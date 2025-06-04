Игра на WhatsApp: Имена пользователей и защита PIN-кодом изменят вашу конфиденциальность в сообщениях в 2025 году

Почему новая функция имен пользователей в WhatsApp изменит способ вашего общения и защитит вас в 2025 году

WhatsApp готовится внедрить личные имена пользователей, защиту PIN-кодом и новые функции конфиденциальности, которые конкурируют с Telegram и Signal в 2025 году.

Краткие факты: 90%+ пользователей WhatsApp полагаются на номер телефона — это скоро изменится

пользователей WhatsApp полагаются на номер телефона — это скоро изменится 2.7 миллиарда активных пользователей могут вскоре получить улучшенные функции конфиденциальности

активных пользователей могут вскоре получить улучшенные функции конфиденциальности Защита PIN-кодом будет реализована для лучшей безопасности учетной записи

WhatsApp наконец-то успевает за тенденциями конфиденциальности в 2025 году, готовясь ввести имена пользователей — стандартную функцию на таких платформах, как Telegram, Signal и Discord.

Скоро вы сможете создать уникальный @username, что позволит вам общаться, не раскрывая свой номер телефона. Это долгожданное обновление сейчас находится в бета-тестировании и обещает революционизировать способ, которым пользователи защищают свою личность и общаются с другими.

Если вы заботитесь о конфиденциальности, последняя бета-версия WhatsApp включает защиту PIN-кодом для имен пользователей. Это значит, что даже если вы потеряете телефон или смените устройство, ваш никнейм останется в безопасности: только вы сможете восстановить или изменить его, используя свой секретный PIN-код.

В: Что значит для вашей конфиденциальности введение имен пользователей в WhatsApp?

Больше не нужно делиться своим личным номером с незнакомцами, онлайн-сообществами или даже деловыми контактами. Вместо этого просто укажите свой @username и оставайтесь в контроле над тем, кто может с вами связаться. Компании и влиятельные личности смогут общаться с клиентами или фанатами, не раскрывая личные данные — идеально для профессиональных аккаунтов и публичных групповых чатов.

WhatsApp также планирует настройки видимости профиля, инструменты поиска и ограничения на смену имен пользователей. Это соответствует конкурентам, ориентированным на конфиденциальность, таким как Telegram, где имена пользователей и анонимность идут рука об руку.

Как: Настроить ваше имя пользователя в WhatsApp (что мы знаем на данный момент)

Перейдите в настройки профиля WhatsApp

Нажмите «Имя пользователя», чтобы выбрать свой уникальный @username

Создайте PIN-код для дополнительной безопасности

Поделитесь ссылкой на ваше имя пользователя (например, wa.me/@вашесей) с любыми пользователями

Ожидайте новые функции конфиденциальности — они скоро появятся

Новая функция все еще активно разрабатывается, но с именами пользователей и PIN-кодами уже в бета-тестировании для iOS, внедрение может произойти уже через несколько недель. По данным источников, отслеживающих обновления, как только функция появляется в бета-каналах Apple или Google Play, глобальный релиз обычно ускоряется.

В: Почему это важно в мессенджерах?

Переход WhatsApp от номеров телефонов к именам пользователей ознаменовывает новую эру в области конфиденциальности, объединяя владельца Facebook с современными мерами защиты, предлагаемых конкурентами, такими как Telegram и Signal. Для пользователей, обеспокоенных спамом, преследованием или защитой своей личности, это изменение предоставляет безопасность с удобством.

Компании и создатели контента также выиграют от этого. Теперь взаимодействие с крупными сообществами или клиентами не означает раскрытия личных номеров — а имя пользователя делает ваше присутствие в WhatsApp гораздо более профессиональным.

В: Что дальше в инструментах конфиденциальности WhatsApp?

Ожидайте добавления:

Расширенные функции поиска для поиска пользователей по именам

Управление видимостью и доступностью профиля

Ограничения на изменения имен пользователей для предотвращения злоупотреблений

Улучшенное управление конфиденциальностью в группах и рассылках

Эти обновления укрепят WhatsApp как серьезного конкурента в глобальной гонке за конфиденциальность. Хотите оставаться на шаг впереди? Следите за официальным блогом WhatsApp и обновите свое приложение, как только новые функции станут доступны.

Готовы улучшить свою конфиденциальность? Вот что делать дальше:

Не оставайтесь в стороне. Подготовьтесь сейчас, чтобы максимально использовать новые функции конфиденциальности WhatsApp!

Регулярно обновляйте WhatsApp для раннего доступа к новым функциям

Подумайте о уникальном, запоминающемся имени пользователя

Настройте свой PIN-код для дополнительной защиты

Следите за новостями о конфиденциальности на таких сайтах, как TechCrunch и WIRED

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How To Enable Security Notification In WhatsApp | show security notifications on this device #shorts

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