Любителі регбі повинні відвідати **Регбі Клуб Кімперуа** в **суботу** о **17:45**, щоб подивитися на довгоочікуваний матч між **Францією та Англією**. Насолоджуйтесь атмосферою з безкоштовним входом і різноманітними варіантами їжі.

#### Бійка Кімпер Волі

Команда **Кімпер Волі** зустрінеться з **Безьєром** о **20:00** в суботу. Квитки доступні за змірною ціною **6 €**, що робить це ідеальним планом для шанувальників спорту, які прагнуть адреналіну.

#### Події для любителів природи та історії

Любителі птахів можуть зануритися в **16-ту виставку птахів** у **Сен-Еварзеку**, що починається в суботу вдень. Тим часом, історики можуть досліджувати захоплюючі експонати на **36-й ярмарок стародавньої зброї**, що відбувається в неділю.

### Багатий контент та додаткові insights

**Тренди ринку**: Події, такі як матч з Кімпер Волі та турніри з бойових мистецтв, є частиною зростаючого тренду на громаду, залучену через спорт і культурні заходи, що сприяє розвитку місцевого туризму.

**Інновації в управлінні подіями**: Інтеграція безкоштовних заходів поряд з їжею та інтерактивними досвідом довела, що підвищує залученість відвідувачів, що призводить до кращого бути і залучення громади.

**Використання для шанувальників**: Ці події забезпечують безцінні можливості для шанувальників не лише бути свідками спорту та зустрічати знаменитостей, але й утворювати зв’язки та бути частиною колективного досвіду.

### Питання, які ви можете мати:

**1. Які основні моменти зустрічі з Гаррі Поттером з Девом Мюрреєм?**

Зустріч включає можливості для фотографій та автографів, що дозволяє шанувальникам спілкуватися з Девом Мюрреєм та відчути частину магічного світу Гаррі Поттера безпосередньо.

**2. Чи є якісь витрати, пов’язані з подіями?**

Більшість подій безкоштовні, за винятком матчу з Кімпер Волі, який коштує **6 €** на вхід. Турнір з бойових мистецтв також пропонує безкоштовні курси для зацікавлених учасників.

**3. Які інші активності є для сімей у цей уїк-енд?**

Уїк-енд містить різноманітні активності для сімей, включаючи виставку птахів та ярмарок стародавньої зброї, що підходять для любителів природи та історії.

Дізнатися більше про місцеві події та активності можна на Local Events.

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