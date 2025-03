McDonald’s ravive le combat intemporel « Macku contre Makudo » avec la mélodie accrocheuse de Hatsune Miku

La collaboration entre la star virtuelle Hatsune Miku et McDonald’s a suscité un nouvel intérêt pour le débat de longue date sur les surnoms « Makku » contre « Makudo » au Japon.

La vidéo de Hatsune Miku, publiée le 10 mars ou « Miku Day », présentait une réinterprétation ludique des « Shaka Shaka Potato » de McDonald’s en un numéro musical.

La phrase « Maku-do ni itte mite ne » de la vidéo met en lumière les préférences régionales entre « Makku » de Kanto et « Makudo » de Kansai.

Une campagne de McDonald’s en 2017 avait déjà mis ce rivalité en lumière, avec « Makudo » remportant de justesse sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre comment la culture pop et la fidélité à la marque se croisent, enrichissant la conversation autour de la langue et du branding.

Ce partenariat célèbre l’affection diversifiée pour les marques, nous rappelant la joie universelle des repas partagés.

Imaginez cela : une star d’anime emblématique fait équipe avec un géant mondial de la restauration rapide, ravivant un débat animé aussi savoureux que des frites. Au cœur de ce chaos enchanteur se trouve Hatsune Miku, la sensation virtuelle à la chevelure bleue, connue pour son charme futuriste et ses rythmes entraînants, qui a récemment fait vibrer l’internet avec une vidéo de collaboration avec McDonald’s.

Diffusée le 10 mars, un jour affectueusement surnommé « Miku Day » en raison de sa ressemblance phonétique, la vidéo a rapidement accumulé plus de 350 000 vues, envoûtant les fans alors que Miku transformait le populaire « Shaka Shaka Potato » de McDonald’s en un numéro musical fantaisiste. Elle a dansé et chanté son chemin dans le cœur du public, tout comme avec son tube « Miku Miku ni Shite Ageru ♡ », cette fois réimaginé de manière ludique pour célébrer les pommes de terre croustillantes.

Cependant, ce ne sont pas les rires et la joie animée qui ont volé la vedette. C’est Miku chantant audacieusement la ligne, « Maku-do ni itte mite ne »— »Pourquoi ne pas aller à Macudo ? »—délivrant un coup amical au débat de longue date sur le surnom régional concernant la chaîne de restauration rapide bien-aimée. Depuis des décennies, les Japonais sont animés par cette bataille linguistique : les gens de Kanto l’appellent « Makku », tandis que les habitants du Kansai défendent fermement « Makudo ».

Ce n’est pas la première fois que McDonald’s s’impliquait dans ce débat. En 2017, ils ont orchestré une délicieuse campagne « Macku contre Makudo », qui confrontait les hamburgers inspirés de Tokyo et d’Osaka les uns contre les autres en fonction du buzz sur les réseaux sociaux. Par un mince écart, « Makudo » a émergé victorieux, conduisant le PDG de l’époque à célébrer dans un dialecte joyeux du Kansai, approfondissant les racines du mot comme partie du vocabulaire officiel de l’entreprise.

Cependant, avec « Makku » toujours associé à de nombreux favoris du menu comme « Makku Fry Potato », le duel persiste, se déroulant dans tous les coins de la nation à chaque décision de repas. Ce que la vidéo ludique de Hatsune Miku a fait, c’est d’ajouter une touche de flair de culture pop, nous rappelant que la langue fait autant partie de la fidélité à la marque que les délices croustillants dont nous nous régalons.

Que vous soyez un passionné de « Makku » ou un fervent de « Makudo », ce partenariat emblématique célèbre la diversité dans l’affection pour les marques, prouvant que parfois, les débats les plus simples peuvent enflammer les imaginations. Donc, alors que vous savourez chaque bouchée de ces frites dorées, rappelez-vous—les étiquettes peuvent changer, mais l’amour d’un bon repas est un lien universel qui nous unit tous.

Hatsune Miku et McDonald’s : Une Fusion de Culture Pop et de Fast Food

Dans une collaboration fascinante qui relie les mondes de l’anime et de la restauration rapide, Hatsune Miku, la superstar virtuelle connue pour sa musique électrisante et ses cheveux bleus caractéristiques, s’est associée à McDonald’s. Ce partenariat est intrigant non seulement pour les fans, mais aussi pour ceux qui s’intéressent à la stratégie marketing et à l’influence culturelle.

### Comment cette collaboration a-t-elle commencé ?

Hatsune Miku, une banque de voix développée par Crypton Future Media, est devenue un phénomène culturel dans le monde entier. Connue pour ses concerts holographiques et son énorme popularité en ligne, son attrait réside dans sa polyvalence et sa connexion avec les audiences technophiles. McDonald’s, reconnu pour l’alignement de sa marque avec les tendances actuelles, a vu une occasion unique d’engager un public plus jeune en collaborant avec elle le 10 mars, un jour célébré comme « Miku Day » en raison de la similarité phonétique.

### Que faut-il attendre de ce partenariat ?

– **La sortie de la vidéo** : Présentée comme un hymne funky, la vidéo mettant en scène Miku chantant à propos de McDonald’s a transformé « Shaka Shaka Potato » en une mélodie fantaisiste, créant une narration fraîche et engageante qui a rapidement atteint plus de 350 000 vues.

– **Le tirage au sort linguistique** : Miku a humoristiquement pris part au débat « Makku contre Makudo », une digue ludique dans les préférences dialectales locales qui persistent depuis des décennies. Ce mouvement utilise intelligemment les différences culturelles comme un crochet de divertissement, reflété dans les stratégies de marketing régional de McDonald’s.

### Cas d’utilisation dans le monde réel

1. **Fidélité à la marque et engagement** : Ce partenariat est un exemple crucial de la manière dont les marques peuvent maintenir leur pertinence et stimuler l’engagement des fans en s’alignant avec des figures de la culture pop. C’est une méthode efficace pour attirer des consommateurs qui ne s’associent pas normalement à la publicité alimentaire traditionnelle.

2. **Commentaire culturel à travers la publicité** : L’acknowledgement ludique par McDonald’s et Miku de la diversité linguistique met en évidence les nuances culturelles, promouvant l’inclusivité et des récits de marque diversifiés.

### Tendances et prédictions de l’industrie

– **Interaction entre technologie et mode** : Le persona virtuel de Miku représente une tendance continue où la technologie croise les domaines culturel et de la mode. À mesure que l’IA évolue, attendez-vous à ce que davantage de marques collaborent avec des influenceurs numériques pour créer des expériences de marketing immersives et interactives.

– **Accent accru sur la personnalisation** : Les marques s’orientent vers une publicité hyper-personnalisée, tenant compte des préférences régionales et engageant les audiences d’une manière plus personnelle.

### Avantages et inconvénients des influenceurs virtuels

**Avantages :**

– **Engagement** : Maintient l’audience engagée grâce à du contenu innovant.

– **Succès sur plusieurs marchés** : Traverse facilement les barrières culturelles et linguistiques, séduisant les marchés mondiaux.

**Inconvénients :**

– **Préoccupations concernant l’authenticité** : Des questions se posent quant à la sincérité de l’engagement par rapport aux influenceurs humains.

– **Défis de contenu** : Nécessite un contenu frais et continu pour maintenir l’intérêt des consommateurs.

### Recommandations pratiques

– **Les marques devraient constamment rechercher des partenariats innovants avec des icônes culturelles pour rester pertinentes et établir des connexions contextuelles avec des audiences de niche.**

– **Un engagement continu avec les dialectes des consommateurs et les préférences régionales peut rendre les marques plus locales et inclusives.**

Pour plus d’informations sur la manière dont des marques comme McDonald’s façonnent des récits mondiaux, visitez McDonald’s. Imprégnez-vous de la fusion marketing de culture et de commerce, et participez aux débats culturels en cours qui façonnent les identités de marque dans le monde entier.