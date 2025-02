SHISHAMO-drummer neemt een pauze: Wat je moet weten!

By Julia Owoc

Julia Owoc is een vooraanstaand auteur en invloedrijke denker op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Ze heeft een Masterdiploma in Informatiesystemen van de Universiteit van Houston, waar ze haar passie voor de kruising van technologie en financiën heeft ontwikkeld. Met meer dan tien jaar ervaring in de sector heeft Julia haar expertise verfijnd bij InnovateGov Solutions, een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in transformatieve financiële technologieën. Haar inzichtelijke analyses en prognoses worden regelmatig gepubliceerd in leidende tijdschriften, waarin ze de laatste trends en innovaties behandelt die het financiële landschap vormgeven. Met haar schrijven wil Julia zowel professionals als enthousiastelingen onderwijzen en inspireren over de diepgaande impact van technologie op de financiële sector.