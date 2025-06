Cacatua ingegnosi superano le fontane di Sydney e il video virale è incredibile

I Cockatoo Astuti Aprono le Fontane Pubbliche di Sydney: Guarda Questi Geniali Affrontare il Caldo della Città con Stile!

I cacatua a cresta di zolfo a Sydney padroneggiano le fontane, mostrando un’intelligenza virale e ridefinendo il modo in cui la fauna selvatica prospera nei punti caldi urbani.

Fatti Veloci: 41% di Tasso di Successo: I cacatua hanno avuto accesso all’acqua in quasi la metà dei tentativi alle fontane.

I cacatua hanno avuto accesso all’acqua in quasi la metà dei tentativi alle fontane. Apprendisti Urbani: Il comportamento si è diffuso rapidamente tra i gruppi di cacatua di Sydney Ovest entro il 2025.

Il comportamento si è diffuso rapidamente tra i gruppi di cacatua di Sydney Ovest entro il 2025. Bevitori di Giorno: La maggior parte delle visite è avvenuta all’alba e al tramonto, i loro tempi preferiti per idratarsi.

La maggior parte delle visite è avvenuta all’alba e al tramonto, i loro tempi preferiti per idratarsi. Non Solo Maschi: Sia i cacatua maschi che quelli femmine hanno mostrato questo trucco intelligente.

Le fontane pubbliche di Sydney stanno ricevendo un allenamento quotidiano—e non sono solo gli umani assetati a utilizzare i rubinetti. Incontra i furbi cacatua a cresta di zolfo della città, che hanno sorpreso gli scienziati e deliziato i residenti padroneggiando l’arte di accendere le fontane per un rapido schizzo e sorso.

In uno studio congiunto dell’Istituto Max Planck, dell’Università di Vienna, dell’Università di Sydney Ovest e dell’Università Nazionale Australiana—recentemente pubblicato in Biology Letters—i ricercatori hanno tracciato questi pappagalli urbani con telecamere attivate dal movimento. I filmati raccontano una storia straordinaria: i cacatua selvatici non solo girano le maniglie delle fontane cittadine, ma insegnano anche il trucco ai loro amici piumati, dando vita a un fenomeno che si diffonde in tutta la città.

Guarda le loro astute mosse in azione—il video virale ha fatto parlare tutti!

Perché i Cacatua Stanno Improvvisamente Utilizzando le Fontane Pubbliche?

I cacatua sono ben noti per la loro prontezza di ingegno e adattabilità. Questi uccelli brillanti hanno inizialmente catturato le titolazioni per le loro folli acrobazie nei cassonetti—aprendo i bidoni per gustarsi gli avanzi. Ora, di fronte a un clima caldo e fonti d’acqua naturali limitate, hanno puntato a una nuova sfida cittadina: capire come far funzionare fontane d’acqua complicate.

Utilizzando un’abilità coordinata—un artiglio che aggancia la maniglia a torsione e l’altro che tiene il beccuccio—questi uccelli girano, tirano e infine sorseggiano, il tutto con una precisione impressionante. Le telecamere hanno catturato interi stormi in fila pazientemente nei riserve locali di Sydney all’alba e al tramonto, alternandosi per bere.

Q: Come Hanno Imparato Questo Nuovo Trucco?

Gli scienziati hanno notato qualcosa di straordinario: la tecnica di bere si è diffusa rapidamente tra i gruppi di cacatua nelle vicinanze. I ricercatori suggeriscono che sia un esempio classico di apprendimento sociale—un uccello innovativo decifra il codice e presto l’intera comunità comincia a prendere appunti.

A differenza delle loro precedenti avventure con i bidoni, sia i maschi che le femmine erano ugualmente desiderosi di prendere parte all’azione delle fontane. È un caso raro di uguaglianza di genere nell’intelligenza degli uccelli urbani.

Q: I Paesaggi Urbani Stanno RENDENDO i Cacatua Più Intelligenti?

Assolutamente. I ricercatori affermano che i vivaci parchi e campi di Sydney si stanno rivelando i terreni di gioco perfetti per i pappagalli risolutori di problemi. Nonostante la perdita di habitat, questi cacatua non stanno solo sopravvivendo nelle città—stanno inventando tradizioni completamente nuove.

Questa “cultura pop cittadina” aiuta i cacatua a far fronte agli estremi climatici e mostra in tempo reale l’adattabilità evolutiva. Si ritiene ora che questa strategia innovativa di bere dalle fontane possa diffondersi ad altre specie di pappagalli e aree urbane a livello internazionale.

Visita National Geographic per altre storie di intelligenza aviaria, oppure esplora l’Università Nazionale Australiana per le ultime ricerche ecologiche.

Come Puoi Riconoscere (e Aiutare) i Geni degli Uccelli Urbani?

Gli uccelli urbani hanno bisogno di acqua pulita e accessibile—specialmente durante le ondate di calore. Supporta spazi amichevoli per la fauna selvatica:

Mantieni le fontane pubbliche e le vasche per uccelli pulite.

Riporta fontane vandalizzate o che perdono alle autorità locali.

Osserva e registra comportamenti insoliti della fauna selvatica con il tuo telefono o app per la fauna.

Condividi le tue osservazioni con scienziati e appassionati di natura su piattaforme di scienza cittadina.

Pronto a vedere questi cacatua super-intelligenti di persona? Dirigiti verso un parco di Sydney all’alba o al tramonto e tieni la tua macchina fotografica in funzione—potresti assistere alla prossima sensazione animale virale!

Lista di Controllo per l’Azione: Come Supportare l’Innovazione della Fauna Urbana nel 2025

Visita il tuo parco locale all’alba o al tramonto per un’osservazione ottimale degli uccelli.

Mantieni le fonti d’acqua pubbliche pulite e accessibili.

Condividi avvistamenti straordinari con i ricercatori o sui social media.

Scopri di più sull’ecologia urbana con risorse di BirdLife International.

Sulphur-crested cockatoos observed using bubblers in western Sydney

Fai parte della nuova tendenza più selvaggia di Sydney. Scopri, condividi e supporta oggi i geni alati della tua città!