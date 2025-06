Ingenieuze Kaketoes Slimmer Dan De Drinkfonteinen Van Sydney—En De Virale Video Is Ongelooflijk

Sluwe Kaketoes Breken Open de Publieke Fonteinen van Sydney: Bekijk Hoe Deze Genies de Hitte van de Stad in Stijl Bestrijden!

Sulfur-kruin kaketoes in Sydney beheersen drinkfonteinen en tonen virale intelligentie, waarbij ze herdefiniëren hoe wilde dieren gedijen in stedelijke hotspots.

Feiten: 41% Succespercentage: Kaketoes toegang tot water bij bijna de helft van de fonteinpogingen.

Kaketoes toegang tot water bij bijna de helft van de fonteinpogingen. Stedelijke Leerlingen: Gedrag verspreidde zich snel onder de groepen in West-Sydney tegen 2025.

Gedrag verspreidde zich snel onder de groepen in West-Sydney tegen 2025. Daggoudrinken: De meeste bezoeken vonden plaats bij zonsopgang en zonsondergang, hun favoriete hydratatietijden.

De meeste bezoeken vonden plaats bij zonsopgang en zonsondergang, hun favoriete hydratatietijden. Niet Alleen de Mannetjes: Zowel mannelijke als vrouwelijke kaketoes toonden deze slimme truc.

Publieke drinkfonteinen in Sydney krijgen dagelijks een workout – en het zijn niet alleen dorstige mensen achter de kranen. Maak kennis met de sluwe sulfur-kruin kaketoes van de stad, die wetenschappers verbazen en de lokale bewoners verrukken door de kunst van het inschakelen van drinkfonteinen voor een snelle splash en slok te beheersen.

In een gezamenlijke studie van het Max Planck Instituut, de Universiteit van Wenen, de Western Sydney University en de Australian National University—recent gepubliceerd in Biology Letters—volgden onderzoekers deze stedelijke papegaaien met bewegingsgeactiveerde camera’s. De beelden vertellen een verbluffend verhaal: wilde kaketoes draaien niet alleen aan de kranen van stadsfonteinen, maar leren ook de truc aan hun gevleugelde vrienden, wat een fenomeen in de hele stad teweegbrengt.

Bekijk hun slimme bewegingen in actie – de virale video heeft iedereen aan het praten!

Waarom Gebruiken Kaketoes Plotseling Drinkfonteinen?

Kaketoes staan bekend om hun snelle verstand en aanpassingsvermogen. Deze briljante vogels stonden voor het eerst in de schijnwerpers vanwege hun vuilnisbak-dumpster-gedrag—het openen van rolcontainers om leftover te kunnen genieten. Nu, geconfronteerd met warm weer en beperkte natuurlijke watersources, hebben ze hun zinnen gezet op een nieuwe stadsuitdaging: uitvinden hoe ze lastige waterfonteinen kunnen bedienen.

Met gecoördineerde voetbewegingen—de ene klauw haakt de draai-handvat vast, terwijl de andere de spuitgreep vasthoudt—draaien, trekken en nemen deze vogels uiteindelijk een slok, allemaal met indrukwekkende precisie. Camera’s legden hele groepen vast die geduldig in de rij stonden bij lokale reserves in Sydney bij zonsopgang en zonsondergang, om om de beurt een hydraterende slok te nemen.

V: Hoe Hebben Ze Deze Nieuwe Truc Leren?

Wetenschappers merkten iets buitengewoons op: de slimme drinktechniek verspreidde zich snel door nabijgelegen kaketoegroepen. De onderzoekers stellen dat dit een schoolvoorbeeld is van sociaal leren—één inventieve vogel kraakt de code, en al snel maakt de hele gemeenschap notities.

In tegenstelling tot hun eerdere escapades met het openen van vuilnisbakken waren zowel mannelijke als vrouwelijke vogels even enthousiast om mee te doen met de fonteinactie. Het is een zeldzaam geval van gendergelijkheid in stedelijke vogelintelligentie.

V: Maakt Stedelijke Landschappen Kaketoes Slimmer?

Absoluut. Onderzoekers zeggen dat de drukke parken en velden van Sydney perfecte speelplaatsen zijn voor probleemoplossende papegaaien. Ondanks het verlies van hun habitat overleven deze kaketoes niet alleen in de steden—ze creëren volledig nieuwe tradities.

Deze “stedelijke popcultuur” helpt kaketoes om om te gaan met klimaatextremen en toont evolutionaire aanpassingsvermogen in real-time. Het wordt nu vermoed dat deze innovatieve drinkstrategie van fonteinen ook kan verspreiden naar andere papegaa Soorten en stedelijke gebieden internationaal.

Bezoek National Geographic voor meer verhalen over vogelintelligentie, of ontdek Australian National University voor het laatste ecologisch onderzoek.

Hoe Kun Je Stedelijke Vogelgenieën Spotten (en Helpen)?

Stedelijke vogels hebben schoon, toegankelijk water nodig—vooral tijdens hittegolven. Ondersteun natuurvriendelijke ruimtes door:

Publieke fonteinen en vogelbaden schoon te houden.

Vandalisme of lekkende fonteinen te melden aan de lokale autoriteiten.

Ongebruikelijk gedrag van wilde dieren te observeren en vast te leggen met je telefoon of wildlife-apps.

Je waarnemingen te delen met wetenschappers en mede-natuurvrienden op burgerwetenschapsplatforms.

Klaar om deze super-slimme kaketoes zelf te zien? Ga naar een park in Sydney bij zonsopgang of zonsondergang en houd je camera aan—je zou wel eens de volgende virale dieren sensatie kunnen meemaken!

Actie Checklist: Hoe Stedelijke Wilde Dieren Innovatie te Steunen in 2025

Bezoek je lokale park bij zonsopgang of zonsondergang voor optimale vogelobservatie.

Houd publieke waterbronnen schoon en toegankelijk.

Deel opmerkelijke waarnemingen met onderzoekers of op sociale media.

Leer meer over stedelijke ecologie met bronnen van BirdLife International.

Maak deel uit van Sydney’s meest wilde nieuwe trend. Spot, deel en ondersteun vandaag nog de gevleugelde genieën van jouw stad!