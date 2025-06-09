Почему американцы теряют интерес к электромобилям? Шокирующие новые опросы выявляют дилемму электромобилей 2025 года

Восторг от электрических автомобилей угасает: новые опросы 2025 года показывают, почему американцы тормозят с покупкой ЭПТ

Последние опросы AAA и Gallup рисуют унылую картину, так как энтузиазм американцев по отношению к ЭПТ резко снижается — узнайте о реальных препятствиях и том, что будет дальше.

Краткие факты: 16% взрослых американцев вероятнее всего купят ЭПТ в качестве следующего автомобиля (снижение с 25% в 2022 году)

взрослых американцев вероятнее всего купят ЭПТ в качестве следующего автомобиля (снижение с 25% в 2022 году) 63% теперь маловероятно, что подумают о покупке электрического автомобиля

теперь маловероятно, что подумают о покупке электрического автомобиля Только 23% ожидают, что большинство автомобилей будут ЭПТ к 2035 году (снижение с 40% в 2022 году)

ожидают, что большинство автомобилей будут ЭПТ к 2035 году (снижение с 40% в 2022 году) +15% Годовой рост продаж ЭПТ — резко замедляется

Пристегнитесь — любовь Америки к электрическим автомобилям, пох semble, подходит к концу. Два крупных опроса, проведенные почти одновременно, передают одну и ту же шокирующую правду: число американцев, готовых к электрическому будущему, снижается как никогда.

Уровень интереса потребителей в США к электрическим автомобилям (ЭПТ) упал до самого низкого уровня с 2019 года. Согласно новому опросу AAA, только 16% взрослых вероятнее всего выберут ЭПТ в качестве следующего автомобиля. Это стабильное падение с 18% в прошлом году и резкое снижение с 25% в 2022 году.

В то же время опрос Gallup дублирует эти выводы, показывая, что только 51% американцев даже открыты для идеи ЭПТ — снижение на 8% за два года. Процент тех, кто говорит «ни за что» электрическим автомобилям, возрос с чуть более половины до почти двух третей. Почему, после сотен эффектных новых моделей, так много водителей не интересуются? Вот что вам нужно знать.

В: Что порождает скептицизм американцев по отношению к ЭПТ?

Несколько факторов мешают американцам:

— Стоимость ремонта и замены батарей отпугивает потенциальных покупателей.

— Высокие цены на ЭПТ делают электромобили недоступными для обычных семей.

— Боязнь запасов хода — страх остаться без зарядки — остается серьезной проблемой.

— Общественная зарядная инфраструктура все еще недостаточно развита, оставляя путешественников в неведении.

— Беспокойства о пригодности для дальних поездок сохраняются.

Результат: многие потребители считают, что мечта о ЭПТ пока не совпадает с повседневными реалиями.

В: Несмотря на беспокойства, растут ли продажи ЭПТ?

Да, но динамика затухает.

Продажи ЭПТ составили более 365,000 единиц в последнем квартале 2024 года, по сравнению с 317,000 годом ранее. Но темпы годового роста резко замедлились. Рынок США теперь отстает от взрывного «S-кривой», который обычно наблюдается у радикально новых технологий.

Замечательно, что продажи Tesla в США резко упали на фоне противоречивых кадровых решений. Тем не менее, даже до политической турбулентности эксперты связывали охлаждение интереса к ЭПТ с практическими, а не только партийными опасениями.

Для получения дополнительной информации о тенденциях мировых автопроизводителей, посмотрите Tesla и узнайте обновления политики США в Министерстве энергетики.

В: Кто все еще заинтересован в электрических автомобилях?

Интерес к ЭПТ снизился среди большинства групп — включая молодых потребителей и демократов. Даже самые восторженные американцы теперь стали более осторожными.

Гибриды, а не полные ЭПТ, получают более теплый прием, особенно от республиканских покупателей. Пятьдесят пять процентов республиканцев рассматривают гибриды, в то время как только 31% рассматривают полностью электрический автомобиль.

С положительной стороны, эксперты отрасли отмечают, что половина рынка по крайней мере «открыта» для ЭПТ. При том, что только 10% новых продаж автомобилей — электрические, есть множество возможностей для будущего роста, если крупные препятствия удастся устранить.

Как определить, подходит ли ЭПТ для вас в 2025 году

— Посчитайте: Рассмотрите не только цену покупки, но и более низкие затраты на топливо и обслуживание. Недавний анализ AAA показал, что ЭПТ часто выигрывают в ежедневных эксплуатационных расходах.

— Проверьте свои возможности зарядки: Есть ли легкий доступ к домашним или общественным зарядным устройствам рядом с вами? Сайты, такие как PlugShare, могут помочь.

— Поймите ваш маршрут: Если вы редко совершаем долгие поездки, ЭПТ с меньшим запасом хода может подойти.

— Следите за новостями политики: Будущие налоговые кредиты и тарифы могут быстро изменить экономику.

Для получения дополнительной информации о технологиях чистой энергии, просмотрите ресурсы на сайте EPA и лучшие отзывы о автомобилях на Edmunds.

В: Какое будущее ждет электрические автомобили в США?

Американцы больше не уверены, что большинство автомобилей станут электрическими к 2035 году. В 2022 году 40% предсказывали почти полный переход — сейчас только 23% в это верят.

С новыми тарифами, неопределенными налоговыми льготами и политическими ветрами, как автопроизводители, так и политики сталкиваются с трудностями.

Тем не менее, основные преимущества — более низкие эксплуатационные расходы, экологические выгоды и развитие технологий батарей — означают, что история далека от завершения. Половина американских покупателей автомобилей по-прежнему заинтересована, и инновации продолжаются бешеными темпами.

Готовы выбрать свой следующий автомобиль? Вот контрольный список для разумных покупателей автомобилей в 2025 году:

Сравните стоимость автомобиля при покупке и в течение его жизненного цикла

Оцените доступность зарядки дома и на общественных объектах

Подсчитайте реальные потребности в запасе хода

Проверьте государственные и федеральные льготы

Проведите тест-драйвы как гибридов, так и полных ЭПТ

Будьте в курсе новых моделей ЭПТ и технологических улучшений

Дорога вперед меняется — сейчас время провести исследование и наметить ваш путь к будущему вождения.

Ссылки

Why Are Americans Losing Interest in Electric Cars? The Surprising Truth!

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