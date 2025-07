Wereldwijde AI-revolutie: Sleutelinnovaties, marktdynamiek en strategische inzichten

By Quinn Parker

Quinn Parker is een vooraanstaand auteur en thought leader die zich richt op nieuwe technologieën en financiële technologie (fintech). Met een masterdiploma in Digitale Innovatie van de prestigieuze Universiteit van Arizona, combineert Quinn een sterke academische basis met uitgebreide ervaring in de industrie. Eerder werkte Quinn als senior analist bij Ophelia Corp, waar ze zich richtte op opkomende technologie-trends en de implicaties daarvan voor de financiële sector. Via haar schrijfsels beoogt Quinn de complexe relatie tussen technologie en financiën te verhelderen, door inzichtelijke analyses en toekomstgerichte perspectieven te bieden. Haar werk is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, waardoor ze zich heeft gevestigd als een geloofwaardige stem in het snel veranderende fintech-landschap.