A Crise de Madeira Ignorada do Japão: Por Que as Florestas Precisam de Mais do Que Apenas Árvores

As florestas do Japão, predominantemente de sugi e hinoki, cobrem quase 40% das florestas do país, mas o crescimento excessivo e o abandono criaram riscos ecológicos, como a redução da biodiversidade e o aumento das ameaças de deslizamentos de terra.

O projeto “Tsunagu Mori” da Nomura Real Estate Holdings visa restaurar essas florestas utilizando práticas de silvicultura sustentáveis, equilibrando as necessidades ecológicas com o desenvolvimento urbano.

Iniciativas de silvicultura sustentável são vitais, pois garantem um suprimento confiável de madeira doméstica, respondendo a desafios como o “choque da madeira” causado pela COVID-19 e alinhando-se às crescentes demandas por madeira local.

A viabilidade econômica é uma preocupação devido a desafios logísticos e problemas históricos com a madeira de sugi, mas usos inovadores para todos os componentes da floresta oferecem novas oportunidades.

O modelo de gestão florestal do Japão prioriza a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico, incentivando a adoção em todo o país e aumentando o desenvolvimento regional.

Aninhada no coração da paisagem abundante do Japão, onde mais de 67% do território nacional floresce com vegetação luxuriante, encontra-se uma crise silenciosa e crescente, muitas vezes ofuscada pelas alergias sazonais ao pólen. As extensas faixas de floresta do país, dominadas por extensões artificiais de sugi (cedro) e hinoki (cipreste), enfrentam um dilema que ameaça muito além dos olhos irritados e dos espirros que muitos habitantes urbanos detestam.

Essas florestas artificiais, plantadas com zelo nas montanhas do Japão durante a reconstrução pós-guerra do país, agora cobrem quase 40% das florestas do país. Mas décadas de abandono permitiram que crescessem descontroladamente, lançando sombras não apenas fisicamente com seus ramos expansivos, mas metaforicamente, uma vez que apresentam riscos tangíveis para as comunidades em todo o país insular.

Sem a intervenção humana, essas florestas se degradam. Os dosséis excessivamente crescidos permitem que a luz solar penetre de forma limitada, estagnando o sub-bosque e restringindo a biodiversidade. Como resultado, os antigos reservatórios naturais, antes resilientes, lutam para reter água da chuva, aumentando as ameaças de deslizamentos de terra e diminuindo seu papel como fontes vitais de água.

Nos subúrbios ocidentais de Tóquio, um projeto liderado pela Nomura Real Estate Holdings se destaca como um farol de transformação. Conhecida como “Tsunagu Mori” ou “Floresta Conectante”, essa iniciativa busca restaurar as funções naturais da floresta por meio de uma abordagem cíclica e sustentável de silvicultura. Ao colher seletivamente árvores mais velhas e substituí-las por espécies mais jovens e biologicamente diversas, o projeto imagina um futuro em que as florestas possam florescer de forma independente.

Mas por que uma empresa imobiliária se preocupa com a silvicultura? A resposta reside em uma compreensão mais ampla de responsabilidade ecológica e influência espacial. O projeto não apenas visa a conservação, mas também busca integrar práticas sustentáveis no desenvolvimento urbano, garantindo que a natureza e a vida na cidade se fortaleçam mutuamente. Essa sinergia é crítica, como demonstrado durante o “choque da madeira” causado pela pandemia de COVID-19, quando a escassez global de madeira destacou a importância de recursos domésticos confiáveis.

À medida que a demanda por madeira sustentável e de origem local cresce, surgem oportunidades para que as florestas japonesas recuperem protagonismo. No entanto, a viabilidade econômica continua a ser um desafio. Terrenos montanhosos complicam os esforços de extração e aumentam os custos. A desadequação histórica do sugi em relação às necessidades de construção, devido a problemas de durabilidade e restrições estéticas, agrava essas preocupações econômicas. No entanto, o crescente interesse em materiais domésticos, aliado a usos inovadores para todas as partes das árvores colhidas – incluindo a conversão de galhos e folhas em óleos essenciais – oferece perspectivas promissoras.

Além disso, projetos como o “Tsunagu Mori” exemplificam o potencial de transformação das florestas em ativos sustentáveis, promovendo o crescimento regional e aumentando o emprego. Tóquio até lançou iniciativas para plantar variedades de cedro com baixo teor de pólen, esperando mitigar problemas de alergia ao longo do tempo.

Essa narrativa está longe de ser isolada. Ela ressoa em todo o Japão, pedindo uma mudança generalizada na forma como as florestas são geridas – mesclando ambições econômicas com a gestão ecológica. O projeto “Tsunagu Mori” defende um modelo para que outros possam emular, com a ambição de inspirar iniciativas semelhantes em todo o país. Embora o desmatamento global atraia os holofotes, a silenciosa revolução florestal do Japão nos lembra que preocupações ambientais urgentes existem em casa, entrelaçadas com nossas vidas cotidianas e a prosperidade futura. Essa mensagem é uma de equilíbrio, sustentabilidade e previsibilidade, exortando a ação coletiva para restaurar a intrincada tapeçaria da vida da natureza que sustenta a nossa própria existência.

### Dicas Rápidas para Gestão Sustentável da Silvicultura

1. **Promover a Biodiversidade**: Implementar estratégias de plantio diversas para aumentar a resiliência da floresta.

2. **Integrar Soluções Urbanas e Ecológicas**: Aproveitar projetos de desenvolvimento urbano para incluir práticas sustentáveis de silvicultura.

3. **Maximizar o Uso de Recursos**: Desenvolver produtos comercializáveis a partir de todas as partes das árvores para apoiar a viabilidade econômica.

4. **Envolver Comunidades Locais**: Fomentar a participação local para garantir a gestão sustentável dos recursos florestais.

### Recomendações Ação

– Para governos locais e organizações: Considere políticas que incentivem práticas de silvicultura sustentável e apoiem projetos como o Tsunagu Mori.

– Para consumidores: Opte por produtos de madeira de origem local e colhidos de forma sustentável para apoiar essas iniciativas.

– Para desenvolvedores: Integre considerações ecológicas no planejamento urbano para harmonizar o crescimento da cidade com os ecossistemas naturais.

Em conclusão, a revolução da gestão florestal do Japão destaca uma mudança crítica em direção à sustentabilidade que equilibra a saúde ecológica com o crescimento econômico, promovendo um futuro onde a beleza natural e a prosperidade humana coexistem.