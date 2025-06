Pi Network Wallet-dramatiken exploderar: Användare kräver saknade tokens medan migrationsproblemen förvärras

By

Pi Network möter stort motstånd: Plånböcker visar saknade saldon, frustrerade användare kräver transparens 2025

Tusentals användare av Pi Network rapporterar om saknade tokens mitt i KYC-förseningar, misslyckade plånboksmigreringar och växande tvivel om projektets transparens.

Snabb fakta Tokenpris: Pi ner 1.5%, handlas för $0.6286

Pi ner 1.5%, handlas för $0.6286 Rapporterade problem: Hundratals hävdar ’nollsaldo’ efter plånboksmigrering

Hundratals hävdar ’nollsaldo’ efter plånboksmigrering Teknisk motstånd: 20-dagars SMA på $0.70; risk för nedgång till $0.55

20-dagars SMA på $0.70; risk för nedgång till $0.55 Migreringsförseningar: Ingen tydlig tidsplan för fas 2-uppdatering

Pi Network-gemenskapen är i uppror när användare översvämmer sociala medier för att rapportera om saknade tokens och tomma plånboksaldon. Trots att de följde den obligatoriska KYC-processen och deltog i den efterlängtade huvudnätmigreringen, vaknar användarna upp till att se sina Pi-plånböcker visa ett saldo på noll. Kontroversen har utlösts av vrede och ångest, med många användare som nu ifrågasätter nätverkets tillförlitlighet och transparens.

Pi Networks senaste publicering av strängare säkerhetsriktlinjer för plånböcker—särskilt kring skydd av seed phrases—skulle vara avskräckande för användarna. Istället har uppdateringen väckt ännu mer frustration. Sociala medier-plattformar som X är fyllda med inlägg som visar tomma plånböcker, medan rop på fusk, tekniska fel och till och med bedrägeriväxter får fart.

Varför saknas saldon i Pi-plånböcker?

Många användare säger att de noggrant följde alla instruktioner från Pi Core Team under KYC- och plånboksmigreringsprocessen. Ändå, trots att de gjorde allt rätt, visar deras plånböcker nu inga tokensaldon. För att komplicera förvirringen upptäckte vissa användare flera plånboksadresser kopplade till sitt enda Pi-konto, vilket väcker frågor om tillförlitligheten hos migreringsprogramvaran och integriteten i kartläggningsprocessen.

Hur svarar Pi Network-teamet?

Pi Core Team har utfärdat uttalanden där de betonar att de arbetar outtröttligt för att lösa problemen. Men deras senaste uppdateringar har misslyckats med att återställa förtroendet. Kommunikationen förblir oklar, och det finns fortfarande ingen tidslinje för när användarna kan förvänta sig sina migrerade saldon eller fullständig KYC-godkännande. Regelbundna uppdateringar från teamet har inte inkluderat specifika lösningar eller kompensationsalternativ för drabbade användare.

Har detta problem påverkat Pi Coins pris?

Marknadsdata visar att Pi är under tryck, nere 1.5% under den senaste dagen och handlas för $0.6286. Teknisk analys visar att myntet konsoliderar under kritiska genomsnitt, med det 20-dagars enkla glidande genomsnittet (SMA) på $0.70 som motstånd. Om Pi misslyckas med att stiga över denna nivå, varnar analytiker för en potentiell nedgång mot $0.55, vilket ytterligare prövar gemenskapens tålamod.

Analytiker noterar ett Relative Strength Index (RSI) nära 40—vilket visar på en brist på stark uppåtgående momentum—även om indikatorer som den stokastiska RSI antyder en eventuell kortsiktig återhämtning. Stämningen i Pi-gemenskapen förblir dock tydligt nedgångspräglad om inte de centrala problemen snabbt åtgärdas.

Vad kan hända härnäst för Pi Network?

Med spekulationer som växer kring en ryktad “Fas 2”-uppdatering, hoppas många att uppdateringen kommer att rätta till KYC-eftersläpningen och plånboksmappingfelen en gång för alla. Men med tanke på bristen på en fast tidslinje och historiken av upprepade förseningar fortsätter osäkerheten bland användarna att öka. Gemenskapens förtroende—som en gång var Pi Networks största tillgång—hänger nu i balans.

Q&A: Vad bör Pi Network-användare göra just nu?

Q: Hur kan jag skydda min Pi-plånbok?

A: Följ Pi Core Teams senaste säkerhetsregler. Säkerhetskopiera din seed phrase på ett säkert sätt. Dela aldrig plånboksuppgifter.

Q: Vem kontaktar jag angående ett saknat Pi-saldo?

A: Använd Pi Networks officiella supportkanaler eller hjälpsektionen i appen. Dokumentera dina KYC- och migreringssteg för snabbare lösning.

Q: Ska jag vänta på fas 2-uppdateringen?

A: Fortsätt övervaka officiella tillkännagivanden. Undvik erbjudanden från tredje part som lovar snabbare tillgång eller saldoåterställning—de kan vara bedrägerier.

Så här håller du dig säker och informerad

Kontrollera regelbundet Pi Networks officiella uppdateringar och communityforum.

Förvara plånboksseed phrases offline, inte på molnplattformar eller delade enheter.

Klicka aldrig på misstänkta länkar eller dela kontoinformation med icke-officiella källor.

Övervaka kryptonyheter för bredare marknadstrender och varningar.



Pi Networks nästa drag kommer att avgöra dess öde 2025. Skydda dina tillgångar, kräva svar, och håll dig på vakt: kryptovalutamarknaden belönar dem som håller sig informerade!



Din Pi säkerhet & lösningschecklista

[ ] Säkerhetskopiera din seed phrase på ett säkert sätt

[ ] Övervaka ditt plånboksaldo för förändringar

[ ] Kontrollera officiella uppdateringar från Pi Core Team dagligen

[ ] Rapportera problem med saknade saldon via officiell support

[ ] Undvik att dela personlig information eller uppgifter med icke-officiella kanaler

