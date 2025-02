Ontgrendel Magische Momenten: Maak kennis met Devon Murray en Cruise in een Weekend Vol Spannende Activiteiten!

By

Dit weekend zit bomvol levendige evenementen die onvergetelijke ervaringen beloven!

Op **zaterdag 7 februari** willen fans van de betoverende **Harry Potter** saga de persoonlijke ontmoeting met **Devon Murray**, de getalenteerde acteur bekend van zijn rol als **Seamus Finnigan**, niet missen. Van **10.00 tot 18.00 uur** in het E. Leclerc Culturele Ruimte zal Murray beschikbaar zijn voor foto’s en handtekeningen, zodat elke fan de magie van verbinding voelt. Het is een zeldzame kans om een geliefd personage van dichtbij te ontmoeten.

Maar dat is nog maar het begin! Het **20e Bazhataeg** team stokgevecht toernooi vindt dit weekend plaats in de **Penhars Sporthal**. Met vrije toegang en kennismakingscursussen kunnen toeschouwers zich onderdompelen in de spannende wereld van deze dynamische vechtsport van **zaterdag** tot **zondag**.

Rugbyfans willen de actie ook niet missen! Sluit aan bij de **Rugby Club Quimpérois** om **17.45 uur** op zaterdag om de epische clash tussen **Frankrijk en Engeland** op het grote scherm te volgen. Geniet van deze intense wedstrijd met vrije toegang en beschikbare eetopties.

Wat betreft sportliefhebbers, het **Quimper Volley** team staat voor een cruciale wedstrijd tegen **Béziers** om **20.00 uur**, met hoge inzetten voor slechts **€6**.

Ten slotte kunnen natuurliefhebbers exotische vogels verkennen op de **16e vogels tentoonstelling** in **Saint-Évarzec**, die zaterdagnamiddag begint, terwijl geschiedenisliefhebbers de **36e oude wapens** beurs op zondag zullen waarderen.

Dit weekend zit vol spannende mogelijkheden. Of je nu verlangt naar een ontmoeting met een tovenaar of juichen bij een wedstrijd, er is voor ieder wat wils— **mis de lol niet!**

Ontketen de Magie en Opwinding: De Evenementen van Dit Weekend Die Je Niet Mag Missen!

### Aanstaande Evenementen Dit Weekend

Dit weekend is een schat aan betoverende evenementen die gericht zijn op fans van het wonderbaarlijke en avontuurlijke! Hier is een overzicht van enkele spannende activiteiten die in de buurt plaatsvinden:

#### Ontmoet Devon Murray!

Op **zaterdag 7 februari**, van **10.00 tot 18.00 uur**, zijn fans van de **Harry Potter** serie uitgenodigd voor een persoonlijke ontmoeting met **Devon Murray**, de acteur die het best bekend is om zijn rol als **Seamus Finnigan**. Gelegen in het **E. Leclerc Culturele Ruimte**, biedt dit evenement de kans voor foto’s en handtekeningen, zodat fans magische herinneringen kunnen creëren.

#### 20e Bazhataeg Stokgevecht Toernooi

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in vechtsport, vindt het **20e Bazhataeg stokgevecht toernooi** plaats in de **Penhars Sporthal** en loopt het weekend door. Toegang is gratis, en het evenement omvat kennismakingscursussen voor toeschouwers die meer willen leren over deze unieke vechtsport.

#### Rugbywedstrijd

Rugbyliefhebbers kunnen zaterdag om **17.45 uur** naar de **Rugby Club Quimpérois** gaan om de zeer verwachte wedstrijd tussen **Frankrijk en Engeland** te bekijken. Geniet van de sfeer met gratis toegang en een verscheidenheid aan eetmogelijkheden.

#### Quimper Volley Confrontatie

Het **Quimper Volley** team squardt zaterdag om **20.00 uur** met **Béziers**. Tickets zijn betaalbaar geprijsd op **€6**, wat het een perfect plan maakt voor sportliefhebbers die op zoek zijn naar een adrenalinekick.

#### Natuur- en Geschiedenis Evenementen

Vogelliefhebbers kunnen zich onderdompelen in de **16e vogels tentoonstelling** in **Saint-Évarzec**, die zaterdagnamiddag begint. Ondertussen kunnen geschiedenisliefhebbers intrigerende tentoonstellingen verkennen op de **36e oude wapens beurs** die zondag plaatsvindt.

### Rijke Fragmenten en Aanvullende Inzichten

**Markttrends**: Evenementen zoals de Quimper Volley wedstrijd en vechtsporttoernooien maken deel uit van een groeiende trend in de gemeenschapsbetrokkenheid door middel van sport en culturele activiteiten, wat het lokale toerisme stimuleert.

**Innovaties in Evenementmanagement**: De integratie van gratis toegangsevenementen, gekoppeld aan eten en interactieve ervaringen, heeft bewezen de betrokkenheid van bezoekers te vergroten, wat leidt tot betere opkomst en gemeenschapsbetrokkenheid.

**Gebruikscases voor Fans**: Deze evenementen bieden waardevolle kansen voor fans, niet alleen om sport bij te wonen en beroemdheden te ontmoeten, maar ook om verbindingen te vormen en deel uit te maken van een collectieve ervaring.

### Vragen Die Je Misschien Hebt:

**1. Wat zijn de hoogtepunten van de Harry Potter ontmoeting met Devon Murray?**

De ontmoeting omvat kansen voor foto’s en handtekeningen, zodat fans met Devon Murray kunnen interageren en een beetje van de magische wereld van Harry Potter zelf kunnen ervaren.

**2. Zijn er kosten verbonden aan de evenementen?**

De meeste evenementen zijn gratis, met de uitzondering van de Quimper Volley wedstrijd, waarvoor een toegangskosten van **€6** geldt. Het bazhataeg toernooi biedt ook gratis kennismakingscursussen voor geïnteresseerde deelnemers.

**3. Wat zijn andere activiteiten voor gezinnen dit weekend?**

Dit weekend biedt een verscheidenheid aan gezinsvriendelijke activiteiten, waaronder de vogels tentoonstelling en de oude wapens beurs, die aantrekkelijk zijn voor zowel natuurliefhebbers als geschiedenisliefhebbers.

