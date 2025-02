FC St. Pauli renforce sa défense avec une nouvelle signature de prêt !

By Moira Zajic

Moira Zajic est une auteure de renom et une leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Titulaire d'une maîtrise en systèmes d'information de la prestigieuse université de Valparaiso, Moira allie une solide formation académique à une compréhension approfondie du paysage technologique en rapide évolution. Avec plus d'une décennie d'expérience professionnelle chez Solera Technologies, elle a affûté son expertise en innovation financière et en transformation numérique. L'écriture de Moira reflète sa passion pour l'exploration de la manière dont les technologies de pointe redéfinissent le secteur financier, offrant des analyses perspicaces et des perspectives novatrices. Son travail a été présenté dans des publications industrielles de premier plan, où elle continue d'inspirer les professionnels et les passionnés.