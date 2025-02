S konkurenti v preobrazbi: Nepredvidena kampanja Scholza in Merza

By Paula Gorman

Paula Gorman je izkušena pisateljica in strokovnjakinja na področju novih tehnologij in fintech-a. Z diplomo iz upravljanja poslovanja na Univerzi Maryland je razvila globoko razumevanje presečišča med financami in inovacijami. Paula je zasedala ključne položaje v HighForge Technologies, kjer je prispevala k prelomnim projektom, ki so revolucionirali finančni sektor. Njeni vpogledi v nove tehnologije so bili široko objavljeni v vodilnih industrijskih revijah in spletnih platformah. S talentom za poenostavljanje kompleksnih konceptov Paula angažira svojo publiko in ji omogoča, da se znajde v nenehno spreminjajočem se svetu tehnologije in financ. Zavezana je osvetljevanju, kako digitalna preobrazba preoblikuje načine delovanja podjetij.