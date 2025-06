Pi Networkin lompakkodraama räjähtää: Käyttäjät vaativat puuttuvia tokeneita, kun siirtymisen ongelmat pahenevat

By

Pi Network kohtaa suurta vastustusta: Lompakot osoittavat puuttuvia saldoja, turhautuneet käyttäjät vaativat läpinäkyvyyttä vuonna 2025

Tuhannet Pi Networkin käyttäjät raportoivat puuttuvista kolikoista KYC-viivästysten, epäonnistuneiden lompakkosiirtojen ja kasvavien epäilyjen vuoksi projektin läpinäkyvyydestä.

Pikafaktat Token-hinta: Pi alhaalla 1,5%, kaupankäynnissä hintaan $0.6286

Pi alhaalla 1,5%, kaupankäynnissä hintaan $0.6286 Raportoituja ongelmia: Sadat väittävät, että saldot ovat ”nolla” lompakkosiirron jälkeen

Sadat väittävät, että saldot ovat ”nolla” lompakkosiirron jälkeen Tekninen vastus: 20 päivän SMA $0.70:ssä; riski pudota $0.55:een

20 päivän SMA $0.70:ssä; riski pudota $0.55:een Siirtojen viivästykset: Ei selvää aikarajaa Vaihe 2 -päivitykselle

Pi Networkin yhteisö on yltynyt levottomaksi, kun käyttäjät tulvivat sosiaaliseen mediaan raportoimaan puuttuvista kolikoista ja tyhjistä lompakkosaldoista. Huolimatta siitä, että he ovat noudattaneet pakollista KYC-prosessia ja osallistuneet kauan odotettuun pääverkon siirtoon, käyttäjät heräävät nähdäksensä, että heidän Pi-lompakkonsa näyttävät nolla-saldoa. Kiista on laukaisemassa raivoa ja ahdistusta, monet käyttäjät kyseenalaistavat nyt verkon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden.

Pi Networkin hiljattain julkaisema tiukempi lompakkoturvallisuusohjeistus—erityisesti siemenlauseiden suojaamisen ympärillä—oli tarkoitettu rauhoittamaan käyttäjiä. Sen sijaan päivitys on herättänyt vielä enemmän turhautumista. Sosiaalisen median alustat, kuten X, ovat täynnä postauksia, joissa näytetään tyhjiä lompakoita, samalla kun väärinkäytöksistä, teknisistä virheistä ja jopa huijaussyytöksistä tulee yhä voimakkaampia.

Miksi Pi-lompakon saldot ovat puuttuvia?

Monet käyttäjät sanovat noudattaneensa tarkasti kaikkia Pi Core Team -tiimin ohjeita KYC- ja lompakkosiirtoprosessin aikana. Kuitenkin, huolimatta siitä, että kaikki tehtiin oikein, heidän lompakkonsa näyttävät nyt, ettei saldoa ole. Sekasorron lisäämiseksi jotkut käyttäjät ovat löytäneet useita lompakkosoitteita, jotka liittyvät heidän yhteen Pi-tiliinsä, mikä herättää kysymyksiä siirtosoftwarein luotettavuudesta ja kartoitusprosessin eheyden suhteen.

Kuinka Pi Networkin tiimi reagoi?

Pi Core Team on julkaissut lausuntoja, joissa korostuu, että he työskentelevät väsymättömästi ongelmien ratkaisemiseksi. Kuitenkin heidän viimeisimmät päivityksensä eivät ole palauttaneet luottamusta. Viestintä on edelleen epämääräistä, eikä aikarajaa ole määritelty sille, milloin käyttäjät voivat odottaa siirrettyjä saldojaan tai täydellistä KYC-hyväksyntää. Tiimiltä tulleet säännölliset päivitykset eivät ole sisältäneet erityisiä ratkaisuja tai korvausvaihtoehtoja vaikuttuneille käyttäjille.

Onko tämä ongelma vaikuttanut Pi-rahan hintaan?

Markkinatiedot paljastavat, että Pi on paineen alla, alas 1,5% viimeisen vuorokauden aikana ja tällä hetkellä kaupankäynnissä hintaan $0.6286. Tekninen analyysi osoittaa, että kolikko konsolidoituu kriittisten keskiarvojen alapuolella, 20 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) $0.70:ssa toimii vastuksena. Jos Pi ei onnistu nousemaan tämän tason ylle, analyytikot varoittavat mahdollisesta laskusta kohti $0.55, mikä testaa edelleen yhteisön kärsivällisyyttä.

Analyytikot huomauttavat, että suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) on lähellä 40—osoittaen vahvan ylöspäin suuntautuvan liikkeen puutetta—vaikka indikaattorit, kuten stochastinen RSI, viittaavat mahdolliseen lyhyen aikavälin elvytykseen. Tunnelma Pi-yhteisössä on kuitenkin pääasiassa karhumainen, ellei keskeisiin ongelmiin puututa nopeasti.

Mitä seuraavaksi voisi tapahtua Pi Networkille?

Kun spekulaatiot kasvavat huhutusta ”Vaihe 2” -päivityksestä, monet toivovat, että päivitys korjaa KYC-jonot ja lompakkokartoitusvirheet lopullisesti. Mutta kiinteän aikarajan puutteen ja jatkuvien viivästysten historian vuoksi käyttäjien epävarmuus jatkaa kasvuaan. Yhteisön luottamus—joka oli aikanaan Pi Networkin suurin etu—riippuu nyt tasapainossa.

Lisää kryptouutisia varten käy osoitteessa CoinDesk, Cointelegraph ja crypto.news.

Q&A: Mitä Pi Networkin käyttäjien pitäisi tehdä juuri nyt?

K: Kuinka voin suojata Pi-lompakkoni?

A: Noudata Pi Core Team -tiimin uusimpia turvallisuusohjeita. Varmista, että siemenlauseesi on turvassa. Älä koskaan jaa lompakkotietojasi.

K: Kenelle voin ottaa yhteyttä puuttuvasta Pi-saldosta?

A: Käytä Pi Networkin virallisia tukikanavia tai sovelluksen sisäistä apua. Dokumentoi KYC- ja siirtovaiheesi nopeampaa ratkaisua varten.

K: Pitäisikö minun odottaa Vaihe 2 -päivitystä?

A: Jatka virallisten ilmoitusten seuraamista. Vältä kolmansien osapuolien tarjouksia, jotka lupaavat nopeaa pääsyä tai saldon palauttamista—ne voivat olla huijauksia.

Kuinka pysyä turvassa ja ajan tasalla

Tarkista säännöllisesti Pi Networkin virallisia päivityksiä ja yhteisöfoorumeita.

Tallenna lompakon siemenlauseet offline-tilassa, ei pilvipalveluissa tai jaetuilla laitteilla.

Älä koskaan klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai jaa tilitietoja epävirallisten lähteiden kanssa.

Seuraa kryptouutiskanavia laajemmista markkinatrendeistä ja varoituksista.



Pi Networkin seuraavat toimet määrittävät sen kohtalon vuonna 2025. Suojele varojasi, vaadi vastauksia ja pysy valppaana: kryptomarkkinat palkitsevat niitä, jotka pysyvät ajan tasalla!



Pi-turvallisuus ja ratkaisuluettelo

[ ] Varmista, että siemenlauseesi on turvassa

[ ] Seuraa lompakkosaldoasi muutosten varalta

[ ] Tarkista viralliset Pi Core Team -päivitykset päivittäin

[ ] Ilmoita puuttuvasta saldo-ongelmista virallisen tuen kautta

[ ] Vältä henkilökohtaisten tietojen tai tietojen jakamista epävirallisten kanavien kanssa

PI NETWORK WALLET MIGRATION FAILED — USERS DEMAND ANSWERS!

Watch this video on YouTube