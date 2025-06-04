Игра на WhatsApp: Имена пользователей и защита PIN-кодом изменят вашу конфиденциальность в сообщениях в 2025 году

Почему новая функция имен пользователей в WhatsApp изменит способ вашего общения и защитит вас в 2025 году
WhatsApp готовится внедрить личные имена пользователей, защиту PIN-кодом и новые функции конфиденциальности, которые конкурируют с Telegram и Signal в 2025 году.
- 90%+ пользователей WhatsApp полагаются на номер телефона — это скоро изменится
- 2.7 миллиарда активных пользователей могут вскоре получить улучшенные функции конфиденциальности
- Защита PIN-кодом будет реализована для лучшей безопасности учетной записи
WhatsApp наконец-то успевает за тенденциями конфиденциальности в 2025 году, готовясь ввести имена пользователей — стандартную функцию на таких платформах, как Telegram, Signal и Discord.
Скоро вы сможете создать уникальный @username, что позволит вам общаться, не раскрывая свой номер телефона. Это долгожданное обновление сейчас находится в бета-тестировании и обещает революционизировать способ, которым пользователи защищают свою личность и общаются с другими.
Если вы заботитесь о конфиденциальности, последняя бета-версия WhatsApp включает защиту PIN-кодом для имен пользователей. Это значит, что даже если вы потеряете телефон или смените устройство, ваш никнейм останется в безопасности: только вы сможете восстановить или изменить его, используя свой секретный PIN-код.
В: Что значит для вашей конфиденциальности введение имен пользователей в WhatsApp?
Больше не нужно делиться своим личным номером с незнакомцами, онлайн-сообществами или даже деловыми контактами. Вместо этого просто укажите свой @username и оставайтесь в контроле над тем, кто может с вами связаться. Компании и влиятельные личности смогут общаться с клиентами или фанатами, не раскрывая личные данные — идеально для профессиональных аккаунтов и публичных групповых чатов.
WhatsApp также планирует настройки видимости профиля, инструменты поиска и ограничения на смену имен пользователей. Это соответствует конкурентам, ориентированным на конфиденциальность, таким как Telegram, где имена пользователей и анонимность идут рука об руку.
Как: Настроить ваше имя пользователя в WhatsApp (что мы знаем на данный момент)
- Перейдите в настройки профиля WhatsApp
- Нажмите «Имя пользователя», чтобы выбрать свой уникальный @username
- Создайте PIN-код для дополнительной безопасности
- Поделитесь ссылкой на ваше имя пользователя (например, wa.me/@вашесей) с любыми пользователями
- Ожидайте новые функции конфиденциальности — они скоро появятся
Новая функция все еще активно разрабатывается, но с именами пользователей и PIN-кодами уже в бета-тестировании для iOS, внедрение может произойти уже через несколько недель. По данным источников, отслеживающих обновления, как только функция появляется в бета-каналах Apple или Google Play, глобальный релиз обычно ускоряется.
В: Почему это важно в мессенджерах?
Переход WhatsApp от номеров телефонов к именам пользователей ознаменовывает новую эру в области конфиденциальности, объединяя владельца Facebook с современными мерами защиты, предлагаемых конкурентами, такими как Telegram и Signal. Для пользователей, обеспокоенных спамом, преследованием или защитой своей личности, это изменение предоставляет безопасность с удобством.
Компании и создатели контента также выиграют от этого. Теперь взаимодействие с крупными сообществами или клиентами не означает раскрытия личных номеров — а имя пользователя делает ваше присутствие в WhatsApp гораздо более профессиональным.
В: Что дальше в инструментах конфиденциальности WhatsApp?
Ожидайте добавления:
- Расширенные функции поиска для поиска пользователей по именам
- Управление видимостью и доступностью профиля
- Ограничения на изменения имен пользователей для предотвращения злоупотреблений
- Улучшенное управление конфиденциальностью в группах и рассылках
Эти обновления укрепят WhatsApp как серьезного конкурента в глобальной гонке за конфиденциальность. Хотите оставаться на шаг впереди? Следите за официальным блогом WhatsApp и обновите свое приложение, как только новые функции станут доступны.
Готовы улучшить свою конфиденциальность? Вот что делать дальше:
Не оставайтесь в стороне. Подготовьтесь сейчас, чтобы максимально использовать новые функции конфиденциальности WhatsApp!
- Регулярно обновляйте WhatsApp для раннего доступа к новым функциям
- Подумайте о уникальном, запоминающемся имени пользователя
- Настройте свой PIN-код для дополнительной защиты
- Следите за новостями о конфиденциальности на таких сайтах, как TechCrunch и WIRED
- Распространяйте информацию — поделитесь этим обновлением с друзьями и коллегами