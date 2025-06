Drama cu Portofelul Pi Network Explodează: Utilizatorii Cer Tokenii Lipsă pe Măsură ce Problemele de Migrare Se Agravează

By

Rețea Pi se confruntă cu o reacție majoră: Portofelele arată solduri lipsă, utilizatori frustrați cer transparență în 2025

Miile de utilizatori ai rețelei Pi raportează tokenuri lipsă în mijlocul întârzierilor KYC, migrațiilor de portofel eșuate și îndoielilor crescânde privind transparența proiectului.

Comunitatea rețelei Pi este în continuare agitată, pe măsură ce utilizatorii inunde rețelele de socializare pentru a raporta tokenuri lipsă și solduri goale în portofele. În ciuda respectării procesului obligatoriu Know Your Customer (KYC) și participării la migrarea mult așteptată a mainnet-ului, utilizatorii se trezesc văzând că portofelele lor Pi arată un sold zero. Controversa a declanșat indignare și anxietate, mulți utilizatori punând acum la îndoială fiabilitatea și transparența rețelei.

Recenta lansare de către rețeaua Pi a unor ghiduri stricte de securitate a portofelului—în special în jurul protejării frazelor seed—era menită să reassure utilizatorii. În schimb, actualizarea a provocat și mai multă frustrare. Platformele de socializare, cum ar fi X, sunt pline de postări care arată portofele goale, în timp ce strigătele despre jocuri neloiale, eșecuri tehnice și chiar acuzații de înșelăciune câștigă avânt.

De ce lipsesc soldurile portofelelor Pi?

Mulți utilizatori afirmă că au urmat cu meticulozitate toate instrucțiunile echipei centrale Pi în timpul procesului KYC și de migrare a portofelului. Cu toate acestea, în ciuda faptului că au făcut totul corect, portofelele lor nu arată niciun sold al tokenurilor. Pentru a adânci confuzia, unii utilizatori au descoperit mai multe adrese de portofel asociate cu contul lor Pi unic, ridicând întrebări despre fiabilitatea software-ului de migrare și integritatea procesului de mapare.

Cum răspunde echipa rețelei Pi?

Echipa centrală Pi a emis declarații subliniind că lucrează neobosit pentru a rezolva problemele. Cu toate acestea, ultimele lor actualizări nu au reușit să restaureze încrederea. Comunicațiile rămân vagi, iar nu există încă un termen pentru când utilizatorii pot aștepta soldurile migrante sau aprobarea completă a KYC. Actualizările regulate din partea echipei nu au inclus soluții specifice sau opțiuni de compensație pentru utilizatorii afectați.

A afectat această problemă prețul monedei Pi?

Datele de piață relevă că Pi este sub presiune, scăzând cu 1,5% în ultimele 24 de ore și tranzacționându-se acum la $0.6286. Analiza tehnică arată că moneda se consolidatează sub medii critice, cu SMA de 20 de zile la $0.70 acționând ca o rezistență. Dacă Pi nu reușește să crească deasupra acestui nivel, analiștii avertizează de o posibilă scădere către $0.55, punând la încercare răbdarea comunității.

Analiștii notează un Indice de Forță Relativă (RSI) aproape de 40—arată o lipsă de momentum ascendent puternic—chiar dacă indicatori ca RSI stochastic sugerează o posibilă revenire pe termen scurt. Totuși, starea de spirit din comunitatea Pi rămâne în mod clar pesimistă, decât dacă problemele esențiale sunt abordate rapid.

Ce s-ar putea întâmpla în continuare pentru rețeaua Pi?

Odată cu speculațiile crescând în jurul unei actualizări zvonite “Faza 2”, mulți speră că actualizarea va rezolva în sfârșit întârzierile KYC și erorile de mapare a portofelelor. Dar având în vedere lipsa unui termen ferm și istoria întârzierilor repetate, incertitudinea utilizatorilor continuă să crească. Încrederea comunității—cândva cel mai mare avantaj al rețelei Pi—acum atârnă în balanță.

Întrebări & Răspunsuri: Ce ar trebui să facă utilizatorii rețelei Pi acum?

Î: Cum pot să-mi protejez portofelul Pi?

R: Urmați cele mai recente reguli de securitate ale echipei centrale Pi. Faceți o copie de rezervă a frazei seed în siguranță. Nu partajați niciodată acreditivele portofelului.

Î: Cui trebuie să mă adresez pentru un sold Pi lipsă?

R: Folosiți canalele oficiale de suport ale rețelei Pi sau secțiunea de ajutor din aplicație. Documentați pașii KYC și migrarea pentru o rezolvare mai rapidă.

Î: Ar trebui să aștept actualizarea Fazei 2?

R: Continuați să monitorizați anunțurile oficiale. Evitați ofertele terților care promit acces mai rapid sau restaurarea soldului—acestea ar putea fi înșelăciuni.

Cum să rămâneți în siguranță și informat

Verificați regulat actualizările oficiale ale rețelei Pi și forumurile comunității.

Stocați frazele seed ale portofelului offline, nu pe platforme cloud sau dispozitive partajate.

Nu faceți clic pe linkuri suspecte sau nu partajați detalii ale contului cu surse neoficiale.

Monitorizați publicațiile de știri despre criptomonede pentru tendințe și avertizări generale de piață.



Următoarele acțiuni ale rețelei Pi vor determina soarta sa în 2025. Protejați-vă activele, cereți răspunsuri și rămâneți vigilenți: piața de criptomonede recompensează pe cei care se mențin informați!



Lista de verificare pentru siguranța și rezolvarea problemelor în Pi

[ ] Faceți o copie de rezervă a frazei seed în siguranță

[ ] Monitorizați soldul portofelului pentru schimbări

[ ] Verificați zilnic actualizările oficiale ale echipei centrale Pi

[ ] Raportați problemele de sold lipsă prin suportul oficial

[ ] Evitați partajarea informațiilor personale sau a acreditivelor cu canale neoficiale

