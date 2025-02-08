Раскройте волшебные моменты: встретьте Дэвона Мюррея и погрузитесь в выходные, полные увлекательных событий!

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Встретьте актера Девона Мюррея, известного своей ролью Шеймуса Финнегана, в Культурном Пространстве Э. Лерлека в субботу, 7 февраля, с 10:00 до 18:00.

Посетите 20-й турнир по борьбе с тростью Бажатаэг в Спортивном Зале Пенхар, с бесплатным входом и курсами для начинающих, который пройдет в эти выходные.

Смотрите матч по регби между Францией и Англией в Регби Клубе Кимперуа, который начнется в 17:45 в субботу.

Поддержите Кимпер Воли в их матче против Безье в 20:00 в субботу, билеты по цене 6 €.

Исследуйте 16-ю выставку птиц в Сен-Эварце, начинающуюся в субботу после полудня, и 36-ю ярмарку древнего оружия в воскресенье.

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Этот уикенд полон ярких событий, которые обещают незабываемые впечатления!

В **субботу, 7 февраля**, поклонники очаровательной саги **Гарри Поттер** не захотят пропустить личное время встречи с **Девоном Мюрреем**, талантливым актером, известным своей ролью **Шеймуса Финнегана**. С **10:00 до 18:00** в Культурном Пространстве Э. Лерлека Мюррей будет доступен для фотографий и автографов, обеспечивая, чтобы каждый фанат почувствовал магию связи. Это редкая возможность встретиться с любимым персонажем близко.

Но это лишь начало! **20-й турнир по борьбе с тростью Бажатаэг** пройдет в **Спортивном Зале Пенхар** в эти выходные. С бесплатным входом и курсами для начинающих, зрители смогут погрузиться в увлекательный мир этого динамичного боевого искусства с **субботы** по **воскресенье**.

Фанаты регби также не захотят пропустить действие! Присоединяйтесь к **Регби Клубу Кимперуа** в **17:45** в субботу, чтобы увидеть эпическую встречу между **Францией и Англией** на большом экране. Наслаждайтесь этим напряженным матчем с бесплатным входом и различными вариантами еды.

Что касается любителей спорта, команда **Кимпер Воли** столкнется с **Безье** в **20:00**, обещая высокие ставки за всего **6 €**.

Наконец, любители природы смогут исследовать экзотических птиц на **16-й выставке птиц** в **Сен-Эварце** начиная с субботнего послеобеденного времени, в то время как ценители истории оценят **36-ю ярмарку древнего оружия** в воскресенье.

Этот уикенд полон захватывающих возможностей. Вне зависимости от того, хотите ли вы встретить волшебника или поддержать команду, здесь есть что-то для каждого — **не упустите ваше удовольствие!**

Освободите магию и волнение: События этого уикенда, которые вы не можете пропустить!

### Предстоящие события в эти выходные

Этот уикенд — это настоящий кладезь очаровательных событий, которые подходят поклонникам сказочного и авантюрного! Вот список некоторых захватывающих мероприятий, проходящих в этом районе:

#### Встреча с Девоном Мюрреем!

В **субботу, 7 февраля**, с **10:00 до 18:00**, поклонники серии **Гарри Поттер** приглашаются на личную встречу с **Девоном Мюрреем**, актером, наиболее известным своей ролью **Шеймуса Финнегана**. Мероприятие проходит в **Культурном Пространстве Э. Лерлека**, и предоставляет возможность для фотографий и автографов, позволяя фанатам создать волшебные воспоминания.

#### 20-й Турнир по борьбе с тростью Бажатаэг

Для тех, кто интересуется боевыми искусствами, **20-й турнир по борьбе с тростью Бажатаэг** в **Спортивном Зале Пенхар** будет проходить в течение выходных. Вход бесплатный, и мероприятие включает курсы для начинающих для зрителей, желающих узнать об этом уникальном боевом искусстве.

#### Матч по регби

Любители регби должны направиться в **Регби Клуб Кимперуа** в **субботу** в **17:45**, чтобы посмотреть долгожданный матч между **Францией и Англией**. Наслаждайтесь атмосферой с бесплатным входом и разнообразием пищи.

#### Противостояние Кимпер Воли

Команда **Кимпер Воли** сразится с **Безье** в **20:00** в субботу. Билеты продаются по доступной цене **6 €**, что делает это отличным планом для любителей спорта, ищущих прилив адреналина.

#### События природы и истории

Любители птиц могут погрузиться в **16-ю выставку птиц** в **Сен-Эварце**, начинающуюся в субботу после обеда. Тем временем, ценители истории смогут исследовать захватывающие выставки на **36-й ярмарке древнего оружия**, проходящей в воскресенье.

### Обзор и дополнительные данные

**Тенденции рынка**: Такие события, как матч Кимпер Воли и турниры по боевым искусствам, являются частью растущей тенденции вовлеченности общества через спорт и культурные мероприятия, что способствует развитию местного туризма.

**Инновации в управлении мероприятиями**: Интеграция бесплатных событий с едой и интерактивными опытами продемонстрировала свою эффективность в повышении вовлеченности посетителей, что способствует лучшему количеству участников и вовлечению сообщества.

**Применения для фанатов**: Эти события предоставляют неоценимые возможности для фанатов не только наблюдать за спортом и встречаться с знаменитостями, но и завязывать связи и быть частью коллективного опыта.

### Вопросы, которые могут у вас возникнуть:

**1. Какие основные моменты встречи с Гарри Поттером с Девоном Мюрреем?**

Встреча включает возможности для фотографий и автографов, позволяя фанатам взаимодействовать с Девоном Мюрреем и ощутить часть волшебного мира Гарри Поттера из первых уст.

**2. Есть ли какие-либо расходы, связанные с мероприятиями?**

Большинство мероприятий бесплатны, за исключением матча Кимпер Воли, на который установлен входной взнос **6 €**. Турнир по борьбе с тростью также предлагает бесплатные курсы для заинтересованных участников.

**3. Какие еще мероприятия есть для семей в эти выходные?**

В эти выходные прошли различные мероприятия, подходящие для всей семьи, включая выставку птиц и ярмарку древнего оружия, которые привлекают как любителей природы, так и ценителей истории.

Для получения дополнительной информации о местных событиях и мероприятиях посетите Local Events.

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