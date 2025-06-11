Драма вокруг кошелька Pi Network нарастает: пользователи требуют пропавшие токены на фоне worsening проблем с миграцией

Сеть Pi сталкивается с серьезной критикой: Кошельки показывают отсутствующие Балансы, Разочарованные пользователи требуют прозрачности в 2025 году

Тысячи пользователей сети Pi сообщают о недостающих токенах на фоне задержек KYC, неудачных миграций кошельков и растущих сомнений в прозрачности проекта.

Краткие факты Цена токена: Pi упал на 1,5%, торгуется по $0,6286

Pi упал на 1,5%, торгуется по $0,6286 Сообщенные проблемы: Сотни утверждают, что у них «нулевой баланс» после миграции кошелька

Сотни утверждают, что у них «нулевой баланс» после миграции кошелька Техническое сопротивление: 20-дневная SMA на уровне $0,70; риск падения до $0,55

20-дневная SMA на уровне $0,70; риск падения до $0,55 Задержки миграции: Нет четкого расписания обновления Фазы 2

Сообщество сети Pi находится в смятении, так как пользователи заполняют социальные сети сообщениями о недостающих токенах и пустых балансах кошельков. Несмотря на то, что они следовали предписанному процессу идентификации (KYC) и участвовали в долгожданной миграции на основной сетевой протокол, пользователи просыпаются и видят, что их кошельки Pi показывают баланс ноль. Эта контроверзия вызвала возмущение и беспокойство, и многие пользователи теперь ставят под сомнение надежность и прозрачность сети.

Недавнее введение сети Pi более строгих инструкций по безопасности кошельков — особенно в отношении защиты.seed-фраз — должно было успокоить пользователей. Вместо этого обновление только усугубило разочарование. Социальные платформы, такие как X, заполнены сообщениями с изображением пустых кошельков, в то время как крики о мошенничестве, технических сбоях и даже обвинениях в обмане набирают популярность.

Почему отсутствуют балансы в кошельках Pi?

Многие пользователи утверждают, что тщательно следовали всем инструкциям команды Pi Core во время процесса KYC и миграции кошелька. Тем не менее, несмотря на то, что они сделали всё правильно, их кошельки теперь показывают нулевой баланс токенов. Вдобавок к путанице некоторые пользователи обнаружили несколько адресов кошельков, связанных с их одной учетной записью Pi, что ставит под сомнение надежность программного обеспечения миграции и целостность процесса сопоставления.

Как реагирует команда сети Pi?

Команда Pi Core выпустила заявления, подчеркивающие, что они неустанно работают над решением проблем. Тем не менее, их последние обновления не смогли восстановить доверие. Коммуникация остается расплывчатой, и все еще нет расписания, когда пользователи могут ожидать свои мигрированные балансы или полное одобрение KYC. Регулярные обновления от команды не включали конкретные решения или варианты компенсаций для пострадавших пользователей.

Пострадала ли цена Pi из-за этой проблемы?

Рынковые данные показывают, что Pi находится под давлением, упав на 1,5% за прошедший день и в настоящее время торгуется по $0,6286. Технический анализ показывает, что монета консолидируется ниже критических средних значений, при этом 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $0,70 действует как сопротивление. Если Pi не сможет вырасти выше этого уровня, аналитики предупреждают о потенциальном падении к $0,55, что еще больше проверит терпение сообщества.

Аналитики отмечают индекс относительной силы (RSI) около 40 — показывающий отсутствие сильного восходящего импульса — несмотря на то, что такие индикаторы, как стохастический RSI, предполагают возможный краткосрочный рост. Тем не менее, настроение в сообществе Pi остается явно медвежьим, если основные проблемы не будут быстро решены.

Что может произойти дальше с сетью Pi?

С учетом растущих слухов о предполагаемом обновлении «Фазы 2», многие надеются, что обновление наконец-то решит проблему с КYC и ошибки сопоставления кошельков. Но учитывая отсутствие четкого расписания и историю повторяющихся задержек, неопределенность со стороны пользователей продолжает расти. Доверие сообщества — когда-то величайший актив сети Pi — теперь находится под вопросом.

Для получения дополнительных новостей о криптовалютах посетите CoinDesk, Cointelegraph и crypto.news.

Вопросы и Ответы: Что должны делать пользователи сети Pi прямо сейчас?

В: Как я могу защитить свой кошелек Pi?

A: Следуйте последним правилам безопасности команды Pi Core. Надежно сохраните свою.seed-фразу. Никогда не делитесь учетными данными кошелька.

В: К кому я могу обратиться по поводу отсутствующего баланса Pi?

A: Используйте официальные каналы поддержки сети Pi или раздел помощи в приложении. Документируйте свои шаги KYC и миграции для более быстрого решения.

В: Должен ли я ждать обновления Фазы 2?

A: Продолжайте следить за официальными объявлениями. Избегайте предложений третьих лиц, которые обещают более быстрый доступ или восстановление баланса — они могут быть мошенническими.

Как оставаться в безопасности и быть в курсе событий

Регулярно проверяйте официальные обновления сети Pi и форумы сообщества.

Храните.seed-фразы кошелька оффлайн, а не на облачных платформах или общих устройствах.

Никогда не кликайте на подозрительные ссылки или не делитесь данными аккаунта с неофициальными источниками.

Следите за новостными изданиями о криптовалютах для отслеживания рыночных трендов и предупреждений.



Следующие шаги сети Pi определят её судьбу в 2025 году. Защищайте свои активы, требуйте ответов и оставайтесь бдительными: крипторынок вознаграждает тех, кто находится в курсе событий!



Ваш список для обеспечения безопасности и решения проблем с Pi

[ ] Надежно сохраните свою.seed-фразу

[ ] Следите за балансом кошелька на предмет изменений

[ ] Проверяйте официальные обновления команды Pi Core ежедневно

[ ] Сообщайте о проблемах с отсутствием баланса через официальную поддержку

[ ] Избегайте разглашения личной информации или учетных данных неофициальным каналам

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

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