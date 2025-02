Déverrouillez des moments magiques : Rencontrez Devon Murray et partez pour un week-end rempli d’excitation !

« `html

Rencontrez l’acteur Devon Murray, connu pour son rôle de Seamus Finnigan, à l’Espace Culturel E. Leclerc le samedi 7 février, de 10h à 18h.

Assistez au 20ème tournoi de combat de canne Bazhataeg à la salle de sport de Penhars, avec entrée gratuite et cours d’initiation, se déroulant tout le week-end.

Ne manquez pas le match de rugby entre la France et l’Angleterre au Rugby Club Quimpérois, commençant à 17h45 le samedi.

Encouragez Quimper Volley lors de leur match contre Béziers à 20h le samedi, billets au prix de 6 €.

Découvrez la 16ème exposition d’oiseaux à Saint-Évarzec à partir de samedi après-midi et la 36ème foire aux armes anciennes le dimanche.

« `

Ce week-end est plein d’événements vibrants qui promettent des expériences inoubliables !

Le **samedi 7 février**, les fans de l’enchanteur **Harry Potter** ne voudront pas manquer une rencontre personnelle avec **Devon Murray**, l’acteur talentueux connu pour son rôle de **Seamus Finnigan**. De **10h à 18h** à l’Espace Culturel E. Leclerc, Murray sera disponible pour des photos et des autographes, s’assurant que chaque fan ressente la magie de la connexion. C’est une occasion rare de rencontrer un personnage bien-aimé de près.

Mais ce n’est que le début ! Le **20ème tournoi de combat de canne Bazhataeg** se déroulera à la **salle de sport de Penhars** ce week-end. Avec une entrée gratuite et des cours d’initiation proposés, les spectateurs peuvent plonger dans le monde fascinant de cet art martial dynamique de **samedi** à **dimanche**.

Les fans de rugby ne voudront pas manquer l’action non plus ! Rejoignez le **Rugby Club Quimpérois** à **17h45** le samedi pour assister à l’affrontement épique entre **la France et l’Angleterre** sur grand écran. Profitez de ce match intense avec entrée gratuite et options alimentaires disponibles.

Quant aux amateurs de sports, l’équipe de **Quimper Volley** affrontera **Béziers** à **20h**, promettant une action à enjeux élevés pour seulement **6 €**.

Enfin, les amoureux de la nature peuvent explorer des oiseaux exotiques lors de la **16ème exposition d’oiseaux** à **Saint-Évarzec** à partir de samedi après-midi, tandis que les passionnés d’histoire apprécieront la **36ème foire aux armes anciennes** le dimanche.

Ce week-end est rempli d’opportunités palpitantes. Que vous soyez impatient de rencontrer un sorcier ou d’encourager une équipe, il y a quelque chose pour tout le monde – **ne manquez pas le plaisir !**

Libérez la magie et l’excitation : Les événements de ce week-end à ne pas manquer !

### Événements à venir ce week-end

Ce week-end est un véritable trésor d’événements enchanteurs pour les fans de l’absurde et de l’aventure ! Voici un aperçu de certaines activités passionnantes qui se déroulent dans la région :

#### Rencontrez Devon Murray !

Le **samedi 7 février**, de **10h à 18h**, les fans de la série **Harry Potter** sont invités à une rencontre personnelle avec **Devon Murray**, l’acteur le mieux connu pour son rôle de **Seamus Finnigan**. Situé à l’**Espace Culturel E. Leclerc**, cet événement offre une chance de prendre des photos et de demander des autographes, permettant aux fans de créer des souvenirs magiques.

#### 20ème tournoi de combat de canne Bazhataeg

Pour ceux qui s’intéressent aux arts martiaux, le **20ème tournoi de combat de canne Bazhataeg** à la **salle de sport de Penhars** se déroule tout le week-end. L’entrée est gratuite et l’événement comprend des cours d’initiation pour les spectateurs désireux d’en apprendre plus sur cet art martial unique.

#### Match de rugby

Les amateurs de rugby devraient se rendre au **Rugby Club Quimpérois** le **samedi** à **17h45** pour voir le match très attendu entre **la France et l’Angleterre**. Profitez de l’ambiance avec une entrée gratuite et une variété d’options alimentaires.

#### Confrontation du Quimper Volley

L’équipe de **Quimper Volley** affrontera **Béziers** à **20h** le samedi. Les billets sont à un prix abordable de **6 €**, ce qui en fait un plan parfait pour les amateurs de sports en quête d’adrénaline.

#### Événements sur la nature et l’histoire

Les amoureux des oiseaux peuvent s’immerger dans la **16ème exposition d’oiseaux** à **Saint-Évarzec** à partir de samedi après-midi. Pendant ce temps, les passionnés d’histoire peuvent explorer des expositions intrigantes à la **36ème foire aux armes anciennes** se déroulant dimanche.

### Extraits enrichis et informations supplémentaires

**Tendances du marché** : Des événements comme le match de Quimper Volley et les tournois d’arts martiaux font partie d’une tendance croissante d’engagement communautaire à travers des activités sportives et culturelles, renforçant le tourisme local.

**Innovations dans la gestion d’événements** : L’intégration d’événements à entrée gratuite associés à des expériences alimentaires et interactives a prouvé son efficacité pour améliorer l’engagement des visiteurs, conduisant à une meilleure affluence et à l’implication de la communauté.

**Cas d’utilisation pour les fans** : Ces événements offrent des opportunités inestimables pour les fans non seulement d’assister à des événements sportifs et de rencontrer des célébrités, mais aussi de créer des liens et de faire partie d’une expérience collective.

### Questions que vous pourriez avoir :

**1. Quels sont les points forts de la rencontre avec Harry Potter avec Devon Murray ?**

La rencontre inclut des opportunités pour des photos et des autographes, permettant aux fans d’interagir avec Devon Murray et de vivre un peu du monde magique d’Harry Potter en personne.

**2. Y a-t-il des coûts associés aux événements ?**

La plupart des événements sont gratuits, à l’exception du match de Quimper Volley, qui a un frais d’entrée de **6 €**. Le tournoi Bazhataeg propose également des cours d’initiation gratuits pour les participants intéressés.

**3. Quelles autres activités sont proposées pour les familles ce week-end ?**

Le week-end propose une variété d’activités familiales, notamment l’exposition d’oiseaux et la foire aux armes anciennes, séduisant à la fois les amoureux de la nature et les passionnés d’histoire.

Pour plus d’informations sur les événements et activités locaux, visitez Événements Locaux.

Don't make eye contact

Lire cette vidéo sur YouTube