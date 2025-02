FC St. Pauli krepi obrambo z novo posojo!

By Moira Zajic

Moira Zajic je ugledna avtorica in miselna voditeljica na področju novih tehnologij in fintech. Ima magisterij iz informacijskih sistemov na prestižni Univerzi Valparaiso in združuje močno akademsko ozadje z globokim razumevanjem hitro razvijajoče se tehnološke krajine. S več kot desetletjem poklicnih izkušenj pri Solera Technologies je izpopolnila svojo strokovnost na področju finančne inovacije in digitalne transformacije. Moiražje pisanje odraža njeno strast do raziskovanja, kako vrhunske tehnologije preoblikujejo finančni sektor, ter ponuja vpoglede in napredne perspektive. Njeno delo je bilo objavljeno v uglednih industrijskih publikacijah, kjer še naprej navdihuje strokovnjake in navdušence.