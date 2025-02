FC St. Pauli Versterkt Verddefense met Nieuwe Huurtransfer!

FC St. Pauli huurt verdediger Siebe Van der Heyden van RCD Mallorca tot het einde van het seizoen.

Dit is de vierde aanwinst voor St. Pauli deze winter, wat de diepte van hun selectie vergroot.

Van der Heyden heeft moeite gehad met speeltijd bij Mallorca, met slechts 96 minuten deze seizoen.

Zijn marktwaarde is aanzienlijk gedaald, wat de impact van beperkte speelervaring aantoont.

Erkend om zijn veelzijdigheid, kan Van der Heyden zowel als centrale verdediger als op de flanken spelen.

Zijn ervaring op hoog niveau in het Europese voetbal wordt verwacht St. Pauli’s verdediging te versterken.

De toevoeging van Van der Heyden komt te midden van blessures in de huidige defensieve opstelling.

In een spannende transferbeweging heeft FC St. Pauli *Siebe Van der Heyden*, een getalenteerde 26-jarige verdediger, van RCD Mallorca gehuurd tot het einde van het seizoen. Dit markeert de vierde acquisitie van de club deze winter, na de toevoegingen van *Noah Weißhaupt* en *James Sands*. Met deze ondertekening heeft Kiezkickers nu vijf huurlingen in hun gelederen, wat een frisse spanning aan hun selectie toevoegt.

Van der Heyden, die in de zomer van 2023 opviel met een transfer van €2,7 miljoen van Union Saint-Gilloise, heeft een uitdagende periode bij Mallorca gehad, met slechts 96 minuten op het veld deze seizoen. Zijn marktwaarde is ook gedaald van €4 miljoen naar €1,5 miljoen, een verandering die weerspiegeld wordt door zijn spaarzame speeltijd.

Maar wees gerust—deze Belgische verdediger ontbreekt het niet aan vaardigheid. Erkend als de meest veelbelovende centrale verdediger in St. Pauli’s selectie, biedt Van der Heyden dubbele veelzijdigheid, in staat om te schitteren in zowel centrale verdediging als op de flanken. Zijn aanwinst komt op een cruciaal moment, vooral met medeverdediger *Karol Mets* die langs de kant staat vanwege issues met de patellapees.

Clubdirecteur *Andreas Bornemann* uitte zijn optimisme, waarbij hij Van der Heyden’s ervaring op top Europees niveau benadrukte en zijn potentieel om St. Pauli’s defensieve strategieën aanzienlijk te verbeteren. Hoewel details over een aankoopoptie onbekend zijn gebleven, kunnen fans een opwindende prestatie verwachten terwijl hij zich bij de strijd om overwinning voegt.

De belangrijkste boodschap? St. Pauli maakt zich op voor een spannend seizoen met hun strategische defensieve upgrade!

Voor meer over FC St. Pauli, bezoek de officiële site.

